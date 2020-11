El último fósforo

El 24 de febrero de 2015 en una entrevista para la televisión española el cantautor y casi poeta Joaquín Sabina dijo en referencia al papa Francisco: “Me preocupa el Papa actual porque a diferencia de los anteriores este cree en Dios y como cree en Dios pues va a armar un follón”.

Desde la creación misma de una iglesia universal por parte del emperador romano Constantino, la alta jerarquía de esa iglesia fue más una figura de poder mundano que de búsqueda espiritual, incluso apareció un negocio de reliquias donde los objetos parecían estar por encima de la idea Dios. La alta clerecía se pasó por el arco del triunfo aquello de “no te harás imagen alguna de los que está arriba en el cielo ni tendrás ídolos delante de mí”, con menos suerte corrió aquello de “no se puede servir a Dios y a las riquezas” y ya ni qué decir del respeto a las autoridades laicas, porque a todo mundo perece olvidársele aquello de “Al César lo que es del César, a Dios lo que es Dios”, pero el jefe del estado Vaticano ha demostrado ser un humanista al servicio de los nacidos para perder.

No se puede olvidar que un Papa es un jefe de estado, porque el Estado Vaticano se encuentra inserto dentro de Italia con total autonomía política, por eso y no sólo por la historia negra de la iglesia, estamos ante un hecho inédito: un jefe de estado que no llama a la producción e intercambio de riqueza, sino a la justa distribución del derecho de vivir con dignidad.

Rigoberta Menchú, premio Nobel de literatura e indígena Maya guatemalteca, cuenta cómo los militares entrenados por tropas norteamericanas torturaban a su pueblo, y como los militares les decían textualmente: “Los indios son muy tontos, vienen los padrecitos y les hablan de igualdad y se lo creen todo.”, tras estas palabras los militares quemaban viva a la gente, la misma Rigoberta Menchú relata que el camino a la construcción de una comunidad libre fue una catequesis libertaria.

Sin embargo, esta catequesis libertaria no próspero en México por un execrable acuerdo con los Legionarios de Cristo, a quienes se les disculpó su violencia, abusos sexuales a menores y acumulación de riqueza a cambio de que cumplieran su parte del trato: detener a la teología de liberación. Hay naciones que han dado la vuelta al problema del ejercicio del poder, creando una iglesia nacional, Inglaterra creó la iglesia Anglicana, y Holanda creó la iglesia católica holandesa sobre la premisa de la teología de la esperanza.

La presencia del papa Francisco en la tumba del Obispo Samuel Ruiz, quien en su momento fue vocero de la guerrilla zapatista, deja claro que el papa Francisco en su calidad de líder espiritual y jefe de estado reconoce los esfuerzos que la Iglesia Católica realiza en beneficio de los pobres.

En su momento el gobierno mexicano buscó la creación de una iglesia nacionalista, pero el estado Vaticano no estaba dispuesto a dejar ir el poder político y económico que México representaba y el resultado de este encontronazo fue la trágica guerra cristera.

Pienso en cuatro libros que no ha leído ni la extrema derecha ni la extrema izquierda: La Biblia, Ética de Baruch Spinoza, Reflexiones Éticas para Fin de Milenio de Umberto Eco y la más reciente encíclica Fratelli Tutti, este último un texto ético emergente.

La encíclica citada me sorprendió por su empuje, aunque algunas de sus ideas ya había las había leído en el texto de Umberto Eco sobre una ética laica, lo que Eco no se atrevió a hacer, quizá en su momento histórico no parecía necesario, es una clara condena al neoliberalismo.

No deja de parecerme una curiosidad propia de ignorantes, que los autoproclamados progresistas consideren al humanista y filósofo Jorge Mario Bergoglio, como un ñoño, quizá se daba precisamente al hecho de que no han leído ninguna de sus obras, precisamente de su más reciente encíclica retomo una parte del párrafo 33:

El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los “costos humanos”, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado.

Y más adelante en el párrafo 36:

Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. Además, no se debería ignorar ingenuamente que “la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca” ... El “sálvese quien pueda” se traducirá rápidamente en el “todos contra todos”, y eso será peor que una pandemia.

Las citas anteriores siempre me remiten a Umberto Eco que dice desde su perspectiva laica que el reconocimiento de nuestro ser natural se completa en la interacción con los otros y se convierte en autoconciencia.

Bergoglio armó un follón, tal como dijo Joaquín Sabina, en una iglesia que estaba a punto de desaparecer por falta de un ejercicio ético, falta por ver si el conglomerado social del que forman parte la iglesia y los ateos, puede construir formas horizontales de relación que respondan a la ética y no a la explotación.

No leemos y mucho menos leemos textos éticos, veremos entonces si de algún otro modo podemos vivenciar la ética, una que no suponga que bienestar se construye sobre la ruina del otro.

Fratelli Tutti es en todo sentido un texto de emergencia, ya que como afirma el mismo Bergoglio, surgió en medio de la pandemia de Covid-19, que dejó en cueros al sistema neoliberal que había rastrillado desde tiempo atrás todos los sistemas de apoyo, como los hospitales, el acceso a la alimentación o al agua y jabón para lavarte las manos. Corrijo no es un texto emergente, es un texto urgente.