Elementos para comprender la dinámica de precios

En nuestra colaboración previa describimos los componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el instrumento básico para medir la inflación. Se utilizó la clasificación oficial que contiene la presentación en componentes y subcomponentes establecidos por el INEGI, que si bien le da rigor al análisis, dificulta al lego la comprensión de la dinámica de precios cuya relevancia es innegable, para los intereses de consumidores y productores de todo rango.

Un medio de hacer accesible la dinámica de precios precisa obviar la clasificación técnica y exponer el comportamiento de los agregados de los 299 genéricos (conjunto de bienes y servicios de la canasta del INPC que poseen alto grado de homogeneidad) cuyos precios se levantan mensualmente mediante la aplicación de seis cuestionarios, con 318,000 cotizaciones en 55 áreas urbanas, agrupados atendiendo a las condiciones que derivan del comportamiento en los procesos de determinación de sus precios. Proponemos 3 grupos de genéricos: 1) Aquellos que operan conforme a las condiciones objetivas que son determinadas por la organización y operación de sus procesos productivos, conforme a las reglas de mercado: 2) Los que están sujetos a condiciones naturales y organización de sus procesos, que determinan que la suerte y el volumen de producción sean totalmente erráticos o aleatorios, y en consecuencia sus precios se comportan con la misma suerte; 3) Aquellos cuyos precios o tarifas no obedecen a las condiciones de producción o de la acumulación de inventarios, sino a decisiones gubernamentales que atienden a una diversidad de criterios imponderables; en consecuencia, son pronunciadamente volátiles e impredecibles hacia el encarecimiento o la baratura.

Es conveniente establecer el significado del INPC. Es un Indicador económico que mide a través del tiempo, la variación de precios de una canasta o conjunto dado de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en el país. En virtud de que el consumo cambia su composición, periódicamente los genéricos contemplados en la Canasta de Consumo, tanto por presencia en la canasta como su importancia relativa cambian. Por ejemplo, el volumen de tortillas de maíz por integrante del hogar se reduce, en tanto sube el consumo de pan. Esto se refleja en los ponderadores de la canasta.

También es importante subrayar que las cotizaciones se obtienen en los establecimientos que venden el bien o servicio genérico directamente al consumidor final. Los precios de los bienes genéricos en forma de insumos productivos que se venden a comercializadores finales están incluidos en el Índice Nacional de Precios al Productor, así sean tortillas para los restaurantes.

Para evitar las interpretaciones personales de los Investigadores de precios (quienes se encargan de levantar los cuestionarios requisitados por los informantes), entre otras razones, se elabora el Catálogo de Genéricos, que como es obligado evoluciona junto con los genéricos de la Canasta. La Canasta se define con base en los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (EN GASTO).

De los tres grupos propuestos para explicar la dinámica de precios, el grupo (1), determina sus precios conforme a dos posibilidades: los costos de su proceso productivo o bien, por las posibilidades que le brinda la concurrencia de su unidad productiva (que puede ser el changarro de la esquina o el supermercado más cercano) con los precios y volúmenes ofrecidos por los competidores. En este “espacio” prima la libertad de concurrir de vendedores y compradores. El INEGI elabora un indicador que expresa en puntos porcentuales la incidencia en la inflación de las variaciones de precios de los genéricos. Para este grupo la incidencia es de 4.5 puntos porcentuales para el año 2021.

El segundo grupo es muy diverso en cuanto las características de organización de sus procesos productivos (desde micro usufructuarios de suelos individuales hasta grandes productores comerciales de frutas, legumbres y cárnicos). Pero como expresamos antes, su presencia en el mercado es aleatoria y errática. Más para unos que para otros. Por otra parte, registran efectos constantes del intervencionismo estatal, tanto en costos como en precios de su producción. Este grupo tiene una incidencia en la inflación de 1.7 puntos porcentuales.

Finalmente, nuestro grupo (3), que considera los bienes y servicios cuyos precios y tarifas son consecuencia de decisiones arbitrarias del gobierno, incluye todos los energéticos y aquellos servicios cuyas tarifas las fija el gobierno. La incidencia en la inflación representó 1.2 puntos porcentuales.

Con base en esta información se puede afirmar: a) las variaciones de los precios de los bienes y servicios administrados por el gobierno en la inflación general pueden contribuir en el futuro en muy poco (a menos que los precios y tarifas se incrementaran al doble o triple su valor actual; b) Si se mantienen las condiciones que caracterizan a la concurrencia de los agentes del grupo (1), seguirán siendo los precios de los genéricos correspondientes quienes prosigan determinando la parte sustancial de la inflación, y por ende de determinación nacional. Lo cual no excluye que los impactos severos en costos en el Índice de Precios al Productor de los precios internacionales de bienes alimentarios en que el país es deficitario, y dada la coyuntura, trasladarlo a los comercializadores finales; c) Las condiciones de producción agropecuaria no cambaran en el mediano plazo, de modo que si la demanda de cárnicos se mantiene en composición y volumen seguiremos sufriendo el impacto del costo de producción pecuaria.