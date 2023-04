“El poder es para poder”, así se conoce esta frase que comúnmente parafraseó el exgobernador César Duarte, hoy preso en el Cereso de Aquiles Serdán y con problemas de salud. También el exgobernador Javier Corral, es recordado por muchos como una persona que usó el poder para poder y con ello perseguir a sus opositores políticos.

Ambos ejercieron el poder y eso nadie lo duda, sin embargo no se compara con el poder y la manera de cómo lo están ejerciendo los diputados y senadores de MORENA, pero sobre todo el presidente de la República.

Y es que por si había dudas del poder que tienen, basta con señalar lo que recientemente sucedió en el Congreso de la Unión, donde desde ahí se mandó el mensaje del real poder que ejercen los legisladores y cómo lo quieren seguir fortaleciendo.

En el seno de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 26 de abril, con prisas y con dispensa de todos los trámites, aprobaron durante la madrugada reformas para asignar al Ejército los ingresos económicos, producto del turismo extranjero; de igual manera aprobaron eliminar la Financiera Rural y eliminaron el Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi).

Aprobaron militarizar la seguridad del espacio aéreo; que el Ejército mexicano opere la infraestructura ferroviaria como lo es el tren maya; aprobaron la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con errores, hay que decirlo, cuya implementación representará retrocesos al desarrollo científico y restricciones a la libertad de investigación, autoritarismo, discriminación, reducción de presupuesto etc., etc…

Aprobaron reformar la Ley General de Bienes Nacionales, elevando los porcentajes del valor base cuando un bien inmueble, propiedad de la federación, es sometida a enajenación. La Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Hacienda será la que disponga de los bienes inmuebles que están en poder de los organismos descentralizados.

En el Senado de la República hicieron lo mismo pero más rápido; Morena y sus aliados iniciaron la aprobación de 18 dictámenes, la mayoría iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hubo análisis y discusiones: se votaron fast track las iniciativas, lo que genera una creciente incertidumbre. Ahí los senadores sólo se limitaron a usar el término de “urgencia” como una justificación, incluso no se permitió la participación ciudadana y menos la generación de consensos, lo que efectivamente evidencia que no les interesa, por eso para Morena el poder es para poder.

Han aprobado para que no haya mejor educación, que no se apoye la cultura; no se mejoró el sistema de salud; no hay más seguridad; no se acabó la corrupción; hay más inflación; no hay menos pobres; subió la gasolina; no se usan más energías limpias; no hay menos cobro de impuestos; no hay mejor presencia de México en el mundo.

Se aprobó y se promueve la desunión entre los mexicanos; las tarifas eléctricas son más caras; hay más corrupción en aduanas; no hay apoyos a la pequeña y mediana empresa; sigue la toma de casetas; de las vías del ferrocarril.

En fin, los de Morena tienen tanto poder que se van a dar el lujo –si es necesario- de sesionar sin senadores de oposición.

De ahora en adelante y antes de las elecciones del 2024, veremos aún más división, más acciones de poder, incluso, por encima de las leyes.

Parece que las advertencias de que México camina hacia una regresión autoritaria, son cada vez más ciertas, de ahí el interés por desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia.

Si la oposición sigue creyendo y fomentando acuerdos, lo único que sucederá es que los van a chamaquear como ya pasó esta misma semana en las que, hasta las fotos de la pijamada en la sede del Senado, dieron lástima y risa contra quienes ostentan el poder.

El argumento es sencillo: el “poder es para poder”, como decía César Duarte y como lo ejerció Javier Corral para vengarse del duartismo; pero no tendrá comparación con lo que se verá de ahora en adelante en todo el territorio mexicano, porque con seguridad han de sostener que no llegaron a la Presidencia de la República después de tantos intentos como para perderla en una administración; ellos buscarán refrendarse en el poder así tengan que constituirse en una dictadura.