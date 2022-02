El tufo de la corrupción y el perfume de la justicia

Pensé mucho si tenía que abordar un tema complejo como el que concentra los comentarios por estos días, básicamente en la ciudad de Chihuahua, sobre presuntos actos delictivos cometidos en la esfera de la legislatura local anterior, que giran en torno de un funcionario de la Junta de Aguas, tristemente asesinado de modo agresivo.

Ríos de tinta se han vertido para abordar el caso relevante por varios factores. El inicial y más señalado es que los actores hasta ahora exhibidos públicamente todos tienen fuertes vínculos con el PAN. Y hay quienes apuntan a que debe endosarse al partido responsabilidad en esto. Por ello es que, más que entrar al debate mismo del caso, poner un marco en el que pienso que debe darse su procesamiento, algo general y válido para cualquier situación de este tipo, actual y futuro.

Lo primero a señalar es que los actos ventilados ocurrieron en tiempo de la administración pasada, y en los ámbitos del Congreso y gobierno estatales. Esto es parte de lo que me da la libertad para abordarlo, pues no hay funcionarios del Gobierno municipal que sean señalados, ni actuales ni pasados. Sin embargo, si se conjetura si en el estado en esa época hubo más corrupción o al menos desorden de lo que hasta ahora parece. Apenas va poco tiempo que inició la actual administración, pero es importante en algún momento tener claro con precisión qué fue lo que realmente ocurrió. E insisto, no estoy prejuzgando, solo digo saber qué hubo.

Quisiera también decir algo en cuanto se intersecta con el PAN, si existe vinculación del caso y la institución. Es claro que el partido ha sufrido una evolución enorme en muchos aspectos en un lapso relativamente corto. Uno de ellos es en la gran cantidad de funcionarios públicos emanados de sus filas. Es lógico que conforme esto ocurre se multiplican las ocasiones de que haya quienes, por razones de la condición humana, por ambición o una deficiente formación y preparación para el servicio público, incurran en actos de corrupción. Esto ha dado pie a un largo debate interno, básicamente en la esfera nacional, sobre cómo abordar los posibles actos de corrupción de funcionarios panistas. En el partido y en muchas instituciones, por no decir todas, suele imperar una reacción primaria de autoprotección y negar la realidad, o esconderla, o minimizarla, con el fin de “proteger a la institución”. Derivado de ello se han creado sendas comisiones anticorrupción, encabezadas por destacados y solventes panistas, que en los hechos no han concluido en nada. Pero es claro que las acciones de un funcionario son personalísimas y, por tanto, intransferibles. Y debería ser claro que la institución y los gobiernos en que participa, se fortalecen cuando pueden diseñar mecanismos internos que las desalienten, y en ocurriendo, no solaparlas. Así que, no, no hay PAN involucrado, salvo en no obstaculizar los mecanismos del debido proceso, sometidos al rigor de la ley.

También debe decirse, aunque sea incómodo, que esto llega a la esfera pública del modo en que lamentablemente llegan muchos casos, por la vía de filtración de datos. Y digo lamentable en muchos sentidos. Por un lado, suele ocurrir que las filtraciones tienen destinatarios, quieren beneficiar o perjudicar a alguien. Y eso implica un juicio a priori, y por tanto en alguna medida una contaminación del debido proceso. Pero es lamentable también porque el retraso en judicializarlo impide la formalización de las cosas, esto es acusación fundada y motivada, y derecho de defensa sin prejuzgar sobre culpabilidad o inocencia. Yo no discuto aquí si algo ocurrió o no, si alguien es culpable o no, sino que eso debe solventarse en un proceso judicial en forma.

Y esto lleva finalmente a la dimensión central. El Estado de Derecho, la dura ley, el debido proceso y la presunción de inocencia. Aprendimos mucho de ello recientemente por el modo en que bajo el gobierno anterior se quiso culpar a la actual gobernadora Maru Campos, básicamente con ataques de filtración de información sesgada, dolosa y falsa.

Conozco personalmente a casi todos los señalados, unos muy poco, otros mucho más. Puedo decir que son personas que aprecio. Y yo no puedo decir ni juzgar si cometieron una tontería, un mal cálculo, una acción deliberada y perversa, o nada de ello. Algo que me parece fundamental es determinar si son todos los que se han dicho o pueden existir más, de quienes no se sabe ahora, por ejemplo. Sí creo que lo importante, y exigible para todos, es rigor para establecer los hechos, y que quien debe evaluarlos y en su caso sancionarlos es un juez. Y confiar en nuestro sistema, con todo y sus defectos. La justicia, dice la definición más sencilla, es dar a cada quién lo que merece. Es justicia sancionar a un culpable, tanto como lo es no linchar a un inocente.