El petróleo y la guerra cristera (Segunda parte)

“El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo”

Ramón López Velarde

En la primera parte de este tema se hizo referencia a la reunión a la que convocó el Presidente Calles a sus principales y más cercanos funcionarios, entre otros: Adalberto Tejeda (secretario de Gobernación), Alberto J. Pani (secretario de Hacienda y Crédito Público), General Joaquín Amaro (secretario de Guerra y Marina), Luis Napoleón Morones (líder de la CROM). La conversación, que en momentos llegó a niveles de discusión acalorada, giró en torno a la candidatura de Obregón a la Presidencia, a la crisis económica, a la rebelión cristera, a la amenaza de invasión por parte de los gringos…

En los momentos más álgidos del debate, Calles, quizá por la experiencia que obtuvo en el control y/o conducción de alumnos, como profesor de Secundaria en su natal Guaymas, sabía manejarse correctamente ante tales situaciones. Y volviéndose hacia todos ellos, tan sólo con mirarlos impone el silencio. Continuemos pues, con este MEMORIAL DE CRUCES (Carlos Pascual), en que la Guerra Cristera, convirtió casi todo el período gubernamental de Plutarco Elías Calles. Sin duda alguna, tuvo razón Guillermo Dilthey, cuando sustentó: “La historia es la autobiografía de los pueblos y de la humanidad”.

Por fin, el Presidente Calles, interviene: -“Difiero de su opinión querido Morones.

“–Insisten ustedes en que esto huele a incienso y a sacristía, a velas derretidas y a vino rancio de consagrar. No, caballeros. Todo esto huele a lo que huele este país desde hace veinte años: a petróleo. ¿Quieren entender todo lo que ha pasado en México en los últimos veinte años? Primero mánchense los dedos de petróleo y pónganselo en la nariz… y cuando ese olor les haya perforado el cerebro, entenderán de lo que les estoy hablando.

“– Y se los voy a demostrar. General Amaro, ¿quién está a cargo de la zona militar de Tamaulipas? –Lázaro Cárdenas, señor.

“– ¡Fernando! –se dirige ahora a su secretario, Torreblanca [su yerno] – ¡Hágame un enlace inmediatamente con el general! Torreblanca logra el enlace y le pasa el auricular a Calles, quien asume su comandancia suprema:

“– ¡General Cárdenas! Debe estar usted ya apercibido de los falaces argumentos en contra de nuestro Gobierno que se publican a diario en los periódicos norteamericanos y que van en el sentido de alentar al presidente Coolidge a realizar una nueva invasión a nuestro país…

“Y el César se yergue en toda su autoridad para decir con voz fuerte y clara:

“– Estas son mis instrucciones general, mismas que le suplico le haga saber también al gobernador Portes Gil: si ve usted a un solo marine, a una sola embarcación de la armada norteamericana, a un solo carro militar gringo cruzar nuestras fronteras, terrestres o marítimas sin su autorización o conocimiento… ¡debe usted proceder al incendio de todos y cada uno de los pozos petroleros de la región! ¿Me está oyendo? ¡De todos sin excepción! ¡Y asegúrese de que el fuego y las llamas de nuestro petróleo puedan ser vistos hasta Nueva Orleans!

Ha terminado la comunicación. “Los rostros de los hombres se muestran graves y contrariados. De todos menos el de Plutarco, quien mira anhelante el aparato telefónico. Y de pronto, un timbrazo cimbra a todos los presentes. Fernando Torreblanca descuelga, recibe la llamada, escucha por unos segundos y, dirigiendo su mirada al presidente, anuncia con tenue acento:

“Es el embajador Sheffield de los Estados Unidos, señor. Necesita hablar con usted urgentemente.

Pero Plutarco no tiene prisa en contestar la llamada. Expande los pulmones y relaja el rostro al confirmar todas sus sospechas. Sheffield, el embajador del Imperio del Norte, está metido en esto hasta el cuello. Y por la razón que él supone bien. Sonríe con malicia, observa a sus hombres y, con un gesto que habla por sí mismo, se lleva los dedos a la nariz y los frota con rapidez: Petróleo, señores. Todo esto huele a petróleo… [Calles ha dicho]

Acto seguido, se reúnen Calles y el embajador de los USA, James R. Sheffield, quien se hace acompañar de su secretario y traductor ocasional. Por parte de Calles, son testigos del encuentro su estimado yerno Torreblanca y el general Tejeda.

“–Usted dirá señor embajador –inicia la diplomacia el César [Calles]

“– […] Sheffield no se siente cómodo ante aquel hombre venido del oeste salvaje que poco o nada tiene que ver con las amistades que ha cultivado en la ciudad de México: las distinguidas familias [¿fifís?] que hicieron su fortuna bajo el cobijo del muy añorado don Porfirio Díaz, que ese ha sido, sin duda, un error enorme de míster Sheffield: despreciar profundamente a la plebe mexicana y al gobierno revolucionario que la representa, encontrando cobijo y amistad tan sólo entre los suspirantes del pasado. [Realidad que no difiere mucho de quienes, hoy por hoy, se oponen al gobierno de AMLO y a la 4 T].

“–Le he solicitado audiencia señor presidente, por los rumores que existen sobre su determinación de incendiar los pozos petroleros de Tamaulipas antes que permitir su explotación por parte de nuestros empresarios…

“– ¿Y me permite preguntar señor embajador, desde cuando los asuntos de Gobierno se manejan a partir de los rumores?

“–Y suponiendo además que esos rumores estuviesen confirmados, ¿me permite preguntarle cómo es que se ha enterado de ellos? [Ante un gesto de Calles, Torreblanca le entrega un sobre rotulado con la leyenda: REPORTE 10-B]

“–Señor presidente, le concedo la razón. No podemos fundamentar nuestra plática en rumores. En este sentido –continúa Sheffield– quisiera abordar lo que considero es un fruto de mis razonamientos que todo este asunto de la GUERRA RELIGIOSA no es más que un pretexto. I appreciate your efforts, sir…–Se desespera Calles, enemigo de ciertos protocolos. Y se dirige a Sheffield–: Así que, según usted, el conflicto religioso es un pretexto, ¿para qué?

“–Para alegar una incapacidad al cumplir los compromisos comerciales de su gobierno con mi país.

“– ¿Y a qué compromisos comerciales se refiere, señor embajador? Porque hasta dónde sé, mi Gobierno no ha dejado de cumplir con ninguno de los pactos hasta ahora establecidos.

[Sheffield] “–Hablo del petróleo, of course …

“– ¿Qué pasa con el PETRÓLEO?

“–Hay rumores, éstos sí sustentados por la prensa de mi país, sobre sus ideas, y le suplico me perdone la sinceridad, mister president, sobre sus IDEAS COMUNISTAS…

“– ¡No me diga!

“–Mi gobierno [USA] se resiste a creer que el conflicto religioso no es otra cosa más que una… cortina de humo para que usted no esté dispuesto a cumplir con los Acuerdos de Bucareli…

Con la anuencia de El Diario, y dada la importancia del tema que estamos tratando, lo cual no difiere mucho –guardadas las proporciones– de las acciones de la oposición de las derechas de México y del extranjero, en contra del auténtico e imperioso rescate de Pemex y CFE que está llevando a cabo el régimen de la 4 T, nos iremos a una tercera parte.