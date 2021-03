El que busca encuentra

Durante siglos en Europa el café se consideró una droga y se prohibió su uso. Si usted busca pecados y conductas censurables que conduzcan a la aniquilación del individuo, las va a encontrar, hace unos meses apareció en mi pecho una formación negra, yo pensé que me había comido un alien: no. El especialista tomó una muestra y resultó ser café; tazas de café expreso, bebidas una tras otra y que constituyen mi única adicción y según los mormones me llevarán al infierno, esos cientos de tazas de café fueron no sé cómo a dar a mi pecho. El médico me ordenó dejar el café.

¿Qué si conozco las drogas? Desde niña y gracias a mi querida y posmoderna bisabuela. Cuando pasaba un mal fin de semana a causa de las reumas, el lunes muy tempranito agarraba un frasco vacío vertía en él un licor pesado y tomábamos el camión -cuando había camiones y no estorbabús-, para ir a la comandancia de policía que se encontraba en la Santa Rosa. Los policías eran amables. –Qué va querer abuelita. Y mi bisabuela ponía su frasquito en el escritorio y decía –Estoy muy malita de mis piernas, hijo. –No se apure abuelita, ahorita lo arreglamos. Y sí, agarraban al primer marihuano de la esquina, le quitaban la marihuana, la ponían en el frasco de mi bisabuela y regresábamos en la misma ruta, apestando todo el camión a marihuana. Mi bisabuela se untaba aquella mezcla y luego le daba un traguito para dormir de un tirón.

Pero que dice la sagrada Biblia de la persecución de las drogas y psicotrópicos. La mandrágora es un tipo de planta que pertenece a un género de seis especies de plantas alucinógenas en la familia de las solanáceas nativas de la región mediterránea y del Himalaya. Las plantas son particularmente conocidas por sus potentes raíces y tienen una larga historia de uso en prácticas religiosas y supersticiosas ya que contiene alcaloides. Si se toma en dosis altas, la mandrágora causa alucinaciones, vómitos y problemas gastrointestinales, ahora unas perlitas bíblicas del Génesis capítulo 30. 14 Fue Rubén en los días de la cosecha de trigo, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea: Dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. 15 Pero ella le respondió: ¿Te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo: Que él duerma, pues, contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. 16 Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: Debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche.

Dicho de otra manera, la Biblia ni lo prohíbe ni lo promueve, y las mandrágoras eran tan valiosas que bien valían una noche con el padre de multitudes.

Ahora expongo tres casos como ejemplo. Dos de los admirados maestros de la faculta de filosofía y letras tenían su hora feliz, te acercabas por el pasillo de los cubículos y el olor avisaba que el profesor estaba ocupado. Un querido amigo que sufre de depresión se niega a tomar antidepresivos, no sufrirá tanto, por miedo a hacerse adicto y no importa que le expliquemos que los diabéticos no son adictos a la insulina, sólo están sustituyendo una hormona que les falta, así como el antidepresivo actúa sobre la hormona noradrenalina en el cerebro. Y el caso más impresionante es el de un buen amigo con un hijo con una discapacidad cognoscitiva, mi amigo sabiendo que no es eterno y un día su hijo estará sólo en el mundo, le preguntó al neuropsiquiatra que posibilidades había de que en el futuro le ofrecieran drogas a su hijo.

El médico contesto que no se trataba de drogas, si no de las drogas adecuadas. Un jovencito que ha tomado las drogas correctas prescritas por su médico y cuyo cerebro se encuentra “cómodo” con dichas drogas rechazará otras drogas, aunque llegara a probarlas, porque le generarían malestar.

Por otro lado la que yo creo la peor droga de todas, el alcohol, hace mucho que está en la calle destruyendo la vida de muchos chihuahuenses, con el alcohol viene el cigarro y el azúcar. En cualquier hogar de Chihuahua el alcohol abunda y al niño se le ofrece tan tremenda droga en hogar, ocupando nuestro estado el primerísimo lugar en alcoholismo juvenil.

¿Qué le agrega la reglamentación a una droga, supongamos el alcohol? El alcohol clandestino, destilado en sótanos es un alcohol no potable que en un sola juerga te puede matar o causar daños irreversibles, para ser potable no debe exceder los 36 grados, así diríamos que la diferencia entre la cocaína y el crocodile está en los ingredientes, la primera tiene cierto grado de pureza y se rebaja con ingredientes potables, el más común vitamina b, el crocodile usa los despojos de la cocaína y se mezcla con químicos corrosivos, lo que destruye las membranas y te deja el cerebro como queso gruyere. No crea que todas las metanfetaminas se venden al sur de la ciudad y son malignas, las metanfetaminas de laboratorios legalmente establecidos han sido uno de los mejores remedios para los niños hiperactivos, no, los están drogando, están ayudando a construir las carreteras cerebrales por las que transitan los impulsos eléctricos. Reglamentar el uso de la marihuana es un buen principio, no aumentarán los consumidores, pero bajará la violencia relacionada con la producción y trasiego de este producto. Imagínese a un distribuidor de marihuana haciendo su declaración a Hacienda, la reglamentación de las drogas es la mejor manera de acabar con este negocio.

¿Entonces porqué no reglamentamos todas las drogas? Porque las drogas son el negocio de nuestros vecinos gringos y su mejor pretexto para invadir países ajenos.

¿Qué cómo pienso mantener a mis hijos lejos de la marihuana? Como los mantengo lejos del alcohol, el cigarro el azúcar y hasta de las telenovelas, con el ejemplo e información científica.

Y recuerde si sale a la calle con ganas de hallar pecadores los va a encontrar hasta en el espejo.