El poderío místico y delirante del amor

Quien ama, ama en una a dos personas: a la que inventa y a la persona real. El enamoramiento no necesita de la persona real; basta con inventarla y que aniden ahí sus naturales ansias amatorias. Encerrados en nuestro mundo interior, no conocemos de los enamorados (as) mas que los sentimientos que nos inspiran. No importa como sean (tontos, inteligentes, leales, despreciables, feos, hermosos…), simplemente los necesitamos. Y en esa necesidad ansiosa reside la grandeza de nuestro apego y, al mismo tiempo, nuestro mal.

Por eso, el amor sólo es posible después del enamoramiento. Sólo cuando una persona está frente a otra, desnuda en su plenitud y sus miserias, puede decirle con certeza: “te amo”. Lo demás es ficción.

La historia de los sentimientos, aunque moldeados por su tiempo, suceden de la vieja manera de siempre. El amor es un cultivo o un relámpago. A veces se construye lentamente, otras aparece de la nada como un conejo de la chistera del mago. Pero lo más común es que el amor prosiga un camino que muchos ya habrán recorrido: ilusión, pasión, enamoramiento y, finalmente, el amor. Pero no siempre se siguen ordenadamente esos senderos: existen atajos, desfiladeros, barrancos, obstáculos, que hacen que los ímpetus iniciales pierdan fuerza o se fortalezcan.

El amor, en su fase climática, es en realidad, una locura. El primer impulso del corazón es la posesión del amado (a) mientras que, por antonomasia el amor es libre. He aquí la primera e insalvable contradicción.

Y para cumplir con ese impulso posesivo, quien ama desea penetrar en la intimidad del amado. Y esta penetración no implica simplemente una acción sexual que es, acaso, la más superficial de ellas, sobretodo cuando éstas se reducen a simples acrobacias o gimientes faenas del acoplamiento. Penetrar, para Marcel Proust, implicaba saber de esa persona más que lo que ella podría conocer de sí misma. Y para que exista esta poderosa motivación es indispensable que en la mente del amante sobrevengan las dudas sobre su objeto amoroso. La incertidumbre sobre las rutinas o lugares que frecuenta la amada, la indagación de ciertos gestos o de la utilización de ciertas palabras, el escrutinio de su pasado y sus relaciones actuales, hará que muy pronto se descarrile la inteligencia y el sentido común. Es decir, que la persona que ama comience a sentir esa necesidad ansiosa, que es uno de los síntomas de la grandiosidad amorosa y, también, de su peligroso descarrilamiento.

Pero sólo en ese estado emocional, poseído por sentimiento superior a sus fuerzas, con un apego intenso y un miedo a la pérdida, más allá de su propia vida y por el cual vale la pena sacrificarse, cercano a la psicosis, es posible sentir el poderío místico y delirante del amor. Sólo en este estado es posible convencerse que la amada (o) es única e innumerable, compacta e indestructible, irremplazable, y que ha sido capaz de despertar mundos dormidos en nosotros.

Las dudas se vuelven celos, es decir, la atención se centra en aspectos minúsculos de la vida; de pronto lo sencillo se torna controvertido. La amada es un misterio y lo que al principio se le observaba como a un objeto lleno de curiosidad, no tardará en convertirse en un ser sólo entrevisto entre nieblas y penumbras, y por inasible, el enamorado terminará respirando atmósferas insoportables.

Las dudas quieren disiparse a través del conocimiento más íntimo y de la confianza, pero en las profundidades del ser amado hay sólo sombras. Entonces sobreviene la necesidad de poseer al objeto amado más que en el sentido físico, en el sentimental e intelectual. Mantenerla bajo la mirada. Controlarla, irla sometiendo. Herrarla. Hacerla mía. Ser su dueño. Ser su prisionero. Que no se escape su yo de mi yo ni en sueños.

Pero todo resulta inútil, porque el amor es libre. Libre hasta que decide esclavizarse.

Quien ama descubre en su dolor, que no ha encontrado la llave para conocer el alma de quien ama. Y no la encuentra porque esa llave está perdida, o peor aún, esa llave jamás ha existido. Siempre se ama a un desconocido.