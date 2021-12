Laborar en la función pública, por más de 20 años, me ha permitido acumular las más gratificantes experiencias, así como, las más tristes historias.

Al respecto deseo platicarles un poco de lo mucho que me ha tocado vivir, más que como un anecdotario, como una oportunidad de reflexionar.

Quienes me conocen, quizá me han escuchado contar la historia de las pizzas: hace algunos años, al terminar un curso de música impartido a niños indígenas de una comunidad urbana, en Cuauhtémoc, organizaron una presentación para mostrar lo aprendido, al llegar a la ciudad, decidí dejar pagadas varias cajas de pizza, para que las prepararan y las llevaran. Acudí al asentamiento, con la representación de la Coordinación Estatal de la Tarahumara; los chicos mostraron su talento, ante el público presente; al terminar, llegaron en tres motocicletas los empleados de la empresa, para entregar los alimentos; era impresionante ver las hermosas caritas, llenas de emoción, gritando: “pizzas de las caras, pizzas de las caras”.

Son sucesos que van dejando huella y te motivan a seguir en el servicio público, con mística, con pasión, con amor.

En el lado opuesto, me tocó presenciar la imagen más impactante que podría haber visto: la cara de una mujer “reventada” a golpes por su pareja; jovencitas de apenas doce o trece años, drogadas con Resistol; adultos mayores viviendo en deplorables condiciones, en el abandono; gente viviendo en casas de cartón; familias construyendo su “cuartito” de plástico de las lonas de candidatos a cargos de elección; padres de familia con sus niños, sin un techo, resguardándose del mal clima con hules negros y varas de árboles, por no contar con una vivienda; jornaleros agrícolas que van de un lado a otro en busca de empleo; en fin, son innumerables las carencias y necesidades que desafortunadamente subsisten en nuestra sociedad.

Los gobiernos, emanados de todas las ideologías, en los tres niveles, seguramente han hecho grandes esfuerzos por aminorar la brecha que divide; sin embargo, en ocasiones las políticas públicas (de las que hablaré en otro artículo), no están bien diseñadas, o si lo están, no se implementan de manera correcta, o al ser aplicadas, pierden su sentido, por fallas humanas de algunos funcionarios que no comprenden bien a bien la razón de ocupar un cargo público y lo aprovechan para beneficio personal.

En términos generales, los seres humanos somos nobles, trabajamos de manera honesta y responsable; pero hay sus excepciones y, es ahí donde se desvirtúan las buenas intenciones.

Habemos (me incluyo con modestia), quienes encontramos en el servicio público o la política, el medio idóneo para ayudar, resolver, atender, gestionar, planear y desarrollar.

Quienes han o hemos sacrificado incluso el tiempo con nuestra propia familia, para ir a los poblados más recónditos de la vasta geografía estatal, para llevar algún tipo de apoyo a gente muy necesitada y que aún no cuenta siquiera con los más mínimos servicios o sustento, recibimos a cambio una sonrisa o un “gracias” sincero de la gente y con eso nos quedamos, -solo con eso-, y es suficiente para alimentar el alma.

Es un gusto, un verdadero placer, saber que, con tu entrega, esfuerzo, dinamismo, actitud positiva, puedes contribuir, aunque sea en una mínima parte, para que la comunidad tenga mejores oportunidades.

No pretendo, -de ninguna manera-, que este escrito parezca un discurso de palabras huecas o sin sustento, (cómo muchos que hemos escuchado en vano); solo quisiera incentivar a quienes leen este espacio de opinión en El Diario de Chihuahua, para que en el medio en que se desenvuelvan laboral o profesionalmente, lo utilicen para hacer el bien; que guíen su actuar en principios universales; que lo hagan con prudencia, integridad, probidad; procurando siempre que lo realizado, tenga un eco, una réplica positiva que repercuta en el bien colectivo.

Sin esperar reconocimiento o aplauso; solo hagámoslo, ya sea en el ámbito público o en el privado, para quedarnos con la satisfacción del deber cumplido. Para poder mirar de frente y a los ojos a nuestros hijos. Para trascender cómo personas de bien.

Ya es momento. Momento de dar, de aportar, de otorgar, en cualquiera que sea el espacio en el que la vida nos ha colocado.