El patito feo llamado educación

Lo normal sería hablar aquí de la inseguridad, a partir de que hace justo una semana en Juárez ocurría un episodio violento muy grave y preocupante, que es el ataque directo contra civiles indefensos e inocentes. Y eso detonó las alarmas sobre la permanencia de la inseguridad, y como secuela, la estela de comentarios de diferentes órdenes de gobierno evadiendo la responsabilidad y culpando a los otros.

Pero de eso se escribió mucho en esta larga semana. En muchos casos más que análisis han sido la continuación de las balaceras por otros medios, a “palabrazos”. Necesario agregar, que ello para solaz de los delincuentes, pues el discurso de la necesaria unidad para hacerles frente con éxito no ha sido correspondido con acciones que verifiquen su ejecución. El presidente López Obrador prefirió dedicarse a dirigir su lengua viperina al gobierno estatal en sus mañaneras. No sabe de otra.

Para mi otro tema, de enorme calado, aunque no sea percibido así, ahora lo sustituye. El pasado lunes nombró el presidente López Obrador a quien sustituye a Delfina Gómez como titular de la Secretará de Educación Pública. Se va ella a asegundar por la gubernatura de Estado de México, dejando tirado el changarro, con más pena que gloria a su paso de solo año y medio.

La nueva titular, Leticia Ramírez, presentada como de todas las confianzas del presidente, hasta entonces coordinadora de su oficina de atención ciudadana. Se destacó que es maestra de carrera y experiencia. Al momento de revisar el detalle esto tiene sus letras chiquitas. Realmente se ha dedicado más a la política sindical, y se dice que es del equipo del afamado (negativamente) René Bejarano, que también se ostenta como profesor. Este dato es relevante, y parece indicar más que a la titular la impulsan causas de tipo ideológico y político que técnico.

Y eso nos lleva al tema de fondo. Hace unos días, platicando con una funcionaria que conoce bien los temas educativos, me platicaba como hay familias de escasos recursos económicos, en que se ponen de acuerdo para impulsar a alguno de ellos a que pueda terminar una carrera con el apoyo de todos, aun cuando algunos dejen la escuela y trabajen para apoyarla, sin distingo de si es mujer u hombre. Generalmente es quien saben más aplicado, gusta del estudio, o tiene las mejores condiciones. Saben que, de ese modo tiene mejores oportunidades y por tanto en el futuro los podrá ayudar a todos. Este no es un fenómeno aislado, sino un patrón de comportamiento nacional.

Años más tarde un amigo doctor en economía me platicó que hay una relación directa entre inversión en educación, o capital humano como algunos dicen, o en capacitación, y desarrollo económico. Él mismo lo estudió empíricamente y logró establecer el modelo para México. Ejemplos acabados de ello son Corea o Japón. En la era actual, conocimiento es riqueza. Y eso es válido para países y para personas.

Por ello es sumamente preocupante que no se le dé a la educación el lugar y valor que merece, y en cambio se la pasen con enfoques ideológicos. Por ejemplo, la modificación de libros de texto bajo esta óptica, para destacar héroes y episodios a conveniencia, o no dar suficiente peso a materias de ciencia aplicada. Mucho de esto se alcanza a vislumbrar desde el evento, hace tres días, en que se presentaron los nuevos planes de estudio para la educación básica del país. Digo vislumbrar porque aún no lo presentan, pero por lo que dijeron seguro que nos vamos a encontrar con muy desagradables sorpresas en el sentido de lo que aquí digo.

Ya a la maestra Delfina, como le dicen, le había tocado la tarea de desmantelar las pocas escuelas de tiempo completo que había en el país. Un proyecto de tiempos de Fox me parece, que con un horario ampliado e incluyendo proporcionar comida, niños de colonias más pobres se quedaban hasta la tarde, con mejoras en el aprovechamiento, alivio a los padres, y con ello, transitando la ruta del gran igualador social que es una buena educación. Pero pues el velo ideológico no les perite ver más allá de su nariz.

Igual que lo que ocurre en seguridad, hay muchas variables que inciden en la calidad educativa. Los sueldos de maestros siempre se destacan. La infraestructura. La formación de los docentes. La tecnología e instalaciones. La consecuencia es que no hemos podido cumplir varias metas internacionales básicas: primaria universal, secundaria al 75%, alfabetización de todos los adultos.

Un estado como Chihuahua presenta retos adicionales muy complejos derivados de su naturaleza territorial y composición social, y estructura económica. También tiene una peculiar historia sindical y docente. La reciente pandemia, de la que apenas en este ciclo nos estaremos recuperando del todo, arrojó muchas enseñanzas, sobre todo en el uso de las tecnologías, que tendrían un enorme beneficio en entornos como el nuestro. Sin buena educación no habrá desarrollo económico ni justicia social.