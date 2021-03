El petróleo y la guerra cristera (Primera parte)

“El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo”

Ramón López Velarde

Tal parece que la afirmación que plasmó López Velarde, en 1921 en su poema “Suave Patria”, inserta en el epígrafe de la presente colaboración, no ha perdido vigencia, sobre todo desde que las poderosas naciones del imperio capitalista mundial fijaron su vista y sus voraces intereses en el oro negro o ‘veneros del petróleo’ existente sobresalientemente, en el sureste del país y casi en todo el Golfo de México; en otros Estados-Nación del Continente Americano y en el resto del mundo.

Esa vigencia se hace presente en los momentos actuales, cuando la derecha o los grupos conservadores que actúan en todo el territorio nacional, de un tiempo para acá, integrados en lo que comúnmente se conocen como PRIANRD, se lanzan retórica –o más apropiada y realistamente: con retoricismo– en el Congreso de la Unión y en otras tribunas y/o medios de comunicación, así como con acciones “callejeras” y en plazas.

Algunas acciones, riesgosamente con tintes violentos en contra de la política económica que ha instrumentado y está siguiendo el régimen de la Cuarta Transformación del país, que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esencialmente en materia de extracción e industrialización del petróleo por parte de Pemex y la generación de energía eléctrica bajo la responsabilidad de la CFE. Afirmando que eso y más, es una apuesta equivocada.

Ante todo, a tales conservadores les cayó como “patada de mula” en… la aprobación de la Ley Energética que echa por tierra, la anterior “Reforma Energética”, que tendía a privatizar totalmente ese y más rubros afines, entregándolos en bandeja de plata (aun cuando era y es ‘oro negro’), fundamentalmente a la inversión extranjera directa e indirecta (USA a la cabeza).

En ese marco, a diez días de que se celebre el Día de la Expropiación Petrolera –18 de Marzo de 1938–, que más bien yo llamaría NACIONALIZACIÓN petrolera, pues se expropia lo que es propio, y los mantos petrolíferos eran de los mexicanos: no era propiedad ni de Inglaterra, ni de Alemania, ni de Holanda, ni de los USA. De tal manera, en vista de que toda la humanidad, todo pueblo, todo Estado-Nación debe reparar cotidianamente en su pasado, presente y futuro para no perderse; y considerando que el pasado histórico no es lo que está olvidado, sino lo que puede ser recordado (Agnes Heller), trataremos en dos partes, la relación que existió entre el interés de los USA por “nuestro” petróleo y con quienes generaron e impulsaron la guerra cristera; y el gobierno revolucionario de Plutarco Elías Calles (Calles).

El período gubernamental formal u oficial del Presidente Calles comprendió de 1924 a 1928. Y, más o menos a la mitad de su cuatrienio, debido a “que el estado de la cosa pública no estaba muy lejos de ser apacible y ni siquiera halagüeña, convocó a sus ministros, senadores y cónsules; a los consejeros y a los diputados, y todos han acudido al llamado.

“Plutarco, meditabundo, callado […] pierde su mirada a través de la ventana y pareciera ignorar las palabras de sus hombres:

“–En las filas militares, señor, no se encuentra todavía un consenso para lograr el apoyo directo a la candidatura presidencial del general Obregón– dice Tejeda, secretario de Gobernación.

“–Todo lo contrario a las filas de nuestros trabajadores de la CROM, caballeros, quienes, desde ya, otorgan su apoyo incondicional a mi general Obregón– desliza por ahí, como con mantequilla, el bueno de Luis Napoleón Morones.

“–La economía se ha visto sensiblemente resentida ante los avatares de la política. Los riesgos de una crisis monetaria están cada vez más cerca… –señala un taciturno Alberto J. Pani.

“–Y más que una crisis económica –argumenta Adalberto Tejeda–, me preocupa la nueva amenaza que se nos puede venir encima: una invasión norteamericana.

“La alarma se generaliza entre todos los hombres del rey [Calles] y no sólo por el peso de la noticia, sino por la sensible ausencia emocional de Plutarco que sigue embebido en el paisaje que le ofrece el ventanal de su oficina.

“– ¡Como si no tuviéramos suficiente con el conflicto religioso! –Determina Joaquín Amaro de manera lapidaria–. Debo informarle, señor, que los estados de Jalisco y Zacatecas, en manos de los cristeros, han declarado que sus gobiernos son autónomos de la federación… El pasmo no tiene límite.

“– Estos gobiernos “autónomos” ejecutan sus propias leyes y los rebeldes hasta han publicado su llamada Constitución Cristera.

“– ¡Por no hablar de que han impreso su propio papel moneda! – Apoya Pani. Los comentarios revientan a flor de boca […]

“– ¡Imposible no ver en todo esto la maquiavélica mano del vaticano! –Disculpe, señor Morones –lo reta Adalberto Tejeda–. ¿Pero qué tiene que ver el Vaticano con…

“–… ¿con una amenaza de invasión por parte de los gringos? ¡Tiene que verlo todo general –se explaya el gordo–. ¡Son las asociaciones religiosas de los Estados Unidos las que están promoviendo un boicot en contra de este Gobierno al que acusan de ateo, soviético, represor de las libertades espirituales y no sé cuántas pendejadas más, con perdón sea dicho!

“– ¿Y dónde queda la invasión? –vuelve a retar Tejeda.

“– ¡En el dinero de la Iglesia católica norteamericana, general, cómo que dónde! ¡Si después del Vaticano, la gringa es la Iglesia más rica de la tierra! –se desespera el secretario del Trabajo–. ¡Si yo siempre lo he dicho! ¡Todo esto tiene un tufo a azufre vaticano desde el principio!

“La gritería vuelve a cobrar presencia pero ahora el César [Calles] se vuelve hacia todos ellos y con su sola mirada acalla las voces.

“– Difiero de su opinión querido Morones…

Continuaremos en la segunda parte.