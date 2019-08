En Guadalupe y Calvo pésimas condiciones en los SES(*)

Muy mal hacen los funcionarios del sector salud del Gobierno del Estado para tratar de tapar el sol-reyénera con la uña del dedo meñique en base a engaños sobre el problema del paro laboral en el hospital comunitario de Guadalupe y Calvo. El secretario de Salud del Gobierno del Estado, Jesús Enrique Grajeda, mintió vilmente en un boletín oficial de "LLEGAR A ACUERDO CON PERSONAL DEL HOSPITAL DE GUADALUPE Y CALVO", y lo más demagogo es que dijo: "Esta administración invierte cerca de 30 millones de pesos en equipo y obras para el nosocomio", y para gran burla y engaño, el funcionario panista, externó que "se llegaron a acuerdos importantes que impactarán positivamente en la atención de la población", lo cual es totalmente falso porque no se reunió con la base sindical, sección 12 del SNTSSA de Guadalupe y Calvo.

Por si fuera poco, la directora del "hospital comunitario" de Guadalupe y Calvo, Sinaí del Rocío Sánchez Huerta, es suplente de la diputada del PAN por el Distrito 9, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez. Como se observa son gentes intolerantes y racistas, al igual que otras personas que ocupan puestos de elección popular, mismas que no se tientan el corazón ante la tragedia de miseria, pobreza y hambre que desembocan en desnutrición, enfermedades y muertes de indígenas rarámuri/tarahumaras y ódamis/tepehuanos, principalmente.

Desde hace muchos años atrás la narrativa de las deficiencias y negligencias de los jefes o secretarios del sector salud del Gobierno del Estado, hoy está a la orden del día por los graves problemas en el “hospital comunitario” de Guadalupe y Calvo. Dicho nosocomio lo bajaron de categoría: de general a regional y situarlo como “comunitario” con lo cual las autoridades de salud tuvieron un buen pretexto para reducir el presupuesto y de paso rebajar la planta laboral de doctores, enfermeras y lo más grave: incrementaron la escasez de medicinas.

De nada sirve, indicó una vocera sindical, que los pocos doctores chequen a los pacientes, les den recetas si no hay medicinas en la farmacia del hospital, y los enfermos tienen que acudir a las farmacias particulares donde las medicinas son carísimas –como en Wachochi-. Sólo el que tiene dinero puede comprarlas: los que no tiene recursos económicos, que son la mayoría de los pobladores de Guadalupe y Calvo en sus 15 comunidades, indígenas, tepehuanos y rarámuri, principalmente, empeoran sus enfermedades y aumentan sus defunciones por falta de atención médica.

Ante esta grave situación de deficiencias y abandono, personal médico y enfermeras del hospital comunitario de la Secretaría de Salud del Estado, de Guadalupe y Calvo, iniciaron un paro laboral pacífico en la cual sólo atienden a pacientes graves en urgencias: embarazadas, heridos; más no consulta externa como forma de presión para que las autoridades de Salud, escuchen y resuelvan sus demandas para que el hospital se mejore y se levante, y proporcione la atención de calidad que brindaba años atrás, señaló el dirigente sindical de las sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SSA, Juan Salvador Villalba en entrevista con medios de comunicación.

El paro laboral de personal médico y enfermeras no sólo es en Guadalupe y Calvo, también en Wachochi por las mismas demandas, destacando las malas condiciones de la infraestructura de los hospitales para atender a decenas de pacientes que acuden a consulta diariamente, hasta 150 atienden. De no recibir una respuesta positiva por parte de las autoridades de Salud del Estado, el personal se irá a paro total el 29 de agosto, ya que desde abril pusieron la denuncia y no les hicieron caso. “Estamos en el vil olvido”, externó el dirigente sindical de Guadalupe y Calvo confirmada por voceras del SNTSSA de Wachochi.

¿Dónde están esos 30 millones que dice el secretario de Salud del Estado, Jesús Enrique Grajeda, invertidos en el hospital comunitario? Falso. “Miente con todos sus dientes”. Entre las deficiencias y abandono, faltan medicamentos para diabéticos e hipertensos. No tienen insulina ni metformina –lo mismo sucede en Wachochi-, algo grave para la población que sufre esas enfermedades crónicas, además de las falta de doctores especialistas en pediatría, ginecología, anestesiología y medicina interna, así como enfermeras.

El parque vehicular está en mal estado –ambulancias- que ponen en riesgo a los brigadistas; no tienen guantes ni gazas ni sondas, insumos que los llevan enfermeras y doctores por su cuenta. En el caso de Guadalupe y Calvo, el hospital está muy estropeado, “oxidado” ya que “cae más agua adentro que afuera” cuando llueve; no tienen agua limpia, ya que “de las llaves salen aguas negras”. En el caso de la jurisdicción de Wachochi que abarca Batopilas, Cusárare y Raramuchi, sus clínicas están en pésimas condiciones para atender a la población indígena. Es digno que el pueblo de Guadalupe y Calvo haya tomado conciencia y este apoyando la justa demanda de los doctores y enfermeras en lucha por levantar y dignificar su hospital.

SIN AGUA NI LUZ EN MORELOS.- Desde hace tiempo se dijo que “Morelos es un pueblo lejano y olvidado”, y sigue olvidado por las autoridades municipales que dirigen el alcalde y cacique Edgar Venegas y Felix Burgos, panista, que funge como “embajador de Morelos” en Chihuahua capital. Ambos funcionarios “viven en la capital del estado, no en Morelos”, por eso desconocen los problemas del municipio. Sus habitantes sufren desde hace una semana la falta de agua y luz eléctrica y están pidiendo ayuda para resolver los problemas que las autoridades municipales no atienden.

La coronación del cacique y racista Venegas y el “embajador” panista que tiene un puesto en el CEN del PAN, es que se mandaron a hacer sus propios corridos como parte de su soberbia e indiferencia. Son unos corridos chafas, de baja estofa que enaltecen la descomposición, reflejo de su personalidad de esos funcionarios que no atienden las demandas y problemas del lejano municipio de Morelos, Chihuahua.

*Servicios Estatales de Salud