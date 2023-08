En Chihuahua: con nuestros niños no

Unos en defensa de los libros de texto, pero otros que estamos en contra, pues lo que pretenden desde Morena, cubriéndose con la Secretaría de Educación Pública, es únicamente imponer ideas basura comenzando con los más pequeños en casa. En Chihuahua y en Ciudad Juárez, no permitiremos que, a través de libros de texto maleados, adaptados a una imposición ideológica, sean los encargados de cargar con la educación de nuestros pequeños.

Familias, expertos en la academia, maestros y ciudadanos (sin acarreo), han peleado por frenar completamente la distribución de estos libros de 4T, ya que conocemos de primera mano que la educación comienza desde el hogar, pues la familia se mantiene como el núcleo principal y más importante para toda sociedad.

La educación viene desde casa, desde los padres de familia, siendo la escuela un complemento para la misma, por lo tanto, se debe tomar en cuenta la opinión o participación de estos mismos para realmente verificar que: 1. La información con la que cuenten los libros de texto sea correcta y 2. Se mantenga bajo una postura educativa previamente aprobada por los padres. Recordemos pues que la educación es laica y gratuita, por ende, el Estado no es el tutor de los niños, mucho menos teniendo un Gobierno federal lidereado por Morena.

El contenido que estos nuevos libros de texto tienen, ni siquiera van conforme a las etapas de desarrollo ni edades con las que cuentan los niños en primaria, asumiendo que alguien quien apenas está en proceso de aprender a leer y escribir, ya puede escribir un resumen… ni siquiera mantiene una lógica clara, pues pareciera que únicamente se enfocaron en plantear correctamente las posturas de izquierda en los libros y no la metodología necesaria dentro del ámbito educativo.

Un Gobierno de izquierda nunca vela por el interés de la ciudadanía, pues en lugar de ser subsidiarios, comienzan a ser egoístas, enfocando sus esfuerzos en unos cuantos, buscando el beneficio y ganancia de sus élites, contradiciendo a fin de cuentas sus principios de equidad de oportunidades para todas las clases; ejemplificando lo anterior, estos libros los realizaron bajo supervisión de solamente unos cuantos “maestros” que apoyan la implementación de ideas sin fundamentos científicos, es decir, afines a Morena y sus llamados “aliadxs”, buscando la manera de cómo llenarse los bolsillos poniendo en jaque las herramientas de una verdadera educación de calidad.

En Ciudad Juárez, varias figuras políticas mencionan que “la gobernadora corrompe a los medios. Le aplauden hasta con las orejas por dinero”, cuando en lugar de hacer su trabajo, pues no se les olvide que calientan una silla en Bienestar, prefieren señalar lo que precisamente desde Gobierno del Estado, respaldado por miles de juarenses, están realizando a favor de la educación de los niños, pues nuestra gobernadora no se queda de brazos cruzados, sino que busca la mejor estrategia para que iniciando el ciclo escolar, el material didáctico no sea un problema.

Miles de juarenses se han unido a la campaña de recolecta de libros de texto de años anteriores, esos que nunca impusieron una idea política, los que sí tomaron en cuenta la opinión de catedráticos y padres de familia, que cuentan con bases y sin errores didácticos, pedagógicos ni de contenido… y es aquí donde yo me pregunto, ¿realmente se están corrompiendo a los medios? ¿O tanto al delegado de Bienestar, a Morena y a López Obrador les arde que en Chihuahua la izquierda jamás será recibida?

Garanticemos una educación de calidad en todos los niveles, brindémosles las mejores herramientas a todos desde pequeños, pues todos y cada uno de quienes habitan nuestra frontera y nuestro Estado, necesitan y merecen una educación completa, sin imposición de ideas que no sirven… no vamos a permitir que desde el centro nos digan que hacer; en Chihuahua, con nuestros niños NO.