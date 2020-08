El par que cosechó el desprecio de la sociedad

Muchísimas esperanzas de hambre y sed de justicia tenían y, siguen anhelando los mexicanos, como aludió el ultimado Luis Donaldo Colosio Murrieta, abanderado a la presidencia, al cual, los poderes fácticos no perdonaron, mucho menos hubiese merecido una transición aterciopelada, con su camino allanado y libre de escollos, por no pactar con ellos.

Las más grandes epidemias que nos azuelan no ha sido la viruela, el sarampión, o el SarsCov-2 que produce la enfermedad Covid-19, con más de 57,000 muertos en México. La peste en nuestro país son los políticos, que prometen una cosa y hacen otra totalmente distinta. Su tolerancia e hipocresía ha generado cerca de 300,000 muertos en México, más que algunos países en guerra.

Los mexicanos teníamos puesta nuestra esperanza en un candidato que abatiera el narcotráfico, el secuestro, las gavillas de delincuentes que azotan los pueblos serranos, la infiltración del crimen en las policías, que le hiciera justicia a madres de mujeres desaparecidas, a cambio, esa esperanza tan cacareada, se ha convertido en un bastón podrido para los mexicanos. La esperanza de México se ha convertido en una desesperanza y desilusión total.

Desde que tengo memoria nunca he visto manifestaciones por pan material, pero sí he visto derramar la leche, y regalar frijol como protesta de agricultores y ganaderos. Las ansias del pueblo de México que no han sido saciadas, son el hambre y sed de justicia, como la que reclamaba en público Marisela Escobedo, por el homicidio de su hija, también ella fue muerta; como el reclamo de justicia de los deudos de Míroslava Breach Velducea, la periodista asesinada; como la familia LeBarón, cuyos familiares fueron arteramente quemados y asesinados por criminales. Y, un largo etcétera.

Estos casos emblema de ciudadanos sufrientes, representan a miles que soportamos el calvario de un Estado sordo y ciego coludido por criminales.

En el primer foro de consulta sobre paz y reconciliación, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pidió a los juarenses que perdonen. Al escucharlo, las víctimas que estaban en primera fila –mamás de desaparecidos y masacrados, personas torturadas y desplazados– lanzaron gritos de “¡No! Sin justicia no hay perdón” y “ni perdón ni olvido”. Fuente: Proceso

En dos momentos, las víctimas se subieron al templete para contar sus casos al futuro presidente y pedirle ayuda, o para solicitar cita con Corral. Por cierto, nunca las recibió.

Andrés Manuel dijo: “En este gobierno tendremos a las víctimas como centro” lo que produjo aplausos. ¿Las víctimas de la violencia son el centro de este gobierno? ¿Cómo? Si el presidente, Andrés Manuel, se negó a recibir personalmente a los activistas Javier Sicilia y Julián LeBarón, en la marcha por la Paz, que,” para no hacer un espectáculo” no los recibió, ni le importó su sufrimiento, pero sí fue a saludar de mano a la madre del “Chapo” Guzmán conocido narcotraficante preso en los E.U.

AMLO, en sus acusaciones, ha dicho que, en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, había un narco-Estado. Éste, en entrevista con Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula. Dijo que él no saluda a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, ni ha liberado a algún criminal, pues en su gestión extraditó a E.U. a 25 de 34 de los criminales más buscados. Fuente: La Razón.

Si en el gobierno de Felipe Calderón Había un narco-Estado y, Enrique Peña Neto lo heredó, no hizo algo para depúralo, es lógico que esa corrupción dentro de las instituciones esté hoy oficializada.

El rencor que muchos ciudadanos le tenemos al gobernador Javier Corral, es porque ha tolerado la corrupción e infiltración del crimen en las instituciones. Muchos ciudadanos de bien somos objeto de maltrato, vejaciones, amenazas y, otros, hasta robos de parte de la policía Estatal, que se supone está para protegernos, no obstante, se afirma ser lo mejor del mundo.

Hace unos días, familias de la comunidad LeBarón, clausuraron en forma simbólica, las oficinas de seguridad púbica de Lagunitas Galeana, exigiendo la destitución de todos los policías municipales, acusándolos de sicarios disfrazados de policías, que se valen de su posición para torturar, extorsión, amenazas de muerte y abuso a los jornaleros. Nota de: Hérika Martínez Prado/El Diario de Juárez.

Los LeBarón, son una familia que ha sufrido la violencia del crimen por años y, la cerrazón de la autoridad a hacerles justicia, ¿cuál fue la respuesta a esta demanda del gobierno de Corral, que se suma a muchas más? Criminalizarlos: “Sobre estos hechos se trabaja ya en la integración de la carpeta de investigación y se analizarán las conductas desplegadas durante la movilización, dio a conocer el fiscal César Augusto Peniche Espejel” El Diario de Juárez. Nota de Luis Carlos Cano.

Señor Gobernador Corral: Ya estamos hartos de sus gorilas prepotentes, también aquí en la ciudad, vecinos de malos policías somos objeto de sus vejaciones, amenazas e insultos. Una sola cosa le digo: Dios lo puso a usted como autoridad para poner orden y tiene un batidero en su gobierno. Él se lo demandará a su tiempo, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos.