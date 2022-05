El viacrucis social

La Policía Vial o tránsito como los reconocemos más fácilmente, refleja las viejas y nefastas tradiciones alimentadas con la incompetencia de administración tras administración gubernamental estatal.

Llego a sentir que nuestras autoridades de cualquier nivel contratan asesores especializados en cómo torturar a los ciudadanos. Esta vez uno de ellos sugirió el cambio de placas y estableció el programa “pague hoy y cuando nos dé la gana le entregamos sus metálicas”. Para liquidar la revalidación vehicular abrieron muchísimos centros, desde los de Recaudación de Rentas hasta supermercados, tiendas de conveniencia y cajeros automáticos. Pero para entregar el producto ya pagado no se les ocurrió enviarlo por correo o mensajería o cualquier otro medio. Claro que no, vamos a obligarlos a hacer grandes filas. Al fin y al cabo ni modo que gobernadora y altos funcionarios también las hagan solidarizándose con los súbditos. Mal, muy mal programa. Pero de que nos afectó, nos afectó y dejó satisfechos a los mencionados consejeros. Hemos de reconocer que fuimos lo bastante tarugos en no ponernos al brinco y decirle a los Mandamás “dando y dando”. No, como buenos y patriotas ciudadanos fuimos a dejar nuestro dinero… ¿a cambio de qué?

Otro asunto importantes es que los ciudadanos estamos divididos en dos categorías: los de primera y los de segunda. Los segundos pagamos a tiempo nuestros impuestos, lo derechos de los automotores, las infracciones, el agua, la electricidad, el predial, el impuesto sobre la renta y en fin todas esas obligaciones. Lo de primera usan automóviles chuecos durante años, no los pueden multar porque no traen identificación, no pagan el H2O, se roban impunemente la luz, evaden los impuestos municipales. Y al final papi gobierno los tiene chiples.

Cuando se acerca fin de año les cancelan las multas y recargos y les dan facilidades para liquidar sus deudas. Ahora ocurre lo mismo con quienes por una u otra razón no pagaron los derechos vehiculares. Les van a cobrar bastante por irresponsables. A los ciudadanos de primera que no los han hecho durante años no les pasará nada y habrá borrón y cuenta nueva. Que se amuelen los responsables.

Los tránsitos y tránsitas son el ejemplo más palpable de descomposición social. Chihuahua ocupa el cuarto lugar en actos de corrupción solo detrás de San Luis Potosí, Estado de México y Ciudad de México. Y los policías viales colaboran en estar peleando los primeros sitios. Nuevamente el Gobierno del Estado da palos de ciego y después de denuncias de abusos sexuales –porque somos moralistas, si es por mordida o robo no hay problema- de parte de los agentes sólo señoras podrán infraccionar a las damas. ¿De verdad creen que esa es la solución?, ¿no hay mujeres que abusen de mujeres?, ¿un agente y una conductora ya no podrán arreglar una infracción con un acuerdo mutuo de índole erótico? Caramba, estas medidas fuera de lugar demuestran fehacientemente que las autoridades son incapaces de meter en cintura a la policía vial.

Álter ego hace de su conocimiento que los defraudados presuntamente por Aras, deben gravámenes. Tanto que se habla y se recomienda no re victimizar a las víctimas, pero ahora aparte de haber sido estafados y tienen la esperanza de solo recuperar el 20 ó 30% de su capital -porque los vivales ya se gastaron el resto- tendrán que enfrentarse al Servicio de Administración Tributaria SAT y si no pagan hasta la cárcel pueden llegar por evasores fiscales. Es muy probable que los encarcelen primero a ellos que a los presuntos responsables de fraude. De continuar esta política también deberán pagar a la CFE el rayo que les destruyó su casa. México es completamente sub realista.