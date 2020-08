El paternalismo en la era del Covid

El nuevo decreto emitido por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y al que se le ha denominado “Unidad, Solidaridad y Disciplina: la Nueva Realidad”, volvió a poner bajo el escrutinio de la opinión pública la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las medidas que contiene. Al respecto, algunos abogados chihuahuenses fueron consultados por este medio y califican las nuevas medidas como trasgresoras del orden constitucional. En efecto, el lector no requerirá ser un experto en la materia para intuir que los arrestos, las clausuras y la censura a manifestantes son actos violatorios de la regularidad constitucional.

Controvertir la cuestión resultaría, a estas alturas, un ejercicio ocioso. Se trata de medidas ilegales que se han vuelto, en los hechos, una faena reiterada, no solamente en Chihuahua sino en diversos gobiernos provinciales de buena parte del país. De forma que, pretendo ubicar el texto en un plano no precisamente normativo, sino en uno que tiene que ver con la manera en que, en tiempos de pandemia, estos gobernantes están entendiendo el poder político que detentan.

Y es que desde antes de la emergencia sanitaria, era usual que quienes ostentan un trozo de poder formal asumieran, históricamente, actitudes paternalistas, pero ahora, la pandemia vino a reflejar con plena nitidez el paternalismo político que pareciera ser, gran parte de los gobernantes mexicanos portan en su manera de concebir y ejercerla la cuota de poder real que la ciudadanía depositó en ellos.

Es precisamente en esta relación entre ciudadanos y Estado donde autores como Bobbio y Matteucci han definido el paternalismo como “una política social, tendiente al bienestar de los ciudadanos y del pueblo, que excluye la directa participación de los mismos: es una política autoritaria y al mismo tiempo benévola, una actividad asistencial para el pueblo, ejercida desde arriba, con métodos puramente administrativos”.

Por supuesto, la noción del paternalismo político es antiquísima y se hunde en discusiones clásicas. Ya Aristóteles apuntaba en su “Política”, que era preciso apreciar a la comunidad doméstica y al Estado, como especies distintas de grupos y que la familia no ofrece una buena analogía del gobierno civil. Se intuye que, desde tiempos ancestrales, es mucha la tentación del gobernante para esparcir, en la esfera pública, el influjo de su poder en la forma como la haría con los que están bajo su resguardo o cuidado familiar.

Por eso razón, grandes pensadores liberales como John Locke orientaron gran parte de su obra en aras de mostrar la inconsistencia de las doctrinas que confunden el poder político con el poder paternal.

Ahora bien, que implica asumir una posición paternalista en el contexto del Covid-19. Implica un riesgo permanente para la democracia. El paternalista-gobernante asume casi siempre posiciones autoritarias. Adopta el rol de pastor frente a su rebaño. Ancla en la coacción la solución a todos los problemas. Suele no escuchar, convencido de que sus medidas son las idóneas y generarán lo mejor para sus hijos-gobernados frente al peligro. Por ello le dará por estar cambiando normas generales y abstractas, o si esto no le es posible, generará decretos por doquier convencido de la “bondad” intrínseca de sus medidas sin consultar a ningún sector, ni siquiera a los que resultan directamente perjudicados con la aplicación del mandato. Convencido de que “a los hijos hay que cuidarlos” relativiza si no es que excluye la más mínima representación de la figura del “ciudadano”, porque en sí mismo, los atributos legales y éticos de los que se nutre tal concepto, impactan y eliminan muchas de las dosis del paternalismo.

Pero además, el paternalista es también absolutista, porque asume frente a una problemática o una emergencia una posición única. Y nadie lo puede mover de ahí. Ni siquiera una nueva opción engendrada por la ciencia o la deliberación intersubjetiva. Por si fuera poco, el paternalista en la esfera pública, engaña. Nunca hará del conocimiento de sus gobernados el estatus real de una situación concreta.

Por ello, la mejor manera de enfrentar la pandemia, transita por la exclusión de modelos paternalistas y la adopción de medidas que admitan la participación de la ciudadanía, sin fundamentalismos ni condenas morales formuladas apriorísticamente para quienes discrepan de lo que “el padre” o la tiranía de las mayorías asumen como lo “absolutamente” correcto.