En el mar, ¿será la vida más sabrosa?

“El deber es el gran negocio de un oficial de mar, todas las consideraciones privadas deben dar paso al mismo, por muy doloroso que sea”. Lord Horatio Nelson

Con motivo del día de la Marina Nacional, el pasado 1 de junio, abrí el baúl de los recuerdos, y ahora les comparto algo de lo mucho que ahí se guarda.

Era una madrugada gélida del inicio de la primavera de 1983 en el Atlántico Norte; navegábamos de Bremen, Alemania, con destino a Veracruz a bordo del buque motor portacontenedores "Tumilco", botado en Hamburgo, hacía apenas un año; tenía una capacidad de carga útil de unas 8,500 toneladas con tres bodegas y dos grúas para operaciones de carga y descarga.

A las 2 de la mañana empezó el baile con olas de entre diez y quince metros que azotaban desde la proa hasta la casetería, inundando con furia la cubierta principal. Todo parecía indicar que a cada embate, aquel noble corcel de acero no regresaría a su posición original, pero una y otra vez durante dos días con sus noches resistió la violencia de mar y viento saliendo avante de aquella prueba. Había sido cargado magistralmente por el primer oficial, un brillante pilotín ascendido a oficial desde el viaje inaugural en mayo de 1982.

Aquella borrasca que enfrentó el "Tumilco", pondría a prueba su habilidad marinera, la de su joven capitán y la de su aún más joven tripulación, ya que la mayoría de los oficiales, de cubierta y máquinas estábamos recién egresados de la Escuela Náutica y sólo en teoría conocíamos los fenómenos meteorológicos que en el aula se veían tan lejanos.

Pero ahora estaba ahí aquel monstruo frente a nosotros como un Leviatán dispuesto a tragarse el barco entero. Se trataba de una violenta borrasca de un frente polar que, según su trayectoria, había nacido al sursureste de Groenlandia pasando por el noreste de las Azores con rumbo al Golfo de Vizcaya. El “Tumilco” se atravesó en su camino cuando navegaba entre la salida del Canal de la Mancha y las islas Azores.

A eso de las 2 de la mañana, durante mi guardia, empezó a azotar el viento del noroeste incrementado su velocidad de forma considerable. Con los primeros golpes de mar se levantó el capitán y se instaló en el puente de mando al sentir la irregularidad y violencia del temporal; ordenó bajar máquina a poca avante, pero a medida que pasaba la madrugada se intensificaba el viento y la mar, y se bajó a máquina muerta avante procurando siempre enfrentar la ola con la amura de estribor.

Así llegaron la mañana y la tarde; el capitán en el puente y los oficiales y timoneles turnándonos de dos en dos por guardia; la situación parecía incontrolable. Durante dos días no funcionó la cocina, así que sólo se prepararon sándwiches de desayuno, comida y cena; en esas condiciones era materialmente imposible preparar alimentos en la estufa eléctrica con la que contaba el barco. El sueño de cada tripulante era por muy pocas horas y el capitán prácticamente la pasó en vela hasta entrada la noche en que pareció amainar el temporal y bajó a su camarote a descansar.

Pero a las dos de la mañana, veinticuatro horas después de los primeros golpes de mar, cobró fuerza la borrasca y arremetió al buque con una fuerza inusitada, aumentando inexplicablemente hasta una mar del ocho; las olas semejaban montañas que avanzaban hacia el buque con una rapidez extraordinaria, según lo percibía yo en mi novata apreciación de las condiciones de una mar embravecida.

De la mar del 8 pasó al máximo en la escala de Beaufort, mar del 9; las olas eran tan altas que daba la impresión que el barco desaparecería de un momento a otro en su seno. La mar, según se podía calcular por las luces del socaire, estaba cubierta de espuma blanca. El choque de las olas contra el casco y los contenedores producía un ruido ensordecedor y ya prácticamente no se veía de dónde soplaba el viento; la brisa lo cubría todo, confundiéndose con las olas. Se mantenía muerta avante pero ya era insostenible la situación. Entonces, el capitán tomó una decisión drástica: abandonaríamos el barco ante su inminente hundimiento.

Con los constantes blackouts se desprogramó el receptor de señal satelital, así que no tuvimos oportunidad de verificar nuestra posición. No hubo estrellas en los crepúsculos matutino y vespertino, sol para la meridiana ni estrella polar durante la noche para obtener una latitud. En aquellas condiciones, no podíamos, técnicamente hablando, decir que navegábamos ya que el barco se movía a merced de la mar y el viento. Sólo procurábamos dirigir la amura de estribor hacia la ola siguiente, bajando máquina para enfrentarla y subiendo un poco al remontarla.

Eran las tres de la mañana, el capitán ordenó que toda la tripulación se presentara en el puente de mando; ahí nos explicó que ante las adversas condiciones meteorológicas, no podíamos seguir a bordo, que en cualquier momento, dada la intensidad de las olas, el barco se podría hundir "por ojo". En ese momento él debía ponderar algunas condiciones de vital importancia: el estado de la mar, su temperatura congelante, la posibilidad de arriar los botes salvavidas y destrabar las balsas.

Todo estaba dispuesto para que se emitiera la tan inesperable sucesión de seis pitadas cortas seguidas de una larga y la alarma general en el barco, que significaba señal de abandono de buque; el radiooperador tenía la instrucción de lanzar el "may-day" una vez accionado el silbato y la alarma general.

Por razón de espacio, continuará la próxima semana. Que así sea.