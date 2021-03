El valor del dinero

¡Esto es un asalto! Son las palabras usadas por los actores que representan la escena de un robo bancario. La hemos visto y escuchado en películas nacionales y extranjeras; antiguas y recientes; del viejo y nuevo oeste; en fin, son clásicas.

Pero lo que es difícil imaginar es que los asaltantes lo sean ahora las instituciones bancarias y no en filmes ni series sino en la vida real. Hay que tener mucha cautela cuando por la banca móvil o por llamadas telefónicas ofrecen al cuentahabiente “fabulosas” ofertas de préstamos en efectivo y prácticamente al instante.

Ya hace once años este seguro servidor fue víctima de una estrategia de engaño bancaria. No me pudieron robar porque esa es la palabra exacta porque no me dejé, pero permanecí años en el buró de crédito. Pero esa es otra historia, vamos al tiempo actual.

Primero en mi banca móvil y posteriormente por medio de insistentes llamadas telefónicas me ofrecieron “Gracias al ejemplar manejo de su plástico” la cantidad de $278,300.00 a pagar a 72 meses –es decir, seis años- con un CAT de 32.9 sin IVA y aquí, sobre todo en las llamadas telefónicas, dicen que el interés es del 25%. Ya entrados en detalles omiten que tendría que pagar $13,641.60 del seguro y me adviertieron que este beneficio no es para todos los tarjeta habientes, si yo fui señalado es porque soy uno de los privilegiados y que este ofrecimiento es por tiempo limitado.

Ya con la desagradable experiencia señalada al inicio aprendí a entender la mecánica mercantilista. Si aceptase los $278,300.00 y los dividiera entre los 72 meses de plazo liquidaría cada treinta días $3,865.27. Entiendo que el dinero es un producto que se compra, se vende, se presta y como cualquier otro bien si no se adquiere de contado a plazos genera intereses. La falsedad o simple y sencillamente el uso de palabras no del todo claras te hacen pensar que de esa suma solo pagarás el 25% que serían $69,575.00 sumados al préstamo nos dan $347,875. Casi mil pesos de interés mensual. Suena seductor. Pero, siempre estos malditos pero, no es así. Si toma la cantidad mencionada le restarán de inmediato $13,641.60 del costo del seguro por lo tanto sólo se le depositará $264,658.40. Correcto, pensaremos, las instituciones bancarias no regalan dinero porque no son de beneficencia. Tienen que ganar su lanita. Pero tanto hablando con un ejecutivo como con las bancas móviles se nos informa que la mensualidad será de $8,586.00 con IVA. Si son 72 meses la cantidad a pagar será de $618,192.00. Claro y distinto que el interés final no es del famoso 25% sino más mucho más del 100%.

Esto ocurre prácticamente con todos los bancos. La política es muy similar. Quisiera que al menos una institución bancaria aclarara que no es así, que mis números y cálculos son erróneos. Esperaría esa explicación hasta que el infierno se congele. Pero aún hay más. El dinero que prestan los bancos para créditos hipotecarios, prendarios, automotrices y personales como en este caso no es de ellos sino de los cuentahabientes que guardan sus ahorros a plazos determinados porque si usted no invierte no recibe un solo centavo. Es más, tiene que pagar anualidades por el manejo de cuenta. Pero si usted tiene, digamos, un millón de pesos, solo pregunte cuánto ganaría si los deja ahí durante seis años. Y no va a creer lo que le responderán, muy lejos, lejísimos de lo que ganarían si alguien accede a este empréstito. Entonces los bancos no prestan su propio dinero sino el de los ahorradores.

¿Qué hacer? Difícil aconsejarle que no acepte porque a veces la necesidad tiene cara de hereje. Asesórese y que le presenten las corridas, lleve su calculadora y decida. Yo ya fui una víctima que se salvó de milagro de pagar en aquellos entonces el 100% de intereses. Y finalmente busque opciones y póngase la soga al cuello cuando no le quede ninguna alternativa. Sobre aviso no hay engaño.

Mi álter ego está sumamente preocupado por la designación de Salgado Macedonio a la candidatura por Guerrero. Es un síntoma inequívoco de que el ejecutivo y su partido no le tienen respeto al pueblo. Por supuesto ahora corresponderá a los guerrerenses decidir si tienen el gobernante que merecen.