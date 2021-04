El secreto de la nómina

La Nómina Secreta puede llegar a ser la más extraordinaria historia jamás contada. La leyenda negra local que perdurará por años. Una que competirá en la percepción social, semejante al máximo-mínimo-relato, del afamado escritor guatemalteco, Augusto Monterroso (1921-2003): quien escribió: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Y entonces en arco reflejo: Cuando despertemos los chihuahuenses ¡¿la nómina secreta seguirá ahí?!

Esos billetes entregados, esos recibos firmados, esas caras pasmadas y cínicas. parecen ahora más que monstruos, más que demonios, más que imágenes de animales prehistóricos. Hombres y mujeres que permanecerán por siempre flotando fantasmales en la historia de la corrupción de Chihuahua. Por eso: “Cuando despierte la ciudadanía ¿seguirán ahí?” Y lo más terrible: la Nómina Secreta ¿continuará siendo paradigma degradante para quienes gobernar sólo significa hacer negocios, robar al erario; éxito con impunidad, aún a riesgo del posible castigo con vergüenza?

Esa es la cuestión, ser o no ser. Vivir entre políticos rateros-firmantes-beneficiados que todo lo niegan, más actores fementidos, que vomitan-devuelven el dinero-pus de su trágica enfermedad de avaricia, para salvar su pellejo de la cárcel y la ignominia, del vilipendiado proceso: Justicia para Chihuahua. (En la verdadera historia final habría que descubrir si existió alguien que le dijo NO al noble ogro filantrópico alias vulgar ladrón).

Apelar se debe a un moderno Shakespeare que pudiera hablar, como Hamlet, con el muerto Rey Claudio, que desde la ultratumba de una prisión en Miami, dispuesto estuviera a intercambiar beneficios procesales por declarar con su última verdad, a quiénes exactamente sometió y por cuánto, en su reinado con entregas periódicas de oro y plata. --Hasta como venganza de su infortunio pudiera ser, como en la magnífica obra teatral Shakesperiana--.

Del micro cuento de un genio guatemalteco al príncipe de Dinamarca, sucumbe la verdad histórica en manos de más de un centenar de conciudadanos ¡líderes! de Chihuahua, que conocieron la leyenda de la Nómina Secreta como actores reales del fraude, el cohecho y el peculado. Rehusando dar la cara vergonzante e impúdica, de aquellos buenos días de sus recibos millonarios, que todos súbditos les pagamos con el sudor de nuestros impuestos. Algunos ahora en la cárcel; otros imputados compitiendo por más poder político y económico para seguir infectando vidas con el virus pandémico de su enfermiza y personal descomposición. Sin pizca de humana conciencia alguna que les quite el sueño. (¿Cristianas? ¿Creyentes?) Cauterizados por el dinero, la propiedad y el egoísmo perfecto del yo sublime y poderoso, que todo lo consigue gracias a su audacia y viveza, frente a una masa votante, ignorante y temerosa, que les escupe de vez en cuando a la cara, pero les admira y les envidia su criminal atrevimiento.

(Pero a ver, a ver, y que tal que existe un Dios. Digamos que bien podría existir un dios justo e incorruptible, que nos juzgará a todos cuando expiremos, por cada una de nuestras acciones en la vida. Y que tal que exista ese ser y pueda condenarnos a un infierno eterno. Miles de millones de seres humanos en el mundo así lo creen. Y que tal que exista, políticas y políticos mexicanos. Qué terrorífico ¿no? que existiera ese omnipotente juez por encima de todas las depravaciones de nuestro respetado estado de derecho).

La defensa repetida por los dirigentes nazis capturados al final de la segunda guerra mundial se sostuvo en dos argumentos básicos. Primero: Todos somos animales, unos con más dientes y garras que otros, pero rondando la misma selva mundana, sin otra ley que la del más fuerte. Segundo: Fuimos simples engranes-piezas de una monstruosa máquina criminal contra la que no se podía hacer absolutamente nada, más que moverse al ritmo que dicta el poder de la maldad del momento. No pudieron alegar nada diferente cuando en los juicios de Núremberg, veían, removiendo sus entrañas, las brutales imágenes de los campos de concentración y las masacres por ellos autorizadas, sin haber reclamado ni un ápice al adorado líder, pistón de la máquina que los había nombrado poderosos-ricos- engranes: el amado fuhrer: Adolfo Hitler. --¿No son esas señoras y señores involucrados en la Nómina Secreta, en lo íntimo de su ser, sus muy similares argumentos de defensa?--

La Nómina Secreta del desaforado duartismo es un libro sagrado, por eso hasta la fecha escondido, que deberá quedar para la historia de este bendito Estado. En su forma y en su fondo la nómina secreta es reflejo de lo que somos los seres humanos, buenos y malos, hombres y mujeres, creyentes y ateos, muertos y vivos. Reflejo perfecto pero angustiante de nuestro pasado y nuestro futuro. El cambio de la regla maquiavélica: de que te teman a que te quieran, mejor que te teman. Contra la ley de la corrupción nacional: nadie soporta un cañonazo de 50 mil pesos, (de hace 100 años, hoy millones claro está) --O embarra de dinero para generar cómplices, pues la norma es: copta que algo queda--.

La nómina secreta no es un proceso judicial, no es una vergüenza de la riqueza mal habida, no es el resultado de un buen investigador y un buen juez tratando de ajusticiar a una degradada clase política. Es el mejor símbolo de nuestra historia estatal y mexicana; espejo del breve paso por nuestro corrupto y corruptor hábitat político natural. ¿Los buenos los honestos somos más? Es en serio.

No, no, no perdón, que no se depriman las mujeres y los hombres con sus nombres puestos al descubierto: ¡Oh, maldita nómina secreta! Pues registro es de lo que todos somos día tras día. Buenos y malos a mitad en cada individualidad personal, que se quiebra ente la ganancia fácil y el nepotismo repartidor que comparte el majestuoso botín del asalto al banco comunitario, llamado presupuesto gubernamental, con policías-funcionarios que ni lo cuidan ni lo vigilan, pues también son parte de la secreta y personal adoración al dios dinero, que nos deforma en seres zombis inconscientes atraídos por la ficticia felicidad del tener, humillando a la verdadera paz interna del ser.

--Hoy de nueva cuenta toda la clase política competitiva nos acribilla con miles-millones de asqueantes spots publicitarios, para desnudarse solos, porque si pudiéramos reflexionar cada mensaje de insultos-mentadas-de-madre-acusaciones, podríamos comprender que todos pueden ser intercambiables. Si cada spot cambiara de firma de partido, no pasaría nada. Lo que dice el PAN contra Morena; es lo mismo que dice Morena contra el PRIAN, lo que dice el PRD contra PT, igual, y así hasta el infinito lo mismo. El real mensaje total es simple y sencillo: Ciudadanos votantes ¡¡¡¡Todos somos corruptos!!! Observen como se los comprobamos en cada mensaje repetido para que se harten. ¿Será este el límite de la locura de nuestra desafortunada democracia?--.