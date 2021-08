En memoria a los 82 años de la tragedia de las siete cabecitas

/ Teodoro o Tedie Faulkner, uno de los protagonistas del terrible accidente en las “Curvas del Perico en 1939 (Foto-Archivo-YMCA). / Niño Jorge Glacoman, muy amigo del pequeño Teodoro (Foto-Archivo-YMCA). / Niño Luis Díaz García (Foto-Archivo-YMCA).

Ya han transcurrido ochenta y dos años de una de las tragedias que más impactaron a la sociedad chihuahuense sucedida el 1º de agosto de 1939, donde un grupo de personas pertenecientes a la YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes), murieron en un lamentable accidente en las llamadas “Curvas del Perico”, lugar que ha sido escenario de un sinnúmero de eventos trágicos a lo largo de la historia. Es así que en esta primera parte, se revive este acontecimiento rescatado del polvo y del olvido, este suceso que todavía sigue siendo un ícono en la vida de la YMCA y de las generaciones anteriores. En cambio, para las actuales, representa tan solo curiosidad al observar el monumento que se construyó en memoria de los caídos en este tan lastimoso evento en el fatídico kilómetro 21 de la antigua carretera a Ciudad Juárez.

Por ello, presentare posibles escenarios crónicos de lo que tal vez sucedió, pero que no se aparta del hecho real, pues a lo largo de esta investigación se pudieron entrevistar algunas personas que dieron su opinión y algunas cronologías de lo sucedido, por ello, iniciaremos con el diálogo con los niños que fueron protagonistas en esta tragedia, tratando de no caer en los mitos y leyendas que mucha gente ha inventado en torno a este tan dramático suceso. Por ello empezaremos por el primer niño: “Yo Teodoro Faulkner desde un lugar en el cielo, quiero relatar una historia verídica que me sucedió a mí y a un grupo de amigos en una noche fresca del 1º de agosto de 1939, un hecho que quiero que siempre lo recuerden y lo mediten.

“Eran los últimos días del mes de julio de 1939, me encontraba feliz porque pronto saldría con mis amigos a dar un paseo de verano, ya que mis vacaciones todavía estaban vigentes y me había olvidado de la escuela por un momento. Mis padres estaban radiantes de que estuviera contento. Ya casi todo había sido preparado, no había marcha atrás, mis amigos estarían conmigo compartiendo en breve los momentos más inolvidables, tal vez aquellos que nunca olvidaría. Por la tarde, iría a la casa de mi amiguito Jorge con el cual compartía muchas aventuras de niño y ambos platicaríamos sobre nuestro ansiado viaje que la "Guay" nos organizaría para el próximo 2 de agosto hacia Cumbres de Majalca, allá donde sí se respira aire limpio, lejos de la ciudad de Chihuahua en el mero centro de la naturaleza.

“Ya en casa de mi amigo Jorge, empezamos a promover ideas sobre las emocionantes aventuras que surgirían entre el campo y las montañas; su padre Salim, se mostraba satisfecho por la alegría de su hijo Jorge. El Sr. Salim me quería mucho, pues desde muy corta edad mí padre y él habían hecho amistad en la YMCA y automáticamente nosotros, entablamos una verdadera devoción a nuestra amistad. Pasó el tiempo y ya era hora de retirarme, mi padre Teodoro estaba a la puerta de los Glacoman, así se apellidaba mi amigo Jorge. Ya de vuelta a casa a eso de las 9 de la noche, mis padres me pidieron que me fuera a dormir, miré al cielo y en pocos minutos se me nubló la vista, el cansancio me dominaba y de pronto ya no supe nada de mí.

“Empecé a soñar, y me encontraba en un lugar desconocido, observé a lo lejos a mis amigos, ahí estaban José, Horacio, Venancio, Luis, Armando y sin faltar mí apreciable Jorge. De repente uno de ellos me gritó: “¡Teodoro, Teodoro, ven con nosotros!, mira que ya nos vamos, súbete porque estaremos en Majalca muy pronto”. Corrí como desesperado para no perder el camión. El chofer arrancó y todos nos veíamos contentos pero de pronto, empecé a ver a mis amiguitos con un semblante triste y llenos de temor, pues en el camino pudimos ver a lo lejos la imagen de una mujer de negro que detenía el camión en medio de la carretera. Subió al vehículo y nos tomó a cada uno de nosotros, no queríamos, pues el terror nos invadió y nos pusimos a gritar desesperadamente: “¡No nos lleves, no nos lleves, ten piedad de nosotros, no nos lleves!” mientras sentíamos que el autobús se precipitaba lentamente a un abismo. De repente, con tuve un sobre salto, brinqué de la cama despertando de esa horrorosa pesadilla. Lloré muy alterado, les grité a mis padres y ellos corrieron a abrazarme. Sentí miedo y escalofríos que me recorrían todo el cuerpo; pensé que era un presagio, pero mi madre me consoló diciendo que era tan solo una simple pesadilla y que todo estaba bien. Nuevamente, me recosté y me quedé dormido.

“Al día siguiente, pensando y recordando sobre la terrible pesadilla que había tenido en la madrugada, me sentía inquieto pero poco a poco llegó la calma. Tomé el periódico del día y en lo primero que me fije fue que era 29 de julio de 1939, fecha muy próximo al esperado viaje de vacaciones. Sin embargo, tenía un mal presentimiento a cerca de lo que podría pasar en el camino. Ya de tarde, como a las 4:30 pm le pedí a mi padre que me dejara ir con mi amigo Jorge, él accedió y “como alma que lleva el diablo” llegué a las puertas de la casa de los Giacoman.

El papá de Jorge estaba afuera platicando con unas personas y al verme se sonrió y me dijo: “¡Pásale hijo!, ahí está Jorge dentro de casa”. Entré y mi amigo estaba leyendo un libro cuyo título era “El Último Viaje”. Nos sorprendimos al vernos y lo primero que le conté fue lo que había soñado. Fue un momento dramático, pues cada detalle que le compartía era como para quedarse “atónitos”. Después de una hora de relatar y comentar lo de la pesadilla, sólo miramos a lo alto y pedimos a Dios que todo saliera bien.

“Pasaron los minutos, las horas y el gran día había llegado. Me levanté temprano y mis padres ya estaban preparándome la maleta y el almuerzo. Al llegar a la cocina, mi madre me abrazó dándome su bendición, era como si ya nunca nos fuéramos a volver a ver, como si algo estuviera por ocurrir. Pero lo tomé con calma y empecé a desayunar. Al terminar, me arreglé y aborde junto con mis maletas el carro de mis padres, eran las 12:00 del día y todos teníamos que concentrarnos en la Guay.

Transcurrió el tiempo, y pronto se dieron las 16:00 horas del 1 de agosto. El profesor Kiko Balderrama, organizador del evento, nos llamaba con su silbato para concentrarnos cerca del autobús. El profe nos dio algunas indicaciones y además habló con nuestros padres para darle los pormenores de cómo iba a ser nuestra excursión. Después de todo esto, miré al dueño del camión el señor don Ramón Murga, quien me sonrió amablemente.

Siempre la directiva de la YMCA había recurrido a los servicios del señor Murga para cubrir los diversos viajes, pues lo consideraban una persona muy responsable y cuidadosa en cuanto a los aspectos técnicos. Él mismo, conduciría el camión hasta “Las Cumbres del Majalca.

“Finalmente el profe Balderrama nos invitaba a abordar el camión, eran las 18:00 horas y todos empezamos a subir nuestras pertenencias, mis amigos y yo nos concentramos en la parte central, entre los que estaban el buen Pepe, mi gran amigo Jorge, Horacio, el más vivaracho de todos; Venancio, el más serio; Luis, el cuenta chistes y Armando, el experto en historias de terror y por supuesto yo, que me gustaba ser amigable con la gente.

Ya todos arriba y con algunas lágrimas en el rostro al igual que nuestros papás quienes mostraban semblantes tristes al despedirse de nosotros.

El señor Murga arrancaba su camión y emprendíamos la marcha, mí reloj marcaba las 6:45 de la tarde y todos empezamos a gritar y a cantar. En aquel entonces la ciudad era pequeña y la distancia a nuestro destino era demasiada larga.

Sí, tuvimos mucho tiempo para hacer relajo. Éramos como una verdadera familia, contentos y llenos de ganas de estar en contacto con la naturaleza”…Esta crónica continuará

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. "En Memoria a los 82 Años de la Tragedia de las Siete Cabecitas" forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos.

Fuentes

Libro: Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua, Tomo I; Archivo de la YMCA, Chihuahua; don Alberto Contreras; don Benjamín Tena Antillón; don Juan Manuel Morones.

Maestro-investigador-FCA-UACh