El Presidente del Desempleo

Felipe Calderón se autodefinió Presidente del Empleo. Finalmente en su gestión sólo se crearon 2,171,000 ocupaciones formales. Es decir, un tercio de lo ofrecido al inicio del sexenio. En la administración de Enrique Peña Nieto se formalizaron 4,061,243 trabajos.

Andrés Manuel López prometió la creación –sólo en los primeros nueve meses de su reinado- de dos millones de empleos. Completamente absurdo e inviable. Según cifras del IMSS surgieron 342,077 empleos formales, la cifra más baja desde 2009. Luego llegó el famoso virus y se perdieron 1,180,000 puestos laborales. La Organización Internacional del Trabajo previno a México de un alto riesgo de desempleo a consecuencias del mal de todos los siglos.

Es probable que 24 millones de trabajadores experimenten disminución en sus horas laborales y por consiguiente de su salario. Ha advertido que la tasa de desempleo podría llegar este año al 11.7% de la población económicamente activa. Esto equivale, en fríos números, a 6 millones de personas.

(Recuerde que la población activa de un país la componen los habitantes en edad laboral que trabajan y reciben una remuneración o bien aquellos que buscan empleo. Se exenta a quienes lo hacen con ganas de no encontrarlo).

Pero, como es ya una costumbre, las políticas económicas de la actual administración federal son bastante inconsistentes, por decirlo con suavidad y diplomacia.

Así, desde el inicio del sexenio trágico se tomaron medidas cuyas consecuencias se notaron de inmediato.

Los recortes presupuestales en las distintas dependencias federales provocaron despidos o retiros forzosos de burócratas que engrosaron las filas de los desocupados. Efectivamente, el gobierno ahorró dinero (que luego gastó regalándolo a los ninis) pero dejó sin sustento a miles de familias. Las 189 entidades públicas dan empleo a 1,698,000 personas. De ellas el 20% son puestos de confianza, es decir 339,000 están en la tabla periódica de ajustes presupuestales. 220,000 servidores públicos ya se quedaron sin ingresos. Y si eran ricos o con empresas o se retiraron al ejercicio libre de la profesión el impacto es menor pero no cuando de ahí dependen la supervivencia de miles de familias.

Pero aún hay más. El incremento al salario mínimo a $123.00 pesos diarios impactó negativamente en pequeñas y medianas empresas. Porque finalmente casi nadie ni emplea y ni trabaja por ochenta o noventa pesos diarios ni tampoco por la actual cantidad. Aun cuando ahora se pretenda incrementarlo en un 15%.

Pero en la fila de ocurrencias y adecuándolo a la epidemia, ahora se legislará que los patrones paguen su cuota de electricidad y de internet a quien tenga Home Office. ¿Cómo saber cuánta electricidad consume una pc o un foco o una impresora durante una jornada?, ¿qué cantidad de datos se consumieron durante la labor profesional?, ¿cómo se va a facturar? Por otro lado si yo busco empleo y me lo ofrecen hacerlo desde mi casa estaría más que dispuesto a contratar internet con tal de trabajar. Es casi seguro que también se obligará a pagar al empleador los cafés, las galletas, el azúcar y las cocas ¡Si lo que la gente quiere es laborar!

Otro asunto el cual merecería un análisis mayor es el del outsourcing o subcontratación. Esta relación laboral es positiva tanto para el empleado como para el contratante, pero como suele ocurrir siempre hay empresas que se aprovechan de vacíos legales. No habría de otra que regularla pero no como acostumbra el Presidente, desapareciéndola, a pesar de que las instituciones de gobierno las usan para precisamente ahorrar dinero.

Ahora bien, ¿estas medidas anti empleo se toman por ignorancia? Hay algo de eso y otro tanto de malas intenciones. En un momento crítico como el que estamos viviendo deberían abrirse las posibilidades de empleo. Incluyendo que los empresarios puedan contratar -por un año digamos- sin pagos de cuotas al IMSS (para eso está el INSABI) ni acumular antigüedad.

Lo que las personas necesitan son pesos y centavos en este momento y para ello es indispensable trabajar. Pero mientras más pobres y desocupados haya más ciudadanos recibirán la dádiva presidencial. Cuando lleguen las elecciones les dirán “si no gana MORENA los corruptos te quitarán tu pensión”. Y más adelante “si no permanezco en el poder, otros llegarán y te quitarán la pensión”. El voto del susto. Y que no se acaben los pobres porque entonces ¿a quién ayudaremos? Más vale que sobren.

Nos preguntamos ¿de dónde sacará dinero para comprar votos? Pues de los constantes recortes presupuestales a las dependencias, de los despidos a servidores públicos, de los fideicomisos, muy pronto de las AFORES y si nos descuidamos un poquitito de las Reservas Internacionales del Banco de México y por qué no de los ahorradores bancarios. De donde haya. Todo sea para disfrutar del poder por siempre y para siempre.

Mi álter ego da su voto anticipado. Y es por Maru Campos. Si no es ella la abanderada buscará otras opciones fuera del blanquiazul. No quiere continuismo. No desea PAN de lo mismo.