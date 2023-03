El trabajo digno en Chihuahua

El concepto de "trabajo digno" ha sido objeto de debate en todo el mundo desde hace tiempo. Si bien la mayoría de las personas estaría de acuerdo en que todos deberían tener la oportunidad de trabajar en las mínimas condiciones deseables para cualquier ser humano, existe una amplia variación en la forma en que se valora y se trata a diferentes trabajadores en una sociedad. Por poner un ejemplo, una sociedad elitista tenderá a menospreciar aquellos trabajos manuales que no son bien remunerados, pero al mismo tiempo, tiende a romantizar las precarias condiciones de esos trabajos diciendo que son trabajos “dignos”. Todo eso nos lleva a una incongruencia entre la percepción de las personas y el trato que tenemos hacia ellas.

En primer lugar, es importante reconocer que la idea de qué trabajos son considerados dignos e indignos varía entre culturas y sociedades. En algunas culturas, ciertos trabajos, como la limpieza de baños públicos, son considerados muy importantes y respetados, mientras que en otras culturas, el mismo trabajo podría ser visto como humillante y degradante. Es cierto, aunque repitamos muchas veces que cualquier trabajo es digno, solemos actuar de forma distinta cuando tratamos directamente con las personas que ejercen esos trabajos.

A eso nos referimos con la romantización de los trabajos en condiciones precarias. La idea social que se nos vende es que cualquier trabajo es respetable, e idealizamos la pobreza y a quienes luchan para salir de ella con falsa “admiración”. Tendemos a pensar que quienes se esfuerzan en condiciones duras son personas admirables, pero la admiración solo parece ser ideal, pues cuando se nos acerca una persona en necesidad, lo que sale a la vista no es el ideal romántico de salir adelante, sino nuestra aporofobia.

Nos encontramos entonces con una inversión entre la forma en la que pensamos y la forma en la que actuamos. En el diario vivir se tiende a respetar más aquellos trabajos que se asocian con altos salarios, prestigio social, estatus y poder y que son realizados por personas con altos niveles de educación y capacitación, como médicos, abogados, ingenieros y empresarios exitosos. Por otro lado, los trabajos denostados suelen ser aquellos que se asocian con bajos salarios, baja prestación social, baja estatus y pocas oportunidades de avance. Estos trabajos a menudo son realizados por personas con poca o ninguna educación o capacitación, como trabajadores de fábricas, vendedores ambulantes, recolectores de basura, empleados domésticos y trabajadores agrícolas.

¿Cuántas veces hemos repetido que cualquier trabajo honrado es digno, pero al mismo tiempo tratamos mal al personal de la limpieza o a los recolectores de basura? Necesitamos congruencia para ejercer un verdadero respeto, debido a que la denostación a cierto tipo de trabajos que son necesarios en una sociedad, trae consecuencias de discriminación en todos los niveles.

La clasificación de los trabajos como dignos o indignos tiene un impacto significativo en la forma en que se tratan y valoran a los trabajadores en una sociedad. Por ejemplo, los trabajadores que realizan trabajos "dignos" solo de palabra, pero no en la realidad, pueden ser objeto de discriminación y menosprecio. El trabajo necesita dignificarse en la acción, no solo con el pensamiento. Aunque el tema económico es uno de los principales, pues se necesitan empleos bien pagados, por el momento ese tema no está del todo en nuestras manos. Lo que sí está en nosotros es el trato que damos a las personas y el agradecimiento que expresamos a todas y todos aquellos que, con su trabajo, hacen de Chihuahua un mejor lugar para vivir.

Aprovecho este espacio para reconocer y agradecer la importante labor del personal de recolección de basura en la ciudad de Chihuahua, quienes a pesar de estar expuestos a condiciones insalubres y a las condiciones climáticas inclementes de Chihuahua, nunca nos fallan. Es urgente trabajar para crear una sociedad en la que se valoren y traten a todos los trabajadores de manera justa y equitativa, y donde se fomente el crecimiento y desarrollo profesional para todas las personas, independientemente de su trabajo o de sus condiciones.

La próxima vez que repitamos que todo trabajo es “digno” y que admiramos a alguien porque aún en situaciones de pobreza está tratando de salir adelante, hagámoslo no solo de pensamiento, sino de acción.

