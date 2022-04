El peculiar estilo de enfrentar las crisis de inseguridad

Durante la gestión de cualquier gobierno, surgen crisis políticas, económicas y escándalos de todo tipo. Cada gobernante, las va enfrentando según su estilo de gobernar y de cómo abordar la solución de sus problemas. Unos los esquivan guardando silencio, otros dando conferencias urgentes, otros “medio declarando” que están haciendo “algo” para enfrentarlas y calmar el ánimo social etc. Pero la forma de enfrentar las crisis, siempre implican el peligro de un desgaste en su legitimación y en su imagen. Igual que el ejercicio del poder desgasta, la forma de enfrentar las crisis también desgasta. Y por lo general muy pocas veces terminan por dar más legitimidad al poder.

El gobierno estatal ha enfrentado varias crisis. Unas graves y otras menos graves. Y en la forma o metodología de enfrentar las crisis, no han usado el mismo criterio.

Para atender el fraude de Aras, optaron por esperar varios meses para tener un resultado fehaciente y órdenes de aprehensión en la mano para dar a conocer su posición. Pero no informaban de lo que hacían. Con esa “desidia” de no informar que “ya estaban judicializando las carpetas”, quisieron decir, que no les gusta “hacer promesas al aire”, sino que primero querían integrar bien el expediente penal y anunciar que “ya tenían varias órdenes de aprehensión y varios detenidos”. Sin embargo, para llegar a este punto, ¡tardaron varios meses!, y para esto, los defraudados ya habían radicalizado su presión para tener resultados pronto.

Es decir, los de palacio, incorrectamente dieron lugar y permitieron que creciera la especulación no sólo de los defraudados de Aras, sino de toda la población de que “algo estaban ocultando” o “protegiendo a alguien”. Esa forma incorrecta de atender la crisis de los defraudados por Aras, al no querer dar información real y oportuna de la judicialización de varios asuntos, desgastó la imagen gubernamental y por ende su legitimación social, cuando no había ninguna necesidad de ello. No supieron cómo resolver la crisis por el fraude y a la vez metieron a su imagen en otra crisis de credibilidad y desconfianza.

Así es como han enfrentado la crisis del mayor fraude colectivo en la historia de Chihuahua, a miles de chihuahuenses por miles de millones de pesos. Pero por su mal estilo de enfrentarla, dieron tiempo y espacio para que la población pensara que estaban protegiendo a los defraudadores.

Y lo peor para ellos es que inmersos en el desgaste de imagen y credibilidad por el fraude de Aras, surgió otra, por el robo de un grupo de funcionarios panistas, al ahorro de varios legisladores. Escándalo qué tampoco fue enfrentado con rapidez y transparencia. Sino todo lo contrario, por estirar la liga para proteger a sus compañeros de partido, mataron a uno de los involucrados. Lo cual puso mucho más en entredicho la imagen de la gobernadora. Esa fue otra crisis que no han sabido manejar. La cual, si bien es cierto que ya quedó en el “casi olvido”, también es cierto que ahí sigue viva en el recuerdo colectivo y en cualquier momento se judicializa, lo cual va a revivir otra crisis sobre la honestidad oficial.

Otra crisis que le está pegando duro a la imagen de confianza al gobierno estatal, es la violación de mujeres por agentes de vialidad. Al principio la enfrentaron con el silencio, dando tiempo para tener información fidedigna del caso. Pero otra vez, dejaron correr la información mediática y se originó un ambiente de pánico y rumores en las mujeres. En palacio innecesariamente dejaron que se intensificara el miedo de las mujeres a salir con libertad y confianza a las calles. Como es su costumbre prefirieron otra vez, a informar “hasta tener resultados de la investigación y al presunto responsable en las manos”. Pero en todo ese lapso, la psicosis colectiva, se profundizó y se extendió. Y además se intensificó más, púes se adicionó con el coraje social por la trágica muerte de la jovencita de Nuevo León.

Y en efecto la gobernadora en rueda de prensa nocturna, informó de la detención del presunto violador agente de vialidad, pero afirmó que eran solamente “2 casos de violación”. Sin embargo, al día siguiente el Fiscal del Estado, la contradijo y afirmó que “son 4 casos de abuso sexual” perpetrados por agentes de vialidad. Ello es otro claro ejemplo del mal manejo de las crisis por los operadores de palacio estatal.

La otra gran crisis, es la de la masacre de 11, después dijeron que 7 personas, ocurrida en la carrera de caballos del Sauz, municipio de Chihuahua. Esta crisis sí los agarró sin imaginación ni estrategia para enfrentarla rápidamente. Pasaron tres días sin una sola palabra acerca de la masacre. La reacción del Estado para enfrentar tales hechos, consistieron en el levantamiento de los cuerpos de fallecidos y la información de los hechos brilló por su ausencia varios días. Después y poco a poco, empezó a fluir información difusa y vaga del cómo llegaron los criminales a realizar la masacre, así como el objetivo que al parecer, buscaban. Pero es hora de que siguen sin esclarecerse los hechos y mucho menos a tener detenidos.

Como se puede ver, la autoridad estatal y la municipal han enfrentado preferentemente de forma indirecta las crisis que les han surgido en su camino. El tiempo dirá, si ese estilo para “atender” las crisis que se les presentan, les desgasta legitimidad política.