El promotor del odio; y el señuelo de las treinta monedas de plata

En el siglo pasado, contemplábamos las injusticias de las dictaduras como a los toros desde las gradas. Se hacía impensable que algún día llegásemos a ser gobernados por un sistema comunista, al estilo de Cuba, Nicaragua, Venezuela; o China que, aunque con un aceptable nivel de vida económico, no tienen libertades.

Impensable, que germinara aquí, un sistema centralista, hostil a las instituciones, organizaciones civiles, contrapesos y a la división de poderes. Debido a la cercanía con los EEUU creíamos que, la gran potencia serviría de dique contra el arribo de un sistema populista.

Desafortunadamente, los malos servidores públicos que hubo (y, hoy peor, pero disimulado) crearon un resentimiento en la conciencia colectiva de la nación entera, con propensión a la oferta del cambio populista. Luis Donaldo Colosio Murrieta, podría haber sido el parteaguas para el avance democrático, pero no convino a los intereses que procuran desestabilizar las democracias, y lo eliminaron. De Salinas a Zedillo y, así, arribó Peña Nieto, quien por órdenes del exterior entregó al país en charola de plata, y allanó el camino al más mitómano consuetudinario, quien a costa de carretadas de dinero ha comprado las almas de millones, quienes por interés a las treinta monedas de plata (programas sociales) han vendido a su propia estirpe, hijos, nietos y los que saldrán de sus lomos.

¡Impensable! Aún la propia iglesia ha sucumbido a la fascinación del socialismo. ¡Les han dado la soga a sus ejecutores! ¡Ministros involucrados en política; creyentes fascinados por quien dijo: “soy su mesías”! ¿Qué no han leído a su maestro de hace 2000 años?: “Vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo”.

¡Increíble!, que hermanos cristianos simpaticen con los sistemas y partidos de izquierda, enemigos tradicionales del cristianismo, antisemitas, formadores de guerrilleros, alcahuetes de terroristas como Hamás, y desestabilizadores de las democracias, auspiciadas desde Cuba mediante el terrorismo, narcotráfico, flujos migratorios y múltiples estratagemas.

Hasta en el veredicto final, los de la izquierda son los hacedores de la maldad: Y dirá el Señor a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre (…) Y a los de su izquierda dirá: Apartaos de mí malditos… (Hacedores de maldad)

¡Sorprendente! No lo entienden, ¡Nunca nadie antes había dado tanto dinero!: el oro y el moro. Muchos que no necesitan reciben impúdicamente dinero ajeno (del Bienestar) extraído vía impuestos, con terrorismo fiscal a empresas, y a trabajadores modestos quienes no completan ni la canasta básica.

El régimen está determinado a ganar las elecciones cueste lo que cueste, atarantando, si no es que matando a la gallina de los huevos de oro: las micro, pequeñas y medianas empresas, aunado a los extorsionadores y cobradores de piso: una doble tributación. Con nuevos privilegios para los trabajadores, menos horas de trabajo y mayor sueldo lo cual quebrará muchas empresas pero aumentará la popularidad del incitador de las mañaneras.

¡Sorprende la polarización generada por quien enciende rencillas entre hermanos!

Ingresé a una tienda de abarrotes, y el tendero, con la caja idiota encendida, (entiéndase Tv) gozaba las “conferencias mañaneras” :”Oiga lo que dice ese cab(…) con palabrotas refiriéndose al polémico expresidente Fox. Pero no era Fox, quien llevaba el concierto, sino el incitador de Palacio Nacional sacando notas fuera de contexto.

¡Qué necesidad tengo yo de aguantar gente violenta, simplemente jamás le compraré nada!

Espumando palabras ofensivas contra un gobierno eficiente por excelencia, envidia de otras latitudes chilangas que durante todo el año carecen de agua entubada y la deben comprar en pipas, cuando aquí hay agua suficiente y servicio de limpia constante y eficiente. ¡Quejándose con pavimento en el exterior de sus casas y cámaras de vigilancia que ahuyentan a los malandros!

Critican al conservadurismo pero gozan de sus inventos; se formaron en los colegios conservadores que hoy critican; comen con plato y cuchara de conservadores.

¡Qué ingratitud!