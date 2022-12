El prodigio de la Navidad

Esa noche Ernesto no puso atención a la lectura, esperaba acostarse temprano con la ilusión que otro día el niño Dios dejaría el regalo que tanto anhelaba. Esperaba la mañana siguiente para echar carreritas en la plaza con Uriel ya que ambos tendrían las bicicletas que cada uno a su manera le había encargado al niño Dios, no dudaba que así sería, el padre Gil en los sermones no cesaba de alabar la omnipotencia de Dios, hasta el mismo sacerdote le explicó un día a Ernesto, que omnipotente significa el que todo lo puede, al escucharlo abrió tremendos ojos al enterarse que ese Dios en el que creía a ciegas, todo lo podía. Aquella revelación y expectativa se las guardó con una gran ilusión, esperaba el momento preciso para que ese Dios tan poderoso le diera un poco de felicidad en la mañana de Navidad.

Cerró su viejo libro de cuentos y se fue a la cama, estaba rendido, había trabajado desde el amanecer, acarreó agua del pozo, acompañó a su hermano al monte a traer leña, ayudó a su padre a guardar manojos de avena, vendió tacos a mediodía, por la tarde vendió pan; salió a la plaza a bolear un rato ya que los curros que eran las familias de alcurnia en el pueblo, solían reunirse aquella noche de glamour con ropas elegantes y sus zapatos boleados, así que no podía desaprovechar aquella oportunidad para ganarse unos cuantos pesos y también, como todos los niños, se dio tiempo para reunirse con sus amigos en la plaza para jugar. Eran sus actividades rutinarias, apenas cumpliría diez años de edad.

Con tanto trabajo que día a día realizaba, pensaba que el niño Dios no tendría empacho en cumplirle su deseo, porque pensaba (en su infantil lógica), que si Uriel que era un holgazán con una vida bastante disipada, nunca había trabajado, y además era un chamaco engreído, tendría su flamante bicicleta, no había duda que él también la tendría.

Con esos pensamientos fue quedándose poco a poco dormido; se soñó ganando un primer lugar en una carrera de bicicletas en la plaza, más tarde soñó que en la pista de aterrizaje le ganaba la carrera a una avioneta y después a un burro, soñó que nadie ni nada era más veloz que él.

Al despuntar el alba ya Ernesto estaba despierto, brincó de la cama y corrió al arbolito de navidad con la certeza que encontraría su bicicleta… la buscó afanosamente alrededor del árbol, hurgó bajo las camas, detrás de las puertas, pero no encontró nada. Bajo el árbol, junto al nacimiento de aquel niño Dios todo poderoso, sólo encontró un carrito de plástico, era un dompe con caja azul y cabina amarilla, tomó aquel juguete y aún desconcertado fue a la cocina donde su madre ya preparaba el desayuno, le mostró con gran desconsuelo aquel carrito que el niño Dios le había traído en lugar de bicicleta, y le preguntó a su madre si el padre Gil le había mentido, le cuestionó si no había hecho lo suficiente durante el año para ganarse aquel regalo.

Le reclamó a su madre que trabajó todos los días del año y ayudó a su padre en todo lo que ordenaba, en el templo a los sacerdotes, trabajó por su cuenta boleando y vendiendo golosinas… ella misma y el padre Gil le habían dicho que si se portaba bien, que si hacía todo cuanto se le ordenaba tendría su regalo en Navidad y todo indicaba que no había sido suficiente.

La madre apesadumbrada no atinaba a contestar aquellos duros e hirientes cuestionamientos, sólo se le ocurrió preguntarle al niño que si había hecho su cartita, pero Ernesto le contestó que no, que el padre Gil le había dicho que el niño Dios todo lo sabe y todo lo puede, y supuso que la comunicación que había tenido con él sería suficiente… Muy mal le dijo su madre, debiste haber hecho la carta, -no era necesario- le contestó Ernesto ya molesto -no creo que el padre Gil dijera mentiras, si el niño Dios es tan poderoso leería mis pensamientos-.

Le platicó que también Uriel había encargado una bicicleta igual a la que él quería, declaración que preocupó aún más a su madre, sabía del poder económico de aquella familia y no dudaba que en esos momentos ya Uriel estuviera esperando salir a la plaza a lucir el preciado y precioso regalo. Sólo acertó a decirle que tal vez faltó la carta, que el año próximo la hiciera y con toda seguridad tendría su bicicleta.

Su madre estaba consciente que el niño Dios no era el mismo para todos y que aquel “niño Dios” de casa, no había tenido dinero para traerle una bicicleta.

Salió Ernesto de su casa rumbo a la plaza que, aunque con una temperatura cercana a los cero grados ya parecía una romería. Muchos niños lucían sus juguetes, abundaban las muñecas, los juegos de té, los carritos, los trompos, baleros, canicas, era una mañana feliz. De pronto sintió atrás de él una brusca frenada, volteó inmediatamente para ponerse a salvo de algún golpe y ahí estaba Uriel frente a él montado en una flamante bicicleta, de inmediato le preguntó a Ernesto por la suya…. el niño, sumamente desconcertado no supo qué contestar, lo invadió un sentimiento de reproche hacia el padre Gil y hacia ese niño Dios que no tomó en cuenta su buen comportamiento, renegó en su fuero interno de las monjas de su escuela que siempre le habían inculcado una fe ciega a un ser imaginario e intangible, pensó y pensó… su mente trabajaba a mil por hora, era una cascada de sentimientos encontrados, adoraba a su madre, pero también sentía que algo le ocultaba, respetaba a sus maestras religiosas pero intuía que nunca le hablaron con la verdad, admiraba al padre Gil Alonso, pero ahora advertía que era incongruente entre su predicación y la realidad.

Para él era injusto que hubiera niños flojos y engreídos que tuvieran los regalos deseados aquella mañana y él en cambio, había sido olvidado por un niño Dios, qué, hasta la noche anterior, era omnipotente…dio media vuelta y se fue a casa.

Ernesto jamás fue el mismo, nunca recibió una explicación lógica de lo que pasó aquella mañana, esto le cambió su vida para siempre. Platican los lugareños que llegó a viejo siempre trabajando y valiéndose de su propia capacidad.

Aseguran que murió con la firme convicción que no se necesitan fantasías divinas para ser un hombre de bien, exitoso y feliz. Colorín colorado……