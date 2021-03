El sometimiento de la mujer y el machismo

En cuanto al sometimiento de la mujer al hombre se han publicado numerosos textos. Los especialistas feministas normalmente citan a Pierre Bourdieu, La teoría sobre la dominación masculina o de menos, si asumen una perspectiva histórica, a Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer (1792). Instalado en el tema, el que suscribe sigue prefiriendo, el libro maestro: La esclavitud femenina, John Stuart Mill (1869), en virtud de su enfoque multidimensional que pareciera haber sido reflexionado y escrito con clarividencia.

Los expertos en Stuart Mill, encuentran tratamientos análogos del libro La emancipación de las mujeres de Harriet Taylor (1851) –quien habría de convertirse en esposa de JSM al siguiente año--. Su obra, en realidad es evidencia de su descomunal erudición y un riguroso método analítico. Del final del capítulo 4 de la versión inglesa es esta cita “La renovación moral de la humanidad no comenzará realmente hasta que la más básica de todas las relaciones sociales se coloque bajo la regla de la justicia igualitaria, y los seres humanos aprendan a desarrollar su más fuerte simpatía con alguien que es su igual en derechos y en formación” (Trad. del autor).

Desenlace que algunos deseamos y que otros, no pocos, obstaculizan, en las familias, empresas y los gobiernos. La visión multidimensional de JSM se puede ilustrar en el siguiente párrafo “Jóvenes bien criados en las clases superiores, por lo tanto, a menudo escapan de las malas influencias de la subordinación de las mujeres en sus primeros años, y la experimentan sólo cuando llegan a la hombría y caen bajo el dominio de los hechos como realmente existen.

Esas personas son poco conscientes, con respecto a un niño que es criado de manera diferente, de: •cuán temprana es la noción de su superioridad inherente respecto de una niña surge en su mente; •cómo crece con su desarrollo y se fortalece con su fuerza; •cómo los colegiales se inyectan unos en otros; •cuán temprano se considera el joven superior a su madre, debido a su paciencia, pero no respeto real; Y •cuán elevado como sultán- con un sentido de superioridad que se siente por encima de la mujer a la que honra al admitirla en una asociación en su vida’.

Reflexionar sobre el tema, desde la perspectiva de la psicología social y sus múltiples efectos políticos y sociales precisa analizar la relación de dominio desentrañando los rasgos de conducta del dominador, y como ésta, va más allá de su comportamiento en el contexto familiar para ubicarse como un paradigma de conducta social y por ende política.

Para el autor resultó un hallazgo, que un ensayo sobre el dominio machista incluyera una caracterización del machismo como rasgo conductual, plasmada en un libro de Marina Castañeda Gutman: El machismo invisible, del cual existe una versión más reciente (2007). En términos generales se retoma dicha caracterización: Las personas machistas presentan un rasgo de conducta común, su impaciencia: quieren que las cosas se ejecuten con premura, que los subordinados en el trabajo o en la jerarquía administrativa atiendan y satisfagan sus instrucciones o deseos sin objeciones, que sus necesidades o apetencias tengan prioridad sobre las ajenas. “Se trata de una incapacidad para posponer la gratificación que es propia de los niños y adolescentes, pero que los adultos aprenden a superar porque la vida misma les va enseñando que las cosas no se dan de inmediato, ni fácil ni automáticamente”.

El problema es que muchos hombres, en una sociedad machista, han sido rodeados desde la infancia por mujeres dedicadas a atenderlos, cumplir sus deseos e incluso a anticipar su satisfacción. La madre, hermanas, las ayudantes domésticas, novias, esposa e hijas les han brindado desde siempre la realización instantánea y plena de todos sus deseos. Los niños que han crecido con esta deferencia sistemática arriban a la mayoría de edad con la arraigada convicción de que merecen y tienen derecho inalienable a ese trato. Lo esperan de quienes les rodean.

La consecuencia obligada de esta exigencia perpetua es un escaso control de impulsos: la tendencia a actuar sin medir las consecuencias. La actitud de prepotencia que tienen muchas personas machistas, según las cual "yo hago lo que quiera" y "no me importa lo que digan o piensen los demás" conduce en muchas ocasiones a actos irreflexivos y egoístas, más propios de un niño mimado que de un adulto maduro.

Estas actitudes perentorias “desembocan necesariamente en una falta de empatía, una incapacidad para tomar en cuenta a los demás”. Las personas machistas no toleran ser contrariados, y en muchas ocasiones se niegan a escuchar opiniones distintas. Esto suele manifestarse como necedad ("no me importa lo que piense la gente"), aburrimiento ("ya sé lo que va a decir") o bajo la forma de un autoritarismo simple ("yo soy el que manda aquí"). Esta incapacidad de asimilar, o de imaginar siquiera, otros puntos de vista tienen consecuencias personales y sociales inmensas.

En primer lugar, cancela toda posibilidad de negociación: si la opinión ajena es irrelevante, entonces el único propósito de toda interlocución, que no diálogo, es convencer al otro de la opinión propia. Por ello es inútil discutir con una persona machista: sus razonamientos "lógicos" se reducen a una mera reiteración de su punto de vista inicial. En este sentido, la falta de empatía impide la resolución de los conflictos interpersonales, que devienen sociales o políticos cuando la otra persona es un colectivo. Asimismo, genera malentendidos continuos: la persona que no escucha interpreta equivocadamente a los demás con enorme frecuencia.

Además, los machistas tienden a considerar el desacuerdo como una ofensa: en una formulación clásica, "si no estás conmigo es que estás en mí contra". Por todo ello, el machismo contribuye a una agresividad generalizada e innecesaria, al convertir sistemáticamente las diferencias en conflictos. En una relación conyugal, para la mujer es un suplicio. Y en el ámbito social provoca antagonismos irreductibles.

En segundo lugar, esta dificultad para ponerse en el lugar de los demás inhibe la cooperación. Si uno considera, o espera, tener siempre la razón, el trabajo en equipo se vuelve prácticamente imposible. Si el punto de vista de los demás es irrelevante, entonces lo único que queda es imponerse a ellos.

En tercer lugar, al considerar que los deseos, las necesidades, los sentimientos y pensamientos propios son los únicos importantes, prácticamente excluyen la posibilidad de subordinarse al bien común. Si lo único que cuenta es el arbitrio o la comodidad personal, entonces no hay ninguna razón para respetar las reglas de convivencia cívica o la normativa general --si nuestro machista ocupa un puesto de gobierno--. La imposición de los intereses propios sobre los de los demás es un corolario de la incapacidad para postergar la gratificación, controlar los impulsos y tomar en cuenta la situación de los demás. “El machismo promueve toda esta constelación de conductas y actitudes, y constituye por lo tanto un serio obstáculo al desarrollo de la conciencia cívica en nuestra sociedad”. Peor aún, un machista investido con poder político es un autoritario egocentrista.

El rasgo de impaciencia desvela un carácter machista. Sometí a análisis a las personas conocidas que sin duda tienen una mentalidad autoritaria, y no pude encontrar una que careciera de este rasgo de conducta. Y a la inversa un síntoma de impaciencia resulta un modo de identificar un machismo autoritario, por más que trate de invisibilizarlo.