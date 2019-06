El tren está en movimiento

UNA REFLEXIÓN OBLIGADA

“Nadie es neutral en un tren en marcha” Con este título justamente se presenta la obra de Howard Zinn, que le concibe también como la Autobiografía de un Heterodoxo.

La narrativa que hace en “un libro insólito en estos tiempos de grandes pesadumbres y de miradas temerosas hacia el futuro: un libro alegre y optimista. Bienvenido sea. Se trata de la autobiografía del gran historiador norteamericano Howard Zinn, ya conocido por nosotros por su excelente obra "La otra historia de los Estados Unidos", que aquí nos cuenta su propia vida -se hace historiador de su propia historia- y lo hace en términos que literariamente podrían asociarse a los de un buen libro de viajes y aventuras.

Los cuales y las cuales han transcurrido, los unos, y ocurrido, las otras, sobre todo por los Estados Unidos de Norteamérica, en cuanto que él ha sido, y sigue siendo (¡y ojalá lo sea aún por mucho tiempo!), un gran maestro itinerante, una especie de nómada de la crítica política y de la agitación social, siempre de aquí para allá en su cátedra ambulante, si bien en un momento de su vida fue reconocido, en razón de la fuerza intelectual de sus trabajos, como profesor titular de la Universidad de Boston, que desde entonces fue el centro de sus operaciones, entre las que se cuentan misiones muy importantes como el viaje a Hanoi, con el sacerdote Dan Berrigan, durante la guerra de Vietnam, a instancias del gobierno vietnamita, para la entrega de unos prisioneros, decidida por aquel gobierno como un gesto de buena voluntad hacia el gobierno norteamericano que los masacraba sin piedad.

Este libro se lee, efectivamente, con la pasión con que puede leerse un gran libro de aventuras, que en este caso son también las aventuras interiores del protagonista. Él nos cuenta con toda sinceridad su vida, desde que, ante la guerra contra Hitler, su pasión antifascista lo condujo a ser aviador militar -y destinado como bombardero- en Europa, hasta que su toma de conciencia contra la guerra, y la profundización de sus sentimientos a favor de la justicia (la radicalización de su pensamiento, en suma), lo convirtió en un activista infatigable por los derechos civiles de los negros americanos en aquellos años heroicos, y en un combatiente contra la guerra de Vietnam; lo que, en el curso de su vida, lo condujo a todo tipo de situaciones comprometidas, como perder su trabajo en el Colegio Spelman de Atlanta o conocer la infamia y la miseria de las cárceles.

Entre sus muchas aportaciones a aquellas luchas están, desde luego, sus libros, pero también su presencia física en las universidades, en las calles y en las salas de los tribunales -a veces como imputado, otras como testigo-, ante los que tuvo ocasión de defender, por ejemplo, el derecho a la desobediencia civil, afirmando valerosamente, la diferencia -y aún la oposición- que se da tantas veces entre la legalidad y la justicia…

En su libro las “páginas vienen densas de acontecimientos, algunos muy divertidos, otros patéticos, y todos contados desde una alegría fundamental ante la vida y de un ánimo invulnerable frente a los desmanes de los Gobiernos y de la Policía norteamericanos.

La figura de Zinn, al poco tiempo, adquirió la notoriedad de lo verdaderamente popular, e intelectuamente se situó en el más alto nivel universitario. Quien había sido un chico pobre, hijo de un camarero, obrero en los más pesados e indeseables oficios, una flor más de la emigración europea y judía en el Lower East Side de Nueva York, adquirió su "conciencia de clase" en estos medios proletarios y subproletarios. Su conocimiento de la existencia humana en los más distintos niveles sociales, lo situaron en las condiciones que le permiten disponer de una base de información que no es fácil de adquirir en estas sociedades, cada vez más abocadas a la especialización y a la división inmoderada del trabajo, incluso dentro de las mismas especialidades universitarias, en las que un estudiante de sociología puede graduarse sin saber ni una palabra sobre Marx, por ejemplo.

Howard Zinn está en los antípodas de esta concepción "universitaria", y, desde luego, se ve que él fue para sus estudiantes un maestro de la práctica moral, social y política, además de un enseñante universitario de Historia. El día de su jubilación -nos los cuenta en su libro-, dedicó los últimos minutos de su última clase a irse a una manifestación con sus alumnos”

Mi simpatía con Sinn se dio desde que conocí su obra, que es un legado virtuosos, como su ejemplo y le traigo hoy a colación porque, en México hay un tren en Marcha y es el de la Cuarta Transformación (4T) y Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente está a cargo y la batalla por los posicionamientos, entre grupos diversos de interés sobre la nación y su gobernanza se da hoy, más reciamente que lo que era la lucha hace un año previo a la elección, traigo a la memoria fragmentos del articulo que publique el 17 de junio del 2018 aquí justamente, la vinculación con lo que sucede hoy la cerrare en en el Corolario. Intitule entonces al artículo;





PÉGALE A LA LUNA ALCANZA TU SUEÑO





En esos momentos a 15 días de la elección del 1 de julio del 2018 escribi aquí esto;





LA HISTORIA ES MEMORIA.





Si alguien quiere encontrar la razón del por qué es casi un hecho que el candidato de Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se alzará, según todos los pronósticos con el triunfo, busque estas razones como causales.

Estamos en la antesala real de una transición en México, lo sucedido hace 18 años con Fox fue un mero remedo de alternancia, su fracaso es tal hoy que el desprestigio del ex mandatario se advierte al estar un día con Meade y otro con Anaya.

Pero vayamos más allá y hagamos memoria de los que en este cambio hicieron historia, no sería entendible lo que sucederá el 1 de julio con la candidatura hecha gobierno de AMLO… (después de 30 años de) la irrupción en pleno del Neoliberalismo encarnado en Margaret Thatcher de Inglaterra y Ronald Reagan desde los Estados Unidos, si los mismos países que hoy se cierran con el Brexit y el "make America Great Again" si el hagamos a América grande otra vez de Donald Trump quien con su impopular pero contundente amago que advertía yo aquí ya desde hace un año al decir que, “a la emisión de sus absurdas políticas que elevan los aranceles y separan familias (este tema de la separación de los niños de sus padres al llegar a la frontera y aun estando estoy ya en el territorio americano trabajando, merece no sólo una colaboración sino un ensayo profundo y lo haremos, al tiempo) por su importancia esta retrospección es necesaria también para demandar un posicionamiento, va pues la terca memoria de nueva cuenta, recordemos a la corriente democrática que a mediados de los 80 sacudió al PRI (cuando) buscaba el retorno del PRI a los principios nacionalistas y socialdemócratas, que había abandonado, al adoptar el neoliberalismo y otras posiciones antagónicas a la ideología "izquierdista", que había acompañado la política social del partido durante toda su historia”.

Hay que recordar que Porfìrio Muñoz Ledo fue uno de los impulsores de esta corriente, por lo que a reconvención que hace a lo que considera un ceder demasiado a los norteamericanos tiene sentido y coincido con su expresión cuando dice que "La migración no puede ser una palabra maldita".

Y vaya que no lo puede ser si nos damos cuenta que justamente hace unos días se ha recordado uno de los más nobles gestos de apoyo al pueblo español cuando se conmemoró esta semana el 80 aniversario de la llegada del Exilio Republicano que fue acogido por el General Lázaro Cárdenas del Río, decía hace un año lo reitero ahora “un hombre cabal en la más amplia extensión del término que amó y SIRVIÓ A MÉXICO COMO EL ÚLTIMO GRAN PRESIDENTE ESTADISTA a mi juicio”









ALCANZA TU SUEÑO

Concluía así mi colaboración hace un año; “Me permito aquí hacer un alto a la reflexión profunda y confrontar a los que han pretendido hacer mofa de la edad de Andrés Manuel con comerciales llenos de estulticia y absurdos como el del permitir manejar o no el auto a un hombre mayor o el de la joven que ha de tomar una decisión respecto a su amigo casualmente llamado Manuel y consulta a sus padres, al verlo diría ¡qué bajeza de seudo argumentos! ante ellos, sólo basta ver esta foto de Andrés Manuel en sus años de jefe de gobierno justo cuando Fox pretendió desaforarlo, antes que enfrentarlo contra su candidato, este es el Andrés Manuel que ha dado 18 años de su vida y más, para recorrer palmo a palmo el país, en una campaña que no cierra, sino que espero abra la puerta para recuperar el MÉXICO DE TODOS”(El despliegue de energía no sólo en las conferencias mañaneras que como en el 2000 marcan la agenda nacional, sino evidencia de trabajo y acercamiento con la poblacion como la que da en su gira que realiza ahora por 3 días en Chihuahua lo muestran).

Cerraba hace un año mi colaboración refiriendo las fotos que aquí ve y que son parte de esta historia que como decía “-son de manera clara un testimonio de que se puede persistir en un sueño que esperamos se logre con la llegada de Andrés Manuel a la presidencia. Estas fotos fueron tomadas en algunos de sus viajes en las dos campañas previas en donde le obsequie -a él que es aficionado al beisbool- una foto que tomé en la Ciudad Deportiva durante una noche de luna llena, la foto es de la escultura de Héctor Espino que parece intentar pegarle a la luna y años después cuando aprendí a intentar pintar la pinté y la tengo como un cuadro que espero en esta visita pueda regalarle a Andrés Manuel. Porque de alguna manera al hacerlo pensaba en que sirviera a los jóvenes, algunos de ellos mis nietos, para inspirarlos a luchar y tener sueños en la vida, AMLO es alguien que con su empeño de 18 años en persistir lograr lo que está a punto de alcanzar encarna ese espíritu, se lo comparto para que lo lleve a Palacio Nacional y después a su casa para que logre el objetivo que da origen a esta colaboración que le dice; PÉGALE A LA LUNA ANDRÉS MANUEL, ALCANZA TU SUEÑO … ES POR MÉXICO.





Recuerden; Llegó el momento de tomar una decisión, así que la preparación hace un buen rato ya quedó atrás.

A votar es por México.

ÉL GANO LA ELECCIÓN, AHORA ES TIEMPO DE QUE TODOS GANEMOS MÉXICO, APOYÁNDOLE;

Está es la lucha que está librando hoy El Presidente, cuando busca HACER DE TODOS EL MÉXICO QUE ASÍ COMO EN LA COLONIA LO FUE POR TRES SIGLOS EN EL PASADO RECIENTE FUE POR TRES DÉCADAS EL PAÍS DE UNOS CUANTOS, “LOS MACHUCHONES” COMO ÉL LES LLAMA.

Aquí es donde invito a cada cual a tomar posición que exige esta batalla que se da ya en este tren que se mueve y está en marcha acelerando cuyo nombre es MÉXICO.

Por eso me parece importante hacer llegar este cuadro que usted ve aquí el que comenté hace un año y que ya está decidido que es del Presidente, a quien hoy sábado (sic) en Ciudad Cuauhtémoc busqué entregarlo sin éxito no obstante la participación de amigos que agradezco hicieron lo necesario para tal propósito pero aprovechando la gira del Presidente sólo quiero decir aquí que tiene razón, en esa expresión de que “EL PUEBLO ES MUCHA PIEZA” Y LO ILUSTRARÉ ASÍ; UN JOVENCITO QUE VENDÍA ALGODONES DE SABORES Y COLORES, EN EL EVENTO VIÓ EL CUADRO Y ME DIJO QUE LE PARECÍA BIEN. Y LE DIJE SI NO SE LO LLEVA EL PRESIDENTE TE LO VOY A REGALAR A TI Y SÓLO CONTESTO: "NO ESTÁ MEJOR PARA EL PRESIDENTE PORQUE PUEDE INSPIRAR A MUCHOS JÓVENES".

Su respuesta me dejo muy satisfecho, hay esperanza con jóvenes como él.

Lo puse en la disyuntiva y tomó posición, estaba atento y entendía la elevada tarea del presidente. Y no asumía solo el valor del beneficio inmediato, Ojala todos, o los más, podamos comprenderla, es necesario. ¡ES POR MÉXICO!