En Chihuahua hay calidad en la justicia que se imparte

En Chihuahua, como en cualquier parte del país, la administración de justicia genera diversas reacciones de los integrantes del foro, cuando en la resolución que se genera, algunos ganan y otros pierden.

En nuestros ordenamientos legales, se precisan las formas en las que se pueden manifestar las inconformidades, mediante recursos que pueden hacerse valer ante tribunales de alzada o mediante juicios de amparo, directamente ante los tribunales federales.

Lo que no correcto, es litigar en los medios, pretendiendo obtener lo que no se ha logrado en audiencias, tergiversando el sentido de las resoluciones, culpando a los juzgadores de su propia incapacidad y deficiencia, o buscar involucrar a personajes políticos en una dinámica eminentemente jurídica, donde la actualización de las normas aplicables y su alcance legal, es un requisito indispensable para el mejor desempeño de la actividad jurídica que se desarrolla.

Ante la respuesta al artículo que escribí el pasado 18 de Julio, intitulado "José Lázaro Joaquín López Ramírez", por parte del licenciado Agustín Marván Lizardi, integrante de la defensa, en el cual lamenté su fallecimiento en las condiciones en las que se presentó y en donde también daba cuenta sobre el comportamiento procesal que se había tenido por parte de la defensa, gracias a las versiones públicas de los tribunales, a las que se pueden acceder de manera libre, además de las respuestas obtenidas por medio de transparencia, es que se ratifica que las actuaciones de los jueces, tanto de control como los federales que conocieron del asunto, actuaron apegados al marco legal que los regula.

Los jueces y magistrados del Poder Judicial en Chihuahua, no requieren de representantes en los medios, ni defensores de sus sentencias; su trabajo se evalúa en base a las actuaciones que se tienen de las partes, y particularmente de las resoluciones en contra y ratificación de acuerdos y sentencias que eventualmente se dicten por parte de los tribunales de alzada y jueces federales.

Las mejores sentencias, -se asegura- no son las que se dictan en la soledad de los despachos de los jueces, sino en las audiencias de debate que protagonizan las partes.

Reiterando las aclaraciones respecto del desempeño del abogado Marván, establecer que en la vinculación se discutió el tema de la incompetencia. Se resolvieron de manera conjunta y fueron materia del amparo indirecto y del indirecto en revisión. Eso es muy evidente en las versiones públicas que se ofrecen en el Poder Judicial Federal, de las que además se desprende que nada tienen que ver los entonces legisladores, ese no fue tema de discusión y por lo tanto pretende subir a la Gobernadora electa sólo para polemizar.

Con lo que respecta al trámite de la incompetencia por inhibitoria, no depende de la juez de control; si sus pretensiones no se atendieron, debe reclamar al Juez de Distrito ante el cual la promovió.

Asegura el litigante Marván, que el expediente médico está en la causa penal, pero la causa penal no existe, hay un registro de las investigaciones, que solo lo tienen las partes y otro de las actuaciones judiciales por despacho, que es lo único con que cuenta el tribunal. El expediente médico es parte de los archivos de la autoridad penitenciaria, la cual es parte en el proceso de ejecución de la medida cautelar, no del procedimiento en el que se dicta la medida.

La juez de control no entrega los oficios, sólo los redacta y los firma, es Gestión Judicial quien se encarga de turnarlos al área de notificadores.

Es ilusorio pensar que un juez de distrito notifique sus propios acuerdos, lo mismo pasa en el fuero común y en mayor medida por la división tajante entre lo administrativo y lo jurisdiccional.

El mismo defensor Marván, asegura que no fue a ejecución porque no había sentencia. Atendiendo a su propia expresión, se entiende ahora que no ha leído ni siquiera el artículo 103 de la Ley Nacional de Ejecución, ni las tesis con relación a quien le compete la ejecución de la cautelar..."PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO"., JURISPRUDENCIA FIRME, Registro digital: 2017822, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1701.

"SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. Tesis Aislada Registro digital: 2018918, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Dice el licenciado Marván, que no es ético que opine, pero lo hago con base en registros de transparencia y en ocasión a qué son temas que ellos mismos subieron a los medios, de tal manera que confunde periodismo de investigación con defensa.

En Chihuahua, contamos con diversas representaciones gremiales de abogados en cada distrito judicial; integramos además la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, que aglutina a la mayoría de estas organizaciones y es mediante diálogos abiertos y directos, como hacemos llegar nuestras inquietudes, quejas, sugerencias, críticas, denuncias y propuestas a las autoridades del Poder Judicial, buscando se mejore la calidad de justicia que se administra en la entidad.

Cuando se presenta alguna irregularidad con el desempeño de algún funcionario judicial, se hace del conocimiento de la autoridad y se presenta la queja ante el Consejo de la Judicatura.

Por cuestiones éticas es que no se ventilan asuntos personales en los espacios periodísticos con los que se cuentan.

Con más de 3 décadas de presencia en medios, me ha quedado muy claro que los asuntos que no cuentan con una sentencia fundada y motivada lo suficiente, generan una serie de inconformidades naturales que deben canalizarse a través de las instancias que correspondan.

Este asunto en particular, me llamó la atención por el lamentable resultado que se produjo y por la eventual responsabilidad que se pueda tener, una vez terminada la investigación correspondiente.

El trabajo diario de los litigantes lo desarrollamos en los tribunales; conocemos a la totalidad de los jueces y magistrados, así como a los funcionarios del Poder Judicial y puedo afirmar, de manera categórica que la integridad de cada uno, no está en duda y que, si bien en muchos de los casos podemos discrepar, incluso debatir, la modificación de las resoluciones o ratificación de las sentencias por tribunales de alzada y de amparo, no pueden entenderse como conspiraciones institucionales o jueces de consigna.

El despacho que representamos, ha obtenido importantes triunfos jurídicos en los expedientes X, incluso se ha generado jurisprudencia a partir de los amparos concedidos, los que se han considerado como criterios innovadores.

Se han tenido también amargas experiencias, las cuales han resultado aleccionadoras, lo que nos ha permitido entender que el litigante jamás debe quedarse en lo aprendido en las aulas, sino en el permanente estudio y actualización de las diversas normas de derecho que maneja, contando también, por supuesto con la experiencia siempre valiosa del litigio.

Estimado Licenciado Agustín Marván Lizardi: La creencia de que en los tribunales de la ciudad de México es donde se ejerce el mejor derecho, está demostrado que no es del todo correcto; aquí en Chihuahua, contamos con el mejor circuito judicial federal como es el XVII, que en materia penal esta siempre en la vanguardia, tenemos un Poder Judicial que cuenta con los jueces y magistrados mayormente capacitados a nivel nacional, pero sobre todo, contamos también con un abanico altamente profesionalizado de abogados litigantes que han permitido el gran desarrollo de la administración de justicia.

Lo invito a seguir estudiando y aprendiendo, porque eso es lo que finalmente lo llevará a donde quiere usted ser reconocido como abogado penalista exitoso.

Finalmente, para reiterar nuestra disponibilidad como despacho y en especial de manera personal, para ofrecer toda la ayuda jurídica necesaria, de manera totalmente gratuita, para lograr que el cuerpo del Sr. Lázaro, pueda ser devuelto a su familia y con ello, terminar su duelo y darle cristiana sepultura.