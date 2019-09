El primer balance

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y SU PRIMEROS 9 MESES

Sorprende la generosidad de quien se dispuso -desde que lo recuerdo en su afán- a luchar incansablemente por al menos 18 años, para buscar gobernar en estos tiempos que vivimos una nación turbulenta como es MÉXICO HOY.

Para quienes supongan que exagero, señalaré los tres grandes desafíos del gobierno que hoy muchos se darán evaluar en esta primera fase que será en este caso de nueve meses y no de un año a evaluar, ellas son que la nuestra es…

UNA NACIÓN DESMANTELADA

Cierto, porque dígame usted, donde están las fuentes del soporte financiero que podían hacer posible la sustentabilidad presupuestal de la nación mexicana desmantelada desde la llegada de los neoliberales al poder con Miguel de la Madrid que en su segundo apellido de Hurtado pareciera que marcó el signo premonitorio de los tiempos que se abrían con él y su sucesor en la tarea desmanteladora, Carlitos Salinas de Gortari que inició también robando la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Fue desde la administración federal que encabezó en su momento cuando se inició el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), y con ello que este sector pasara a ser parte de la iniciativa privada extranjera, también en ese momento transfirió Teléfonos de México a las manos de quien en breve sería el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que con su grupo CARSO que algunos señalaban como la sociedad de los Carlos, dejaba una estela de sospechosismo que no se ha disipado del todo.

Lo de cerrar las refinerías y empezar a transferir a su mentor George Bush padre la riqueza petrolera de México es otro agravio que no tiene perdón.

Estos son apenas unos referentes de las muchas cosas que se hicieron durante sexenios para continuar el desmantelamiento y saqueo, baste citar a Ernesto Zedillo quien terminó entregando la banca al extranjero y cargó la deuda del entonces al Fobaproa, y los mexicanos seguimos pagando estos errores hasta la fecha.

Y de los ferrocarriles ni qué decir, levantar hasta las vías fue el colmo, concesionar a una compañía de ferrocarriles y después irse de socio consejero a servir con ella con la información privilegiada que como expresidente tenía a servirles a los norteamericanos y sus pingües negocios, estas acciones pintan de cuerpo entero al egresado de Yale y quien fue el más cercano beneficiario de la muerte de Luis Donaldo Colosio al asumir la presidencia, por si algo faltara.

LA CORRUPCIÓN RAMPANTE

Desmantelar y abusar, fue la tónica y los doce años de los gobiernos panistas no fueron la excepción ya que los que habían aprendido de la concertación se beneficiaron en una transición que no fue lo único que cambió, ya que a partir de entonces el sinónimo de corrupción se escribió como PRIAN, es decir la misma amarga medicina de la corrupción en un solo paquete, baste decir que en la época de Fox y Calderón hubo excedentes petroleros que pudieron permitir crear no una sino varias refinerías y ellos esfumaron esos recursos y se montaron al barco de los petroleros.

Calderón queriéndonos engañar con los espejitos del petróleo en aguas profundas, cuando el petróleo está en al someras de la Chontalpa, mientras se hacía de múltiples plataformas y Fox con la intervención de Marta Sahagún logro favorecer con contratos de Pemex a Oceanografía, naviera ligada con sus hijos.

¿Para qué referir más de quien en su momento documenté como un Jorge Negrete de “Petatiux” y resultó poco menos que eso, un vulgar ladrón junto con Calderón que le sucedió y lo señalo así porque bastaría que alguien ponga atención en todo lo que esfumó de los excedentes petroleros? para quien quiera analizar a detalle la nota del periódico Sin Embargo firmado por la Redacción del día 30 de mayo del 2016 que fue cabeceada así; “Pemex dio 420 mil millones de dólares a Fox y FCH ¿Dónde están?”.

Creo que hoy que hablamos de informes, estos expresidentes Fox y Calderón deberían de INFORMAR TAMBIÉN.

Y de Peña Nieto basta recordar su llamado Pacto Por México, sus sesudas reformas y todo lo que se irá conociendo aún, porque está por conocerse más de lo que pasó y dejó pasar desafortunadamente.

De la casa blanca ni qué decir...

LA VIOLENCIA DESATADA O …

¿QUÉ HACER CUANDO TE ENTREGAN UN PAÍS A PEDAZOS?

Felipe Calderón pasó ya a la historia de México, como el presidente que por legitimar o pretenderlo al menos su condición de espurio, abrió las compuertas del infierno por todos tan temido, si con el PRI uno de los artificios de logro que se presumía era el de la llamada paz social, con el “hijo desobediente” como gustaba ser referido, ya no hubo paz ni en los sepulcros, asesinatos lo mismo en calles que hogares, sepelios y todo espacio posible se hicieron cotidianos en cualquier rincón de la nación.

México arribó así a más de trece años que casi ya han transcurrido, desde que a apenas diez días de asumido o usurpado el poder llámelo cada cual como quiera, en Apatzingán justo en la Tierra Caliente de su natal Michoacán, declaró la “Guerra Contra El Narco”, cualquier cosa que eso quisiera decir, pero marcó a ese 11 de diciembre de 2006 como el arranque de una espiral de violencia y muerte que no cesa en la nación.

Calderón el “imprudente” que se ufanó en la televisión abierta de decir que asumía el poder “haiga sido como haiga sido” el que para vergüenza de todos llego por la puerta de atrás a la Cámara de Diputados a recibir la banda presidencial engañando y engañándose mientras un George Bush como invitado le aplaudía a rabiar en esa misma Cámara.

¿QUIÉN PROVOCÓ Y PARA QUÉ ESA GUERRA CONTRA EL NARCO? ESTÁ POR SABERSE, LO CIERTO SON LOS YA CASI 300 MIL MUERTOS QUE SE HAN DADO DESDE ENTONCES

Si a alguien le parece excesivo el dato confírmelo en la nota del Universal 26/07/19 que señala lo siguiente; en el sexenio de Enrique Peña Nieto se reportaron 156 mil 437 homicidios, 34 mil 824 más que en la administración de Felipe Calderón, lo que constituye el monto más alto de los últimos cuatro sexenios desde que el Inegi empezó a recabar esta serie.

Es decir que de entrada Calderón arrancó solo en su sexenio con más de 121,000 muertos por el equívoco del lanzar una guerra sin sentido que algunos dijeron era para buscar “legitimarse” cierto o no su imagen hoy repopularizada de “comandante borolas” es ya parte de la tragedia y la picaresca nacional.

Pero lo que no acaba de dolernos es la tragedia de las muertes, esta semana que ha transcurrido hemos visto aparecer la muerte en el Valle de Juárez con tres criaturas niñas víctimas inocentes del todo, en Coatzacoalcos, Veracruz, con tres decenas de personas que mueren en una disco calcinada en una horrible expresión de brutalidad. De vuelta en Chihuahua ver tiradas como nada sin valor los cuerpos de tres mujeres en la sierra de Chihuahua.

Son los casos conocidos que se dan y ya en el sexenio de AMLO que para efectos de ser justo debe citarse que se habla de más de 13,000 y hay quien, como el portal Aristegui, señalaba que estarían en ocho meses llegando a 20,000, cifra por demás preocupante, inercia o no esta tasa de mortandad es una realidad que debe ser frenada por dolorosa y cruel.

Aquí vale también sugerir la acción no sólo policial o militar sino ciudadana, no podemos seguir acostumbrándonos a ver esta cantidad de muertes como estadísticas negras, es hora de solicitar al actual gobierno claro está, que se acabe ya con esta tragedia.

ANTE ESTA REALIDAD, ¿QUÉ INFORMAR?

Sobre las acciones tomadas, decir con claridad que ya no hay posibilidad de seguir con el desmantelamiento, la CFE por ejemplo está asumiendo su compromiso de dotar a la ciudadanía de energía, a menor costo, ya veremos.

Sobre los bancos y las comisiones que puede darse aún negociación para reducir tasas.

Sobre la corrupción que ya no hay ese derecho de picaporte y componendas que hacían inidentificable la frontera entre sector político público y empresarial privado, clarificando ya de una vez que esas 3 empresas farmacéuticas que se llevaban el 70 % de las compras de medicina del Sector Salud hacen hoy y seguirán haciendo corajes porque contratos de miles de millones de pesos y en su caso dólares, no les son ya adjudicados de manera automática.

Que va a ser una tarea larga y exigirá muchas “mañaneras" en donde seguiremos viendo a un presidente que parece ser el docente que facilita una clase para explicar que vivir una vida de bien sin huachicoleo, sicariato y adicciones vale.

Algunos creerán que ara en el desierto yo pienso que tomo el mejor camino, porque alguien dijo y dijo bien” “CUESTA MUCHO EDUCAR A UN PUEBLO, PERO CUESTA MÁS NO HACERLO”.

No anticipo nada, pero después de ver aquí en Chihuahua el llamado “juicio de la mantequilla” y las aberraciones que el abuso en el uso de la autoridad se pueden cometer, espero sí se haga del conocimiento una amnistía para tantas personas que están injustamente en prisión aún cuando hayan sido juzgadas y condenadas a penas menores que igual afectan a sus familias.

Concluyo esta colaboración deseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, más éxito en su gestión, y pidiendo a sus colaboradores estén a la altura del liderazgo que él expresa cada día sirviendo al Pueblo no sirviéndose del pueblo como hemos visto aquí lo hacían los presidentes previos.

De las arrebatingas por el poder de sus correligionarios de movimiento que ya están por partir a Morena que mejor usen su energía para servir y construir el MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS Y NECESITAMOS y que antes de ver su apetito como objetivo y meta final vean a los niños, a los jóvenes, a los adultos y viejos que deseamos que este país mejore por el bien de todos, y coincido con el presente también en eso.