Embarazo adolescente, problema latente, producto de la pobreza y marginación que propicia al hacinamiento, disfunción familiar y adicciones. A pesar de las campañas de prevención, México entre los países miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ocupa el primer lugar, según trabajos de investigación periodística, 62 embarazos por cada mil son de niñas y adolescentes.

México al igual que otros países en vías de desarrollo, fomenta una economía de corte neoliberal, que multiplica diariamente el número de pobres en el país, engrosando la brecha de desigualdad entre pobres y rampantemente ricos, su disminuida clase media lucha por sobrevivir, entre la mayoría de los desfavorecidos aviva la rabia, la desesperanza, la violencia entre quienes viven fuera del desarrollo, de las oportunidades laborales, educativas, de vivienda y de seguridad social, aunada a la toxicidad social. La maternidad precoz es un problema que expresa nuestra realidad.

El embarazo adolescente es la causa principal de mortalidad en adolescentes entre los 15 y 19 años en el mundo, el 90% de las muertes ocurren en países en vías de desarrollo, como México y el resto de Latinoamérica, la mayoría de estas son prevenibles. Muchas de estas defunciones son resultado de abortos clandestinos y de la falta de conocimiento para buscar apoyo e iniciar control prenatal.

Datos revelan que entre los factores de riesgo esta la menarquia precoz (primera menstruación), la baja autoestima, el uso de drogas, ser hija de una madre adolescente, un padre ausente, no usar métodos de planificación familiar, o la falta de conocimiento sexual. También existen factores protectores como una familia que apoye a la adolescente, la buena comunicación interpersonal, el sentido de la vida laboral, y la abstinencia.

El embarazo adolescente no es sólo un problema de salud pública global, expresa con todas sus letras la desigualdad al presentarse en los estratos sociales bajos respecto a los altos. Las variaciones en México van desde 97 adolescentes por cada mil mujeres embarazadas entre la clase más desfavorecida, a 15 adolescentes por cada mil mujeres embarazadas en la más alta. Está documentado que la diferencia más importante en cuanto a salud reproductiva tiene que ver principalmente con la inequidad en el acceso a los servicios de salud, la cual se encuentra claramente marcada por los estratos socioeconómicos.

Además, el acceso a los anticonceptivos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad sexualmente activas no es equitativo a lo largo y ancho del país. Según el último informe “Estado mundial de las madres” que cada año realiza la ONG Save the Children, se evidencia la discrepancia en la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos entre las entidades ubicadas al sur del país, como Chiapas, con un 35.5%, y el resto, donde se estima su uso en un 59%.

A esto, se suma el problema del desempleo y el abandono escolar al enfrentarse a la problemática del nuevo embarazo. En este marco, se han implementado estrategias como el Programa de becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas (Promajoven) de la Secretaria de Educación Pública. Sin embargo, los indicadores muestran que ha tenido poco éxito, ya que sólo cuenta con un 22% de efectividad. De esta forma, la problemática social de los padres adolescentes continúa con sus hijos, pues ellos tienen mayores tasas de abuso y negligencia, mayores posibilidades de ingresar a las filas de la delincuencia y narcotráfico, mayor probabilidad de convertirse ellas mismas en madres adolescentes, lo que acentúa este círculo vicioso.

Con la finalidad de disminuir este problema social que tiene un impacto importante en los jóvenes del mundo, se han realizado múltiples intentos por entender las situaciones que llevan a las adolescentes a tomar decisiones que las ponen en riesgo de un embarazo. Se han realizado múltiples intervenciones, muchas de ellas multidisciplinarias, con enfoque en salud sexual y reproductiva, cuyos programas incluyan también nuevas oportunidades de educación y trabajo, todo esto con poco éxito.

Especialistas señalan que existe poca teoría para guiar la práctica y los programas de prevención de embarazo adolescente, urgen el desarrollo de investigaciones que busquen entender los factores que predisponen a las adolescentes a embarazos a temprana edad. La finalidad es crear programas eficaces, inclusivos y adecuados culturalmente que mejoren las condiciones de vida de los adolescentes y, con ello, les permita tomar mejores decisiones para su futuro.

Hace días, medios informativos locales publicaron que Chihuahua, ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes, sólo por debajo de Coahuila, más de 400 niñas embarazadas en la entidad durante el 2018, se registraron 5 mil 358 partos de madres adolescentes, de los cuales 426 se presentaron en niñas de los 10 a los 14 años y se registraron 38 defunciones fetales; 7 ocurrieron en menores de 14 años, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua.

Juárez es el municipio con la mayor incidencia con una tasa de 85.9 embarazos por cada 100 mil habitantes.

Lamentablemente, se registran casos de pequeñas de 8 a 9 años embarazadas, la mayoría como producto de violaciones. A nivel nacional existen 200 municipios considerados como focos rojos, nueve se ubican en la entidad, Ciudad Juárez (segundo lugar nacional), Chihuahua capital, Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Cuauhtémoc, Urique y Buenaventura.

A pesar de los esfuerzos de prevención, los embarazos no deseados en adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual se multiplican, ciertamente la solución es prevenir, mas deben acompañarse de un trabajo minucioso en territorio, recuperando el tejido social con valores, con herramientas de empoderamiento ciudadano, que no sólo deben entenderse como la exigencia de los ciudadanos a la rendición de cuentas de sus gobiernos, sino también en generar conciencia sobre sus obligaciones para mejorar su entorno familiar y comunitario, somos parte fundamental al igual que los gobiernos, iglesias, medios masivos de comunicación e iniciativa privada, la sociedad también debe coadyuvar en la solución, todos somos responsables de fomentar valores, amor, cuidado y guía de nuestros hijos, nuestra falta de atención provoca el incremento de adicciones, embarazos no deseados a temprana edad, bulling, sexting, feminicidios, malas compañías que alientan a cometer delitos o actos criminales.

Comparadas con otras niñas de su edad, las madres adolescentes tienen menos probabilidad de terminar la escuela secundaria y continuar sus estudios; los niños de las madres adolescentes corren el riesgo de tener problemas como: fracaso escolar, pobreza y enfermedades físicas o mentales. Es alarmante, que Chihuahua se ubique en los primeros lugares, disputándose con estados considerados como de alta afluencia turística, con población flotante, con nulas o pocas oportunidades educativas y desarrollo económico familiar. Como dice el Papa Francisco: "Ser buen católico no implica tener hijos como conejos". Sumemos voces de conciencia, por una maternidad y paternidad responsable.