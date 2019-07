El prianismo en acción; JCJ sometió a JVR

Para [email protected] que no creen que la alianza entre el PAN corralista y algunos ex priistas hoy “independientes”, está en marcha para golpear al partido del Movimiento de Regeneración Nacional e infiltrar y dividir al gobierno obradorista y de paso a lo que queda del PRI en la Sierra Tarahumara. Ahí están las folclóricas fotos sonrientes del cesarduardista de hueso colorado aflojado, Jesús Velázquez Rodríguez y Javier Corral a la cual asistió ex profeso, en vuelo directo, a la inauguración de la oficina de enlace del ex alcalde de Guadalupe y Calvo y ex diputado priista.

Para la opinión pública serrana y medios de comunicación pasó desapercibido el evento prianista. Sólo dio cobertura amplia la radiodifusora Patrona (La PANtrona) de la cual es dueño Humberto Bustillos, un cacique de medio Creel, y a la cual se agrega que el gobernador, Javier Corral Jurado, es “socio”, radio que se destacó en las pasadas elecciones de julio de 2018 como el “cuartel del PAN” que atacó en especial al PRI y a Morena.

Hoy a esa estrategia electoral fallida en 2018 se suma el diputado ex priista, hoy “independiente”, Jesús Velázquez que durante la inauguración de su oficina de “enlace legislativo” en Wachochi halagó y alabó al gobernador de Chihuahua “por su buena gestión al frente del Estado”. Javier Corral, ex periodista, ex diputado y ex senador por la vía plurinominal (becas) en varias ocasiones arribó en uno de los flamantes helicópteros del Gobierno del Estado, cuando en el IMSS-Bienestar Rural 26, urgen ambulancias -o aero- ambulancias como se tiene propuesto para el traslado urgente de pacientes a Parral o Chihuahua capital-.

La soberbia de Corral Jurado le impide viajar a la Sierra Tarahumara por carreteras con hoyancos y terracerías como lo hace el Presidente de México López Obrador para darse cuenta del estado de las vías terrestres y de paso saludar al pueblo, mínimo.

Como antecedente, Jesús Velázquez ex director general faccioso y manipulador de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, intentó ser el coordinador de los cuatro diputados del PRI en el Congreso Local, pero el diputado plurinominal Omar Bazán, dirigente estatal del PRI, se impuso. De ahí que Chuy Velázquez intentó acercarse a Morena, que hasta en un mitin de cierre de campaña de AMLO en Chihuahua capital intentó estar en el presídium, pero lo bajaron.

Luego se autoproclamó como diputado “independiente”, negoció la no persecución por culpa del ladrón y corrupto César Duarte y resultó aliado al gobierno panista para lo que guste y le mande Javier Corral, como quedó demostrado con la inauguración de la “oficina de enlace legislativo” en Wachochi, desde donde operara JVR para apoyar al PAN o preparar alguna candidatura “independiente” a la alcaldía.

Sobre el tema un analista estatal hace referencia sobre el cesarduardista JVR: “La dignidad de Velázquez fue doblegada fácilmente por Corral. Fue de los legisladores que metieron sin descanso la mano a las arcas públicas durante la administración de César Duarte pero de los muchos perdonados al ser convertidos en testigos protegidos del actual régimen”.

Velázquez Rodríguez al no tener la capacidad ni la inteligencia para tener una posesión decente en el Congreso del Estado, prefirió traicionar al PRI desde su posición como diputado “que exponerse al mal humor y la persecución de Corral Jurado. Su conducta y las imágenes no mienten. En el Congreso del Estado vota todos los asuntos ordenados por el gobernador y el gobernador lo respalda con impunidad y eventos como el viernes 28 de junio en Wachochi”. Como se observa ya empieza la lucha político-electoral acomodando sus piezas para el 2021.

DESAPARICIÓN DE PARTIDOS. La revolución pacífica electoral del 1º de julio de 2018 sometió a una profunda crisis a los partidos políticos enfrentados con Morena. Además, las elecciones del 2 de junio de 2019 en seis entidades profundizaron esta tendencia. Algunos partidos van o están por desaparecer: PRD por aliarse al PAN; el PANAL, el PES y el Verde Ecologista, y aun así tienen representantes en congresos estatales y regidurías municipales, algunas mal habidas.

Hoy los dirigentes nacionales de esos partidos y sus principales legisladores se convirtieron en sombras gritonas, con poca influencia en los grandes debates nacionales o estatales. La derrota los sumió en el pantano del anonimato. Su presencia se limita a los espacios y maniobras parlamentarias, y nada más. No son un referente relevante ni confiable en la oposición cotidiana de la derecha-racista-conservadora al gobierno obradorista de la Cuarta Transformación (4T). Se quedaron atorados en el pasado de la corrupción, incluido el PAN.

Dirigentes que demuestran falta de inteligencia, de formaciones políticas y movimientos ciudadanos de calibre, de fuerza que articulen el rechazo a Andrés Manuel López Obrador como quedó demostrado en su pasada marcha anti-AMLO. “Los conservadores han concentrado su crítica al nuevo gobierno, en lo fundamental, en una parte de la prensa escrita, las redes sociales y asociaciones cívicas. La mano que mueve esa cuna sin dar la cara abiertamente, es la de empresarios del Consejo Mexicano de Negocios”, los de la mafia del poder.

Tips

EN NOROGACHI, WACHOCHI.- Lluvia de críticas en pro y en contra por cierre en días laborales de la clínica del IMSS-Bienestar en ese pueblo serrano. Señalan mal servicio y despotismo de personal de enfermería, como acusan pobladores. Se espera que las autoridades del IMSS, hospital Rural No. 26 a cargo del director Omar Tacuba tome cartas en el asunto para corregir la falta de medicinas y de atención adecuada a pacientes, pues no se sabe a ciencia cierta qué hacen los doctores y enfermeras los días que la clínica Unidad Médica Rural está cerrada, además de otras quejas que se expondrán.

ALUMNOS SE GASTARON LAS BECAS EN LICOR.

Deben cambiar de estrategia para entregar becas escolares en Norogachi, Wachochi.- Otras denuncias de sacerdotes, atentos a los que sucede en la región de Norogachi, fue que en días pasados el gobierno federal-Bienestar entregó becas para ayudar a estudiantes de secundaria y preparatoria de escasos recursos para comprar útiles, libros y uniformes, pero la realidad es que se los gastaron en cerveza y licor.

Agregaron que es triste y penosa la realidad que se vive en Norogachi y en otras comunidades porque el alcoholismo ha degenerado a la juventud serrana y ha separado a las familias. “Se gastaron los recursos públicos en licor en lugar de apoyar a sus padres y madres que no tienen qué comer en las comunidades indígenas”, expresaron los párrocos.

Esta situación debe analizarse para cambiar la estrategia en la entrega de los recursos públicos a través de becas escolares a los estudiantes de escasos recursos. Es bueno y noble el programa pero debe entregarse a los padres de familia, en especial a las madres que son más responsables en el gasto familiar. “Tienen que cambiar de estrategia”, indicaron.