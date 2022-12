Ciudad Juárez.- Seguramente usted que me lee vivió o está viviendo un momento alegre con sus pequeñines mientras ellos abren sus regalos durante Navidad, cortesía de un hombre barbón de capa roja, o son de aquellos que están preparando sus zapatos o botas para esperar la llegada de los Reyes Magos en enero, sin importar cuál sea la situación. Existe un gran debate entre las madres y padres de familia sobre si es o no correcto informar a los infantes sobre la realidad de la rodea.

En Ciudad Juárez, desde inicios de diciembre, la ciudad se pinta de luces y colores para avisar la llegada de la Navidad, y con ello la tan aclamada espera de Santa Claus, quien llegará a los hogares a dejar un juguete a las niñas y niños que se han portado bien durante todo el año. En otras latitudes, los más esperados son los Reyes Magos, quienes vienen a dejar dulces y regalos.

Hace días escuché un comentario de una persona que decía que sus hijos estaban informados y sabían de la realidad que rodea estas fiestas, esto me pareció interesante, ya que es un debate entre madres y padres de familia primerizos en informar o no a sus hijos. Si uno se adentra a las profundidades del internet, se dará cuenta que existen una infinidad de comentarios, tanto positivos como negativos, que abordan este tema, sin embargo, pocos se ponen a reflexionar si como padres o madres de familia seguimos los mismos consejos para temas de nuestro interés, les explico.

Seguramente usted ya tendrá una postura al respecto y sus hijas o hijos tienen una versión sobre Santa Claus y los Reyes Magos, pero qué tanto seguimos nuestro consejo, si son de esos padres que han decidido decirles que ellos no existen, por qué a los adultos les sigue dando miedo la oscuridad, los fantasmas, o algún evento sobrenatural. Si nos esforzamos en decirles que son ficciones creadas por marcas de refrescos o por algún culto religioso, por qué siguen existiendo personas terraplanistas o personas que piensan que los gobiernos conspiran con ideas descabelladas, robando líquido de las rodillas o implantando chips a la población, o peores aún, personas antivacunas.

El debate no es si se les debe decir a no a los menores, sino más bien, cuándo es el momento ideal para hacerlo, solo pensemos un poco en aquella alegoría de la caverna, aquellos que salen a conocer la verdad quedan cegados por no haber realizado una transición paulatina, generando que algunos regresen a la caverna. Dejemos a los infantes creer e imaginar, de qué sirve tener una infancia plagada de realidades sombrías y tristes en la que las madres y padres de familia transmiten a sus hijos los problemas de la vida adulta, la verdad es solo una carga que ellos no deben de llevar a cuestas.

Lamentablemente, cada vez son más los niños y niñas que han dejado de creer y no solo por razón de aquellos adultos que les han comentado la realidad, también, porque en lugar de disfrutar su infancia, se han visto en la necesidad de trabajar, de junto a sus familias buscar algo para comer y llevar a sus casas, motivos varios que han hecho que su realidad cambie y dejando la alegría y sorpresa, elementos propios de la inocencia de los niños que se vea frenada por la cruda y dura realidad.

Exhorto a todos a que recuerden que en estas fechas muchas veces es la única fecha en que los niños pueden seguir siendo niños. Ante todo, extiendo una felicitación a todas las mujeres y hombres que sin pensarlo dos veces hacen un espacio para hacer llegar a los juarenses un poco de alegría en estas fechas.