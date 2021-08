En memoria a los 82 años de la tragedia de las siete cabecitas (Segunda parte)

/ Niño Luis Alberto Méndez, protagonista del terrible accidente en las “Curvas del Perico” en 1939 (Foto-Archivo-YMCA). / Niño Horacio Brondo Valdez, también fue víctima del terrible accidente en las “Curvas del Perico” (Foto-Archivo-YMCA). / Niño Armando Gutiérrez, otra víctima del terrible choque entre dos pesados vehículos en las “Curvas del Perico” en 1939(Foto-Archivo-YMCA).

Continuamos con la segunda parte de esta interesante crónica, donde “Finalmente el profe Balderrama nos invitaba a abordar el camión –Comentaba el niño Teodoro Faulkner- cuando eran las 18:00 horas y todos empezamos a subir nuestras pertenencias, mis amigos y yo nos concentramos en la parte central entre los que estaban el buen Pepe, mi gran amigo Jorge, Horacio, el más vivaracho de todos; Venancio, el más serio; Luis, el cuenta chistes y Armando, el experto en historias de terror y por supuesto yo, que me gustaba ser amigable con la gente. Ya todos arriba y con algunas lágrimas en el rostro al igual que nuestros papás quienes mostraban semblantes tristes al despedirse de nosotros.

“El señor Murga arrancaba su camión y emprendíamos la marcha, mi reloj marcaba las 6:45 de la tarde y todos empezamos a gritar y a cantar. En aquel entonces la ciudad era pequeña y la distancia a nuestro destino era demasiado larga. Sí, tuvimos mucho tiempo para hacer relajo, éramos como una verdadera familia, contentos y llenos de ganas de estar en contacto con la naturaleza. El profesor Balderrama no se quedaba atrás, también le entraba al relajo y al “cotorreo” junto a otros papás y por supuesto con el “chofis” que aguantaba todo el “bullicio” que estábamos haciendo. Poco a poco esa algarabía se fue desvaneciendo y cada quien se iba acomodando en el lugar que le correspondía. Veía los cerros y el cielo, se encontraba nublado y ya estaba oscureciendo. Las manecillas ya marcaban las 7:35 de la tarde cuando vi un anuncio que decía: “Curvas del Perico”.

“Mis papás me habían platicado que en ese tramo de la carretera sucedían muchos accidentes. Don Ramón Murga, el chofer, iba a una velocidad moderada rodeando las curvas que eran muchas; en ese momento, vi a lo lejos que un dompe que estaba de frente rebasando a otro vehículo y en eso observé al señor Murga que quiso frenar el camión, pues el pesado vehículo venía sobre nosotros ya cerca y listo para impactarse contra el camión. Todos gritábamos de terror al ver que nada se podía hacer, pues para don Ramón ya era imposible detenerse o esquivar al dompe. Ante los gritos de horror y desesperación de todos nosotros, vi de cerca a una mujer de negro que estaba en medio del camión y el dompe…y? De repente vino lo que tenía que pasar. Nos impactamos de manera violenta, observé a cada uno de mis amigos proyectarse en los vidrios y sobre los asientos quedando inertes ante el terrible suceso.

“De repente fui expulsado del camión cayendo en el pavimento, moribundo podía observar el caos que había provocado el accidente. Todo estaba culminado, sentí que el alma se desprendía de mí cuerpo, veía a Venancio, a Jorge, Horacio, a Luis, Armando y José que estaban sin vida y luego en pocos minutos me quedé como si estuviera sin conocimiento en un sueño muy profundo, tan profundo que vi acercarse a un hombre de blanco hacia nosotros, no le pude ver el rostro, nos tomó de la mano y nos llevó por un largo túnel donde ya no supe nada de mí”. De esta manera terminaba su narración el niño Teodoro Faulkner.

La noticia corrió de inmediato como reguero de pólvora, pues algunos vecinos del lugar dieron inmediatamente aviso a las autoridades sobre el terrible accidente en el kilómetro 21 sobre la carretera que conduce a Ciudad Juárez, donde dos vehículos se habían impactado de forma horripilante, un camión con niños y adultos y un camión de volteo que trabajaba en la empresa gubernamental de caminos. Al siguiente día, la prensa anunciaba el terrible accidente, generando una profunda consternación en toda la ciudad y el estado de Chihuahua.

Una verdadera catástrofe había sucedido en el fatídico kilómetro 21 de la carretera a Ciudad Juárez en las llamadas “Curvas del Perico”, donde dos vehículos se habían impactado de forma horripilante; un camión de pasajeros lleno de inocentes niños y otro de volteo que trabajaba en la compañía de caminos. Era el 2 de agosto de 1939 cuando la noticia empezaba a difundirse a cada rincón de la ciudad y desde la noche del día primero, algunos hogares chihuahuenses ya se habían enlutado por la inesperada noticia. Sí, entre las víctimas se encontraban niños pertenecientes a familias muy reconocidas en la comunidad, muertos y heridos era el primer parte de las autoridades que no paraban para poder mover los hierros retorcidos de los pesados vehículos.

Como recordaremos la YMCA mejor conocida como la Guay, había organizado una excursión al parque “Cumbres de Majalca” por una semana, una excursión con la contratación de los servicios del señor Ramón Murga quien por mucho tiempo había sido el chofer oficial para los viajes largos de la misma Asociación Cristiana de Jóvenes. Pero ni la pericia y gran responsabilidad de éste estimado chofer, sirvieron para evitar que se diera el impacto de su camión Chevrolet con el pesado dompe. Se dijo por los sobrevivientes que don Ramón Murga, había hecho lo humanamente posible para evitar lo inevitable. El nombre del chofer que conducía el camión de volteo de la empresa de caminos era Encarnación Espinoza, quien sería acusado como presunto responsable de la tragedia.

En un principio se dijo que el impacto había sido de frente, pero un parte más reciente a eso de las 7:00 de la mañana del día 2 era, que el camión había alcanzado la parte trasera arrancándole la redila y arrastrando a la mayor parte de los ocupantes, a los que se presume que con la caja que traía encima el dompe, había lesionado brutalmente a los niños y donde el reporte de los paramédicos indicaba que los pequeños presentaban heridas gravísimas en la cabeza.

Pasaron las horas y cientos de personas se empezaron a congregar a las afueras de la Guay para saber más de la tremenda noticia. Era un caos, nada estaba quieto, todo era tensión; las mujeres descargaban el sufrimiento llorando y los hombres, disimulaban su desesperación, mientras que en otra parte de la ciudad, los heridos iban llegando poco a poco al Hospital de Beneficencia (hoy Hospital Central) para ser atendidos. El personal de enfermeras y médicos corrían desesperadamente a recibir y atender a los accidentados que en la gran mayoría eran pequeños y que algunos de ellos ya no volverían a ver jamás la luz.

El kilómetro 21 era un lugar de desgracia y aterrador, pues de inicio se habían encontrado los cuerpos de algunos niños regados en un radio de cerca de 20 metros con huellas de sangre esparcida y las astillas arrancadas a los vehículos. El señor Murga sobreviviría al encontronazo, siendo auxiliado por los sobrevivientes que empezaban a enfrentar una horrible realidad, pues de inmediato se abocaron a auxiliar a los más graves y cubriendo a los pequeños cuerpos inertes con cobijas blancas. Pero no podían esperar que llegaran las ambulancias, pues algunos necesitaban de atención inmediata.

En eso, algunos guiadores que transitaban por el lugar se detuvieron inmediatamente para auxiliar a los caídos. Primero, Pedro Torres, comerciante de Flores Magón llegaba con su camión, el cual, de inmediato detuvo su vehículo y corrió a auxiliar a los accidentados. Era ya tarde, pero la adrenalina de los que habían sobrevivido estaba hasta el tope incitando desesperadamente a tratar de auxiliar a sus hermanos.

Así como Pedro Torres, llegaba en una camioneta propiedad de Pedro Terrazas y su chofer Moisés Trillo, quienes apoyaron a trasladar a los heridos al Hospital de Beneficencia. Sí, uno a uno llegaban a ser atendidos con velocidad de “bólido” y al frente el doctor Torres Enríquez a quien se le informó sobre el accidente de inmediato, trasladándose al nosocomio…Esta crónica continuará.

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. “En Memoria a los 82 Años de la Tragedia de las Siete Cabecitas” forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si desea la colección de libros “Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua”, tomos del I al XII adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111); La Luz del Día (Blas Cano De Los Ríos 401, San Felipe) y Bodega de Libros. Además los libros sobre “Historia del Colegio Palmore (1880 a 1944), adquiéralos en Colegio Palmore o WhatsApp 614-148-85-03 y con gusto los llevamos a domicilio.

Fuentes

Libro: Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua, Tomo I; Archivo de la YMCA, Chihuahua; don Alberto Contreras; don Benjamín Tena Antillón; don Juan Manuel Morones.

violioscar@gmail.com

Maestro-investigador-FCA-UACh