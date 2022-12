El prodigio de la Navidad

Era veinticuatro de diciembre y en la plaza del pueblo esa noche había una total algarabía: los murciélagos por arriba y la chiquillería por abajo, era la locura generalizada. Los pequeños intercambiaban ilusiones y peticiones, se arrebataban la palabra unos a otros, nadie quería quedar atrás en una carrera que parecía interminable por ver quién hacía la lista más larga de regalos que esperaban que el niño Dios les trajera aquella Nochebuena.

Ernesto tenía rato sentado en los escalones del quiosco, había dejado de escuchar el griterío, tenía la mirada perdida hacia el cielo con una sonrisa casi imperceptible, no era tristeza sino más bien un gesto de esperanza. Fue cuando Uriel lo “despertó” para preguntarle qué pensaba. Ernesto volvió en sí como de un sueño, se puso de pie de un brinco y con sonrisa infantil, contestó:“No, no estoy dormido, estaba pidiéndole a Dios en silencio, lo que ustedes le están solicitando a gritos”. Le dije que todos queríamos que nos trajera algo esta noche, que no se olvide de unos y alegre la mañana a otros. Que el padre Gil nos decía en el templo que Dios era bueno, que era justo, que era omnipotente, que estaba en todos lados y que nada se ocultaba ante él, por eso me atreví a decirle que,si todo lo puede, no deje a nadie fuera de su lista de regalos, esos mismos que unos niños pedían a gritos o en cartita y otros como yo, en silencio.

Uriel abrió sus grandes ojos y le dijo a Ernesto:–¡estás loco! Si no haces tu cartita, el niño Dios no te traerá nada. Déjate de peticiones al viento, todos la pusimos ya en el arbolito. Estás mal Ernestito, estás mal, déjate de sueños y corre a hacer tu carta­–.No Uriel, yo ya la hice en directo, le dije al niño Dios lo que quiero.- ¿Y qué quieres? -preguntó Uriel. Mira: Tú me viste entre la bola cuando todos gritaban y te fijaste que me vine al quiosco. -Sí, sí te vi.Por eso vine a ver qué te pasaba.-Pues bien. Vine a pedirle al niño Dios una bicicleta como la que tú le pediste; no quiero nada más.Si como dice el padre Gil, el niño Dios todo lo puede, una bicicleta más en la lista no será nada para él.

Jajajaja- rio estrepitosamente Uriel, como siempre lo hacía-, eso no es nada para él. Mañana jugamos carreritas aquí en la plaza con nuestras bicicletas, ya verás cómo nos vamos a divertir. Vente, vamos a jugar el último bote volado; ya no tarda en meterse el sol.

Con aquella ingenua, pero legítima creencia de que tendría su anhelada bicicleta, Ernesto abrazó a Uriel y ambos, corriendo alegremente, se integraron al bullicio donde ya se había designado a quien le tocaba descubrir los escondites en aquel bote volado.

Ya era tarde, el sol estaba por cumplir su función lumínica de aquel día, y se ocultaba poco a poco detrás de los cerros. Al cerrarse ese ciclo, caería también muy pronto la noche como es común en la época invernal.

Hacía un frío que congelaba todo, menos los sueños de aquella turba infantil que con su inocente alegría le daban vida a aquella gélida plaza. Era tiempo de retirarse a casa pues el pueblo en poco tiempo quedaría en tinieblas, y en breve se escucharían los gritos de las madres llamando a sus hijos para que se metieran.

Caya esperaba a Ernesto a sabiendas de que, cayendo la tarde, el niño regresaría a casa, por su parte Catalina hacía lo propio por Uriel. Ambos regresaron apenas antes del oscurecer.

A Uriel le esperaba una suculenta cena de navidad dada la inmejorable posición económica de su familia. La abuela, de rancio abolengo, había preparado pavo al horno que, en aquel tiempo y lugar, sólo unas cuantas familias se daban el lujo de degustar. El padre de Uriel había traído “de por allá” exquisitos dulces, de los cuales, solo las familias pudientes conocían su sabor. La madre de Uriel cocinaba unas ricas galletas, y Paty, la hermana mayor, preparó una ensalada con ingredientes traídos especialmente desde una gran ciudad. ¡Ah, qué banquete! Golosinas por doquier, comida al por mayor, ropa de marca, abrigos de animales exóticos. Se respiraba lujo en aquella casa.

Uriel andaba inquieto, ya quería que se sirviera la cena, no tanto porque tuviera hambre –creo que nunca supo qué cosa era eso-, sino porque terminando el banquete, habría de irse a la cama y esperar que el niño Dios le dejara aquella sofisticada bicicleta de velocidades que había pedido como regalo de navidad, y no porque no tuviera una. En su casa tenía varias, pero la que había pedido aquella noche era una bicicleta especial: se trataba de un nuevo modelo de una reconocida marca internacional cuyo precio era altísimo, pero claro, confiando en la omnipotencia del niño Dios, Uriel estaba seguro de que la tendría al pie del árbol navideño al día siguiente.

¡Uff!, por fin terminó la cena. La familia dejó comida por doquier. Habían preparado alimentos al menos para cien personas y ellos eran sólo veinte entre parientes y un grupo muy selecto de invitados. Se despidieron temprano, puesto que los niños -Uriel entre ellos- debían estar dormidos a la hora que el niño Dios hiciera su aparición para depositar los esperados regalos.

En casa de Ernesto era la otra cara de la moneda. Le sirvieron la cena de todos los días: plato de frijoles, tortillas de maíz, un café, y por ser Nochebuena, un buñuelo. El resto de la noche, antes de acostarse, la pasó en la cocina, leyendo a la luz de una lámpara de petróleo que alumbraba noche a noche aquella pequeña y humilde estancia. Leía cualquier libro que caía en sus manos. Era su pasatiempo favorito. (Continúa la próxima semana).