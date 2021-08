Emplaza Cruz Pérez a Peniche que demuestre de donde salen los 40 mdp para sus propiedades

Se dice que, del plato a la boca, se cae la sopa y esto fue lo que les paso a varios legisladores que después de haber recibido sus nombramientos como integrantes de la próxima legislatura, fueron destituidos por el conocido criterio de paridad de género, por parte del tribunal estatal electoral.

En el PAN, Diana Pereda que ocupaba el tercer lugar de la lista, queda fuera y su lugar es ocupado por Rosa Isela Martínez que fue designada diputada como número uno de la lista, Gabriel García Cantú como mejor perdedor y Roberto, el Pony Lara como segundo de la lista

De Morena fue retirado Oscar Castrejón que encabezaba la lista como número uno, y que por cuestiones de paridad fue desplazado por Adriana Terrazas como número dos, Ana Luisa Roja como mejor perdedora y María Elena Rojo como tercera en la lista.

En el PRI, el cambio había recaído en Ivonne Salazar, quien era considerada como la mejor perdedora, sin embargo, al corregir los mecanismos de designación por paridad, se le entregó a Omar Bazán, quien quedaría como primero de la lista, Alfonso Pérez Domínguez, como mejor perdedor y Georgina Zapata como tercera en la lista de plurinominales de partido.

Sobre Movimiento Ciudadano, quien encabezada la lista era Francisco Sánchez Villegas, quien incluso ya había sido designado como coordinador de la fracción parlamentaria, sin embargo, por paridad de género, fue desplazado por Ana Lucía Baduy y de una vez entrados en gastos, por las mismas razones de paridad, se desplazó también a Amín Corral, quien fue sustituido por Ilse América García Soto.

Sobre este nuevo reacomodo, se advierte que es todo un tema con mucha carga política sustentada en la paridad de género, La cuestión es que se pudo llegar al mismo resultado en número de mujeres con distintas configuraciones, ya que el criterio actual es que se verifique momento a momento, sin embargo, si es de advertirse la prevalencia de una dedicatoria política.

Por lo pronto, será la sala regional con sede en Guadalajara, quien analice la resolución del tribunal a la luz de los argumentos vertidos por los inconformes para ratificar el criterio o nuevamente cambiar el orden y designación de plurinominales…esta resolución deberá dictarse antes del primero de septiembre, que es la fecha en la que inician oficialmente los trabajos de la próxima legislatura.

Como las pulgas siempre se le pegan al can más vulnerable, el magistrado Wong no tardó en justificar su revocación, cuando habíamos visto a un tribunal mesurado, con un alto sentido ético que no tenía porque justificar ante el vulgo sus decisiones, sin embargo, en un afán que sea advierte más político que jurídico, más entreguista que fundamentado, sale a medios a justificar, lo que para muchos es justificable

Por otra parte, se dio a conocer por redes sociales el desencuentro sostenido entre el alcalde electo de la fronteriza Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuellar y el todavía Fiscal Cesar Augusto Peniche, que al encontrarse frente a frente en esta ciudad, se dijeron de cosas, sacando la peor parte el jefe del Ministerio Público, por el señalamiento directo que le hiciera Pérez Cuellar, parafraseando al Benemérito Benito Juárez, de que los funcionarios púbicos no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley le haya señalado.

Y es que no hay explicación lógica y matemática entre su salario como funcionario público y su capacidad de ahorro para adquirir propiedades valuadas en más de 40 millones de pesos.

La postura viril del alcalde electo de Juárez, personalmente considero que fue la necesaria ante la postura inicial del Fiscal, ya que se comenta que el propio Peniche fue el que le reclamó que no se sometiera ante la ley, si nada debía, lo que generó que Cruz Pérez Cuellar, regularmente mesurado y con un sentido de prudencia, rompiera el silencio y le dijera que con gusto acudiría a cualquier citatorio, siempre y cuando Cesar Augusto le explicara a la ciudadanía de donde salió todo ese recurso para adquirir propiedades valuadas en más de 40 MDP, lo que generó a su vez que el Fiscal perdiera la voz.

Jorge Arnaldo Nava, es el fiscal zona Norte que más problemas ha tenido en los últimos 5 años de gobierno, merced a la presencia de nuevas bandas del crimen y otras no tan nuevas, pro si con una incrementada presencia en la frontera, lo que ha generado que los números de fallecidos por homicidios dolosos se hay incrementado, así como los feminicidios, con una muy clara desventaja de la Fiscalía ante la Policía Municipal, que mantiene en un puño las principales actividades delictivas de la frontera.

El problema no estriba en quien llegue, o quien se mantenga en el cargo, la cuestión es que se pueda concretizar la coordinación entre la guardia nacional y la policía preventiva, así como la policía vial.

Si la persona que se esta proponiendo para Juárez, ni cubre el requisito de ser de esta frontera, para quien pongan le resultará el doble de difícil dar resultados, porque la misma corrupción se encargaría de hacerlo a un lado, regresándolo en un ataúd, eso si con todos los honores, o bien se hace de su lado para dejar hacer y dejar pasar.

Con Peniche, las funciones de la policía estatal, nunca quedaron definidas y sus acciones fueron siempre de reacción, porque carecieron siempre de una estrategia definida para combatir los delitos, le daban prioridad a los delitos federales, cuando su función es eminentemente del fuero común, pero como lo segundo no genera recursos y el seguir la ruta del Huachicol, si, al igual que la producción y distribución de drogas también, pues es claro que ahora, al final de la administración, se van como chinches, todos gordos de dinero, dejando la víbora chillando.

