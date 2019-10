En cuanto el presidente AMLO se sube al avión, lo traiciona… ¡ya saben quien!

No cabe duda que el estilo del trato del gobernador con el presidente AMLO es muy “extraño”… y peligroso para el desarrollo económico y político de Chihuahua.

Durante la reciente visita presidencial de López Obrador ambos, mostraron múltiples imágenes y discursos de halagos mutuos, de mucha cordialidad y hasta con ribetes de amistad profunda. Esos decires de AMLO de que el gobernador Corral “es una persona muy sensible y honesta”, sorprendió a todos y a las encuestas que lo ubican como el segundo peor gobernador en México las rebajó al nivel de mentirosas.

Pero la realidad se impone a la adulación presidencial. Pues la inmensa mayoría de la población tiene posicionado al gobernador Corral como uno de los PEORES gobernadores de hoy. Corral, pese al buen trato presidencial es el mismo de siempre, no cambia. Genio y figura, hasta la sepultura.

El discurso presidencial fue de cordialidad durante toda la visita de éste. Muchas fotos desayunando juntos con los colados de siempre, abrazos, halagos respetuosos del presidente a Corral.

Pero al día siguiente de la visita, el gobernador volvió a dar su verdadera cara anti presidente. En sus conferencias de prensa posteriores, obvio, ya sin tener de frente al presidente, vuelve a mostrar reticencia para expresar y aceptar un buen trato con el presidente. Su aparente “buena relación” con AMLO, la empezó a condicionar, otra vez a la lucha federalista, a la equidad fiscal, a que le den dinero inmediatamente, etc.

En cuánto el presidente AMLO se subió al avión, se acabó la buena cara del gobernador al presidente.

En efecto, la guerra sucia en los medios “a la medida” del gobernador y en sus equipos seguidores de Corral y de propaganda en todos los espacios de la comunicación reanudaron con intensidad la guerra sucia y de odio en contra de todo lo que huela y suene a López Obrador.

A Corral se le olvidó lo que dijo, de que “puras buenas noticias y buenas cosas” había dejado la visita presidencial, para cambiarlo por guerras de odio y de mentiras a todo lo que huela a López Obrador. Después de todo, es lo único que sabe hacer el “periodista” Corral.

Volvió a su estado natural: traicionar al presidente AMLO.

No hay noticias, ni expresiones en “las mañaneras”, que no sean usadas y tergiversadas por los propagandistas del gobernador, para denostar la imagen presidencial.

Si López Obrador estuviera realmente informado por Juan Carlos Loera de toda esa inyección desde palacio estatal de guerras sucias y de odio contra él, le podría decir a Corral, cuando el presidente AMLO le abre las puertas de Palacio Nacional: ¡¿a qué estamos jugando Corral?!: ¡¿A qué aparentas ser respetuoso conmigo cuando me tienes enfrente; pero en cuanto me volteó me apuñalas por la espalda?!,¡¿O de qué se trata Corral?!, ¡Dime las cosas de frente a mí que soy el presidente! ¡Y luego hasta te invito a mi mesa a desayunar con todo y tus “colados”!,¡Así no se vale!

Loera parece más amigo del gobernador que del presidente AMLO. No le cuida las espaldas a su presidente.

No hay reciprocidad en el trato leal del gobernador al presidente AMLO, paga a sus propagadores de guerras sucias, de mentiras y deformaciones para que golpeen todo el tiempo al presidente usando expresiones de “Las mañaneras”. ¿Y Loera?: dormido en sus laureles… o protegiendo a su amigo gobernador.

Una leve mirada en las redes sociales, dejará ver claramente al equipo de propaganda desde palacio estatal, sumamente agresivo, inyectando mentiras y deformaciones contra el presidente AMLO. La disminuida violencia de los anarquistas en la manifestación del 2 de octubre, las camisetas de las Vallas Ciudadanas por la Paz, las expresiones del presidente en las “mañaneras”, son agigantadas y tergiversadas en las guerras sucias de la gente del gobernador contra el presidente.

Y según el excelente buen trato que le dio el presidente AMLO al gobernador Corral, en sana lógica ¡debería haber disminuido ese maltrato de la gente de Corral a la institución presidencial! Pero en lugar de eso, ¡la guerra sucia y las mentiras contra el presidente aumentaron!, ¿Está en los genes del gobernador traicionar el buen trato presidencial?, ¿Ustedes creen que el gobernador no sabe todo el mal que hacen sus propagandistas contra el presidente?

¡¿O cómo?!