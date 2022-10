En defensa del derecho a la movilidad

En un artículo de factura reciente se abordó el fundamento jurídico del derecho a la movilidad, hoy es más pertinente que nunca, salir en defensa de este derecho humano de máxima jerarquía jurídica en México y en el mundo. Con base en una serie de aseveraciones con insolvencia lógica y los preceptos de una Ley de orden local, que ya ha recibido cuestionamientos mediante amparos en la pasada administración, cuando la misma pretendía frenar los servicios de plataforma móvil prestados por Uber y Didi, en virtud de contravenir disposiciones de la Ley de Transporte para el Estado, que regulaban el régimen de concesiones de transporte por medio de taxis. Hoy todas las personas pueden acceder a estos servicios así que no amerita la reiteración de una derrota por la falta de mérito fundamental de las arbitrariedades de las autoridades de transporte del gobierno anterior.

No obstante en ese momento ya se prestaban los servicios en el entonces Distrito Federal, bajo amparo federal. Sin embargo, se puede presumir que el Amparo concedido a los servicios de Didi Plus, presenta errores de sustancia normativa, toda vez que los servicios con vagoneta por el número de usuarios se pueden definir como de servicio colectivo ---y por tanto contraviniendo el régimen de concesiones de trasporte público previsto en la citada ley---. Como corresponde a dichos de las autoridades del gobierno local, no argumentados jurídicamente en términos de derechos humanos. Habrá que esperar a su valoración expresa.

Postular que la prestación de los servicios de la plataforma móvil para los servicios colectivos de transporte “no deja ningún beneficio a los chihuahuenses”, es tanto como calificar a los usuarios reales ---que los hay--- de Didi Plus como ignorantes o estúpidos. Presunción a todas luces inválida.

En virtud de este margallate, es menester repasar las bases normativas del derecho humano a la movilidad. Vale el siguiente antecedente con relación a los servicios de plataforma móvil de Uber y Didi para usuarios individuales en el D.F. : En 2015 la Comisión Nacional de Competencia Económica emitió una recomendación a las autoridades, en la que planteó que dado “el impacto relevante que tienen en la dinámica social, los servicios de transporte de personas por medio de plataformas móviles, como Uber y Cabify, deben reconocerse formalmente como una nueva categoría o modalidad”. Del comunicado se destaca lo siguiente:

-El marco jurídico correspondiente debería limitarse a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, y no imponer restricciones injustificadas a la competencia y libre concurrencia.

-Asimismo, se sugirió que en tanto no existan modificaciones al marco jurídico, se debe considerar que cualquier interpretación podría resolverse en favor del interés general, toda vez que es una opción eficiente de movilidad que beneficia a los consumidores (énfasis añadido).

En cuanto a la argumentación jurídica, de modo general, el derecho a la movilidad se entiende como el “libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura,” cuyo cumplimiento permite que las personas alcancen diversos fines que dan valor a su proyecto de vida.

El derecho a la movilidad está relacionado con diversas necesidades básicas de las personas como la alimentación, pues necesitan desplazarse de un sitio a otro para adquirir los bienes alimentarios, en los mercados locales o centros de abasto; el derecho a la salud para acudir al servicio médico de manera oportuna; derecho al trabajo para llegar al lugar donde se labora; derecho a la educación para concurrir al centro escolar; derecho a un medio ambiente sano al utilizar medios de transporte sostenibles, entre otros.

En virtud de esos vínculos, el Estado tiene la obligación de proporcionar los mecanismos adecuados para el goce del derecho de todos al libre tránsito, propiciando que los distintos medios de transporte, públicos o privados sean de calidad, eficientes y respetuosos del medio ambiente; garantizando, por consiguiente, un lugar seguro para transitar, vivir en armonía y con dignidad.

El derecho a la movilidad está relacionado con el lugar donde las personas han elegido habitar.

La atención de estos dos temas han pasado

la agenda internacional. La Organización de las Naciones Unidas estableció en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, contempla en su meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

En resumidas cuentas: 1) El gobierno del estado deberá promover ante el Poder Judicial Federal la inconformidad consiguiente al considerar improcedente el Amparo concedido, so pena de incurrir en desacato; 2) A la luz de los Derechos Humanos vigentes: 2.1) en materia de transporte público ha llegado la hora de que el Poder Legislativo derogue el régimen de concesiones, y establezca los parámetros de servicio publico que deberán cumplir las empresas, tales como, respeto por el medio ambiente, eficaces y oportunas en la atención a la demanda, atentas a la situación de las personas usuarias, 2.2) El Estado deberá garantizar la libre concurrencia de los prestadores de servicios, a fin de obtener la mejor calidad, precio y sostenibilidad del servicio.