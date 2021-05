El tamaño del miedo

Para Arcelia Paz, nuestra queridísima Archi, maestra del canto, de la vida y de los sueños, gracias por tu sensibilidad, tu talento musical, tu simpatía, te vamos a extrañar Descansa en Paz . G.A.L.D.

UNA REFLEXIÓN OBLIGADA

En 1929 se produjo un acontecimiento que causó sensación en todos los círculos docentes del país. Acudieron a observar el caso de Chicago sabios de toda Norteamérica. Unos cuantos años antes, un joven llamado Robert Hutchins había conseguido graduarse en la Universidad de Yale trabajando de mozo, leñador, preceptor y vendedor de ropas hechas. Ahora, ocho años después, iba a ser el presidente de la cuarta universidad de Norteamérica en orden de ingresos: la Universidad de Chicago. ¿Su edad? ¡Treinta años! ¡Era increíble! Los viejos profesores movían la cabeza. Se multiplicaron las críticas acerca de este "chico prodigio". Era esto y era lo otro: demasiado joven, demasiado inexperimentado, con ideas pedagógicas muy ' raras... Hasta los periódicos intervinieron en el ataque.

El día en que fue proclamado presidente Robert Maynard Hutchins, un amigo dijo a su padre: "Me he escandalizado esta mañana al leer el artículo editorial en que se atacaba a su hijo".

Y el viejo Hutchins contestó: "Sí, es un ataque duro, pero recuerde que nadie patea a un perro muerto".

Recordé esta anécdota misma que conozco hace décadas ya, la cual recordé al ver la portada del semanario británico The Economist, sí, me vino a la memoria porque empata en el trato injusto cuando veo como de manera similar ha sido atacado, una vez más periodísticamente, el presidente de los mexicanos, si, de todos los mexicanos, ya que estemos de acuerdo algunos o no con él, es El Presidente.

Así. que ante este agravio que se suma a los domésticos y habituales memes que vemos en contra ya no su posición política sino su persona, y en virtud del acoso de quienes he llamado en el pasado, incluso antes de esta trifulca electoral y de que él fuera investido presidente, le llamé con justeza por su actuar “La Jauría” debido al permanente asedio que le imponen, en ocasiones con una sinrazón patológica desde mi perspectiva o diré más bien interesada, porque primero sintieron amenazados por su llegada sus intereses y hoy buscan recuperarlos atacándolo sistemáticamente, me refiero e incluyo aquí a Enrique Krauze , Aguilar Camín, Gómez Leyva y López Dóriga, solo por citar a los más visibles, que sin pudor suponiendo que nosotros los observadores de sus programas o lectores de su s columnas no podemos advertir que lo que les interesa no es el bien público, sino su beneficio privado, el que hace arder ese flamígero fuego con un nivel de crítica, aviesa, y mordaz lanzan un día si y otro también, tratando de confundir en este caso al electorado, buscando evitar voten por quien ellos han decidido.

MI POSTURA ANTE EL HECHO

La portada de The Economist, por la alusión en el título que se traduce; El Falso Mesías de México, merece no ser dejada pasar, lo que hace evidente, aunque se piense otra cosa, es el tremendo miedo, como en el caso de los detractores del joven rector Huthins, sabedores de que ambos no llegaron aquí por complicidad sino por capacidad y bien probada, en el caso del Presidente Andrés Manuel, su transitar a casi la mitad de su mandato va dejando una estela de acciones de saneamiento, ejemplifico y pregunto también, el huachicol era una practica cotidiana y nadie le había puesto freno, además ¿Quién se habría imaginado que Juan Collado, el abogado de la elite desmanteladora y saqueadora de la riqueza del país, estaría un día en prisión? Ahí está.

¿Quién habría pensado que los que han hecho millones dólares usufructuando la riqueza petrolera desde que Carlos Salinas el alumno estrella en vaciamiento de riqueza nacional para transferirlo a su Amigo y mentor George H. W. Bush hace ya casi 33 cuando decidió cerrar refinerías como la de Azcapotzalco y llevar el crudo a refinar a Houston, dejando allá toda la derrama de la industria petroquímica que aquí desmantelo, y que el gobierno panista de Fox en 2002 acabo de matar al cerrar la petroquímica de Ciudad Camargo fue un agravio también y ara la nación y mas para ellos al ver liquidada y desmantelada esa zona laboral en 2007 con el gobierno calderoniana, como se ve en agravio de México, Chihuahua y la región centro sur el PRIAN ha mostrado efectividad por décadas, menciono puntualmente esto porque la adquisición de Deer Park la refinería de Houston que era en la metáfora de López Obrador decía; "somos dueños de las naranjas y compramos el jugo" ahí es donde se hacia el jugo de nuestro petróleo léase gasolina, que teníamos que comprar porque estos gobiernos Salinas, Fox Calderón y demás, del periodo neoliberal, ya que desde De la Madrid, Zedillo, hasta Peña, generaron las cadenas de dependencia,

Por eso ni el título de Mesías, me sorprendió ya Krauze lo había usado y The Economist al reutilizarlo de manera tan grosera, lo único que mostró es que tenía poca creatividad o actuaba por consigna, ambas situaciones lo hacen ver limitado, en alcance de su crítica o ejerciendo el chayote fino, (es decir esto presumiendo que le compraron la portada) ya que la edición internacional que circula en Europa esa semana la dedica al tema Palestino Israeli, un grave conflicto de cierto.

DECLARACIÓN

Así que ante este agravio a todos, me he permitido aquí tomar el lema de la UNAM, que a la letra dice; “POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU” y en defensa de la investidura presidencial, hare lo que estimo todo mexicano de bien puede hacer, salir al frente por mi presidente, plantear razones, ubicar visiones y decir esto creo y esto desdeño, así que en esta batalla en que esta convertido el territorio nacional y estatal en esta elección de 2021 declaro que;

ESTAMOS EN MEDIO DE UNA DISPUTA POR LA NACION, Y LOS QUE HAN PERDIDO SU LUGAR PREPONDERANTE LA OLIGARQUIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LE DISPUTAN AL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR EL GOBIERNO, QUE NO EL PODER, PORQUE ELLOS SABEN TIENEN AUN EL ECONOMICO Y LO USAN CON SUS MEDIOS INCONDICIONALES, PERO ÈL TIENE LA LEGITIMIDAD QUE LE DAN LOS COMICIOS DE 2018 Y QUE ESPERA REFRENDAR EN ESTE 2021.

EL REAL SOBERANO, ENTENDAMOSLO, ES USTED, EL QUE VOTARA EL DIA 6 DE JUNIO ES QUIEN DEBE DE TENER CLARIDAD, QUE ESTA BATALLA SE ESTA LIBRANDO, Y TENDRA QUE DECIDIR COMO DECIA LA DRA. BARBARA TUCHMAN, GANADORA DEL PREMIO PULLITZER, “QUÈ ES BASURA DE LO QUE LOS POLITICOS LE OFRECEN Y QUE ES DE VALOR”.

NO CUMPLIRIA CON EL COMETIDO DE ESTE ARTICULO SOLO DICENDOLE QUE DE MI PARTE, MANTENGO MI CONFIANZA EN EL PRESIDENTE, SINO QUE TAMBIEN LE INVITO A QUE RECUERDE ESE PASADO DE REPRESION QUE SE VIVIO CON GOBIERNOS DEL LLAMADO PRIAN, LO VIMOS EN TLALTELOLCO/68, LO VIVIMOS EL 10 DE JUNIO/1971, LO LEIMOS EN ATENCO/2006 Y COMO TODOS LOS ANTERIORES, LO LAMENTAMOS EN AYOTZINAPA /2014, SOLO POR CITAR UNOS CUANTOS CASOS Y LA HERENCIA DE CALDERON QUE HA HECHO QUE AUN MAS DE UN AÑO DE LA PANDEMIA CON SU SU CANTIDAD DE MUERTOS AUN NO ALCANCE LA CIFRA DE LA PANDEMIA DEL TERROR QUE SU GOBIERNO INSTITUYÒ CON LA VIOLENCIA DESATADA EN 2006.

QUE ALGUIEN DIGA SI EN ESTOS 3 AÑOS DE GOBIERNO DE AMLO; ¿HA SIDO REPRIMIDO O MOLESTADO EN EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE MANIFESTACION O LIBERTAD DE EXPRESION?

COROLARIO

Así las cosas, juzgue usted si la portada de The Economista y estos desastrosos gobiernos padecidos por décadas valen su voto. Y ejérzalo a conciencia con información, POR FAVOR no se deje atemorizar por esta andanada de opinologos interesados, de esta jauría local e internacional a la que esta semana se han sumado otros mercaderes patronales, uno de ellos un hombre X y otro con múltiples hoyos pegados al apellido, , ellos con su elevado temor de seguir perdiendo privilegios, quieren ahora atemorizar a sus trabajadores para que voten como ellos les prenden mandar justo como si fueran candidatos declinantes dándoles lineá a los ciudadanos de su partido o no, por quien votar...es inaceptable.