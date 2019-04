El temeroso gobernador Javier Corral

Ante el esquema fallido que se implementó por parte del Gobierno del Estado en contra de las bandas delictivas que operan tanto en la zona fronteriza de Chihuahua como en las áreas de trasiego de enervantes en la sierra, la postura institucional más sencilla es la de negar que el número haya ido en aumento, presentando cifras y estadísticas a modo, pretendiendo ofender la inteligencia de la ciudadanía.

Chihuahua es ya, primer lugar en homicidios de mujeres y está dentro de los primeros tres estados con el mayor número de homicidios dolosos, dentro de los 10 en materia de asaltos y el número 12 en robo en casas habitación, con un porcentaje de impunidad del 98%.

Una de las banderas principales de campaña del actual gobernador Javier Corral, fue el de eliminar la corrupción en el gobierno, concretamente en las filas de las corporaciones de seguridad, pero, aunque la intención se mantenga, los resultados no reflejan ningún interés por hacerlo realidad.

La principal caja chica del gobierno es la Dirección de Vialidad, que en sentido estricto debería estar a cargo de la autoridad municipal, según lo establece el 115 constitucional, pero que el Gobierno Estatal jamás la soltará, por ser una fuente de ingresos frescos diarios, y ahora con mucho más recaudación los fines de semana con los operativos para evitar que las personas manejen en estado de ebriedad.

El operativo es correcto, sólo que no se ha llevado como se había establecido inicialmente; es decir que los agentes que participen lleven consigo las cámaras de video en su solapa para que se pueda comprobar el comportamiento tanto de la autoridad como de las personas que son detenidas.

Es un secreto a voces que dentro de la corporación de Vialidad existe una hermandad que se niega a incorporar nuevas formas de transparencia y rendición de cuentas; esta hermandad está integrada por mandos medios y superiores que prácticamente controlan la operatividad de la corporación, desde premiar con patrullas a quienes les son leales, así como enviar a cruceros a quienes no obedezcan sus órdenes.

La incorporación de las “foto multas” para quienes exceden los límites de velocidad en las principales arterias de la ciudad, concretamente en donde se han incrementado los accidentes y fallecimientos, es una necesidad que tenemos como sociedad.

En el Consejo de Vialidad, con estadísticas en la mano, han expuesto la necesidad de su puesta en marcha, tanto por el incremento de accidentes como por las muertes de las personas involucradas; desgraciadamente el interés político de algunos actores, han empantanado su implementación.

Se requiere que las multas sean diferenciadas, porque no es lo mismo quien se excede 10 kilómetros más de la velocidad permitida, a quien supera al doble la velocidad límite pero sobre todo, hacer más eficiente el pago de las multas.

Mientras que en la esfera federal y estatal se les hace bolas el engrudo en materia de seguridad, en Chihuahua capital, María Eugenia Campos Galván, ha propuesto un muy ambicioso programa de alumbrado con la renovación integral de lámparas para todo el Municipio, con lo que se pretende hacer de nuestra ciudad un lugar más seguro para todos.

Chihuahua debe ser una entidad de orden, con normas claras para la ciudadanía y esquemas de comunicación y acercamiento con las autoridades; no se puede informar desde una cabina de televisión, el avance y resultados del principal problema que tenemos como es la seguridad, como tampoco es correcto que se pretenda ignorar todo cuanto sucede en el Estado.

Son diversos los estilos que se tienen para gobernar: el del presidente López Obrador respondiendo cuestionamientos con las conferencias mañaneras, enviando memorándums para violar la Constitución; el de Maru Campos escuchando directamente de la ciudadanía sus problemas y proponiendo soluciones de los problemas de seguridad para el corto, mediano y largo plazo, mientras que el gabinete Montessori de Javier Corral, sigue sin cabeza, porque cada quien hace lo que quiere, el gobernador está cada vez más temeroso para enfrentarse a los cuestionamientos de los periodistas y pretende desde la comodidad de un estudio de televisión, convencer con sus propias cifras que el problema de la seguridad está resuelto, mientras que en Chihuahua, como en el resto del país, se continúa con el baño de sangre…

Sincera felicitación a la juez Karla Otero por su decisión de no vincular a proceso a los policías imputados por la fiscalía, así como al Lic. Gabriel Vidaña, por su brillante defensa; no se trata de denostar el trabajo de la Fiscalía, sino de aceptar que las cosas no siempre se presentan como el jefe lo ordena; se hace lo que se puede, con lo que se tiene.