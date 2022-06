El problema que no vemos

Ante los graves problemas actuales que vive el estado de Nuevo León debido a la escasez de agua, debemos tomar consciencia de que Chihuahua no está muy lejos de presentar una situación similar. A lo largo de muchos años hemos escuchado constantemente que la escasez de agua es cada día un problema más grave. Por un largo tiempo hemos sido bombardeados con noticias sobre el peligro que enfrentamos en nuestro estado de quedarnos sin agua. Con el pasar del tiempo, la temida hora cero no llega y la preocupación aumenta… o quizá disminuye. ¿A qué nos referimos con esto?

En los sistemas organizacionales existe un fenómeno llamado “ceguera de taller”. Esto consiste en que cuando algo nos resulta tan normal y cotidiano, perdemos la posibilidad de observarlo en su completitud y por lo tanto no somos capaces de ver los riesgos y oportunidades que existen en los sucesos y acontecimientos cercanos. Nuestro estado es en su mayoría un ecosistema desértico y semidesértico y, por lo tanto, la escasez de agua en estos lugares no es una novedad. Si a ello le sumamos el hecho de que durante muchos años hemos oído hablar continuamente sobre el peligro de la sequía y el riesgo de quedarnos sin agua, el problema se puede tornar más serio aún, pues corremos el peligro de caer en una especie de ceguera de taller: estamos tan acostumbrados a las advertencias que no logramos ver la gravedad del asunto, y por lo tanto nos volvemos incapaces de actuar con precaución.

Cuando somos expuestos constantemente a una noticia repetitiva, esta deja de ser novedad y pronto no la consideramos tan grave o tan abrumadora como cuando la escuchamos por primera vez. Ya nos sucedió con la pandemia, cuando al pasar de los meses muchos ciudadanos dejaban de tomar precauciones, para luego entrar en olas de contagio cada vez más agresivas. Lo mismo sucede con una situación tan alarmante como la escasez del agua; no nos basta con saber que el estado de Nuevo León está sufriendo una situación sin precedentes respecto al agua, ni que en Chihuahua corremos el mismo riesgo desde hace un buen tiempo, para tomar plena consciencia sobre el problema que se avecina. Si hasta ahora no se ha presentado una situación extremadamente alarmante, no significa que no puede sucedernos. Pronto nos acostumbramos a vivir en un estado de alerta continúa, pero sin presenciar el problema en su forma más radical, por lo que terminamos perdiendo la noción de la importancia del tema. Esto sucede en diversos ámbitos.

Ante esta situación, el problema es doble: por un lado, la escasez real del vital líquido, y por otro la falta de consciencia en general sobre el problema. Quienes vivimos nuestra infancia en los años 90, recordamos un exitoso programa para concientizar sobre el cuidado del agua llamado “Agente 00 tiradero de agua” el cual se extendió por la mayoría de las primarias del estado. Su eficacia demostró que la educación en la niñez puede ser sumamente efectiva para resolver problemáticas sociales, ecológicas, etc. Mediante una efectiva metodología, se empoderaba a los niños no solo para que cuidaran el agua, sino para que llamaran la atención a los adultos que la desperdiciaban. Esto quedó grabado en muchas generaciones. Hoy es necesario, más que nunca, abrir bien los ojos ante la situación que está a la vuelta de la esquina y prepararnos, sobre todo con prevención, si no queremos sufrir las terribles consecuencias de no hacer nada.

Sin embargo, ahora debemos hacernos algunas interesantes preguntas respecto a otros temas que generalmente tampoco vemos: ¿el cuidado del agua es solamente un asunto de concientización individual? ¿qué hay de las grandes empresas que consumen millones de litros de agua y que están instaladas en nuestro estado? ¿qué hay de las miles de hectáreas de nogales en nuestra entidad, aun sabiendo que el nogal es uno de los árboles que más agua consume? ¿qué sucede con la huella hídrica del ganado chihuahuense? Todas estas preguntas no son sencillas de responder, pero sí evidencian otra situación: la problemática del agua desde la perspectiva de la legislación.

Por un lado, la situación debe ser atendida desde la consciencia individual, es cierto. Somos responsables del uso que le damos al vital liquido en nuestro hogar. Una pequeña acción como reparar una fuga, o vigilar el tiempo en que nos bañamos, pareciera insignificante. Sin embargo, cuando la multiplicamos por los casi cuatro millones de chihuahuenses que somos, esta cifra se vuelve determinante. Por otro lado, para atacar el problema también se debe tomar en consideración las políticas y acciones estratégicas por parte de todos los poderes y niveles de gobierno, puesto que solo así se podrá considerar una perspectiva holística a un problema complejo como este.

Me parece sumamente importante reconocer la gran labor que ha hecho la Junta Central de Agua y Saneamiento de nuestro estado, así como la de todas las Juntas Municipales, porque aunque el problema es enorme y quizá solamente vemos la punta del iceberg, hasta el momento hemos logrado salir adelante, pues si bien se presentan problemas aislados, no nos hemos visto todavía en una situación trágica o irreparable. El problema del agua, o más bien dicho, la solución, debe ser considerada desde todos los ámbitos: individual y colectivo, político y social. Solamente así podremos enfrentarlo.

