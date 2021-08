En memoria a los 82 años de la tragedia de las siete cabecitas (tercera parte)

/ Niño Venancio Gabriel Gardea, el séptimo niño que le tocó la mala fortuna de morir en el accidente en las “Curvas del Perico” en 1939 (Foto-Archivo-YMCA). / “Caritas que fueron esculpidas en el monumento ubicado en el kilómetro 21 en las “Curvas del Perico” (Foto-APCUCh). / “Rostros esculpidos en el monumento ubicado en el kilómetro 21 en las “Curvas del Perico”, donde se produjo un terrible accidente donde murieron siete niños (Foto-APCUCh).

Entrando en la tercer parte de esta interesante crónica, donde un grupo de niños al igual que otras personas pertenecientes al centro deportivo de la YMCA o “Guay” de Chihuahua, se habían reunido para ir en viaje de excursión a la sierra de Majalca y llegando a las “Curvas del Perico”, se encontrarían frente a frente el vehículo donde iban con un pesado camión de una empresa que arreglaba caminos, por lo que el impacto fue total, produciéndose un terrible accidente donde quedarían esparcidos los cuerpos de algunos niños y adultos. En eso, algunos guiadores que transitaban por el lugar, se detendrían inmediatamente para auxiliar a los caídos.

Primero, Pedro Torres comerciante de Flores Magón llegaba con su pesado camión, el cual, de inmediato detuvo su vehículo y corrió a auxiliar a los accidentados. Era ya tarde pero la adrenalina de los que habían sobrevivido estaba hasta el tope, incitando desesperadamente a tratar de auxiliar a sus hermanos, así como Pedro Torres, llegaba en una camioneta propiedad de Pedro Terrazas y su chofer Moisés Trillo, quienes apoyaron a trasladar a los heridos al Hospital de Beneficencia. Sí, uno a uno llegaban a ser atendidos con velocidad de “bólido” y al frente, el doctor Torres Enríquez a quien se le informó sobre el accidente, de inmediato, se trasladaría al nosocomio. Al paso de los minutos, empezaron a llegar los doctores González Flores, Luis Raúl Flores Ondovilla, Manuel Mendovilla, Manuel Mendiolea y Julio Órnelas que con un verdadero espíritu de servicio, se ocuparían de todos los que venían del fatídico kilómetro 21.

En cuanto las autoridades se dieron cuenta de la noticia, se hizo un impresionante despliegue de personal y unidades para poder llegar a la escena del accidente. El primero en llegar fue el agente de tránsito del Departamento de Caminos, Rafael Canales, quien se impactó al ver lo sucedido. Junto a él, llegaba también el comandante de la policía municipal Leobardo Chávez, procediendo al traslado de heridos y muertos que al principio, se contaban solo tres y que más tarde serían cuatro. Así mismo, al darse cuenta el mismísimo gobernador del estado don Gustavo L. Talamantes del accidente, se trasladaría junto con su secretario particular y otros funcionarios al Hospital de Beneficencia (Hospital Central), para poder estar cerca de las familias y de los accidentados. Este hecho se ha considerado como trascendente en la vida de la ciudad de Chihuahua.

En las primeras horas de la mañana, la prensa local ya publicaba los primeros reportes de las víctimas del accidente, entre los que se contaba al niño Armando Gutiérrez con domicilio en la calle Ramírez No. 1203; Luis Díaz García, de la calle 23 y 1/2ª 605; Jorge Giacoman de la calle Coronado 423, hijo del señor Salim Giacoman; Venancio Gabriel Gardea, de la calle 14ª 1616, hijo del señor Venancio Gardea; Tedie Faulkner, de Bolívar 606, hijo del señor J.E. Faulkner; José Alberto Méndez, de la Ocampo 1203, hijo de Miguel Méndez; Horacio Brondo Valdez de la calle 12ª 1620, hijo del ingeniero Horacio Brondo. La lista de heridos, también se plasmaba en las páginas de la prensa, entre los que se contaba el profesor Francisco Balderrama quien encabezaba el viaje y tío del fallecido niño Gutiérrez; Luis Eduardo León, hijo de Luis León Olarte, Rafael Carreón, Elías Valdez, Héctor Rodríguez, Octavio Porras, hijo del señor Francisco R. Porras, Jesús José Aranda y Fernando Pérez.El negro panorama empezaba a ensombrecer a toda la sociedad, no había ningún motivo para no estar asombrados y tristes. Las incipientes estaciones de radio trasmitían en su programación mensajes de condolencias y palabras de aliento para los afectados, principalmente para los familiares de las víctimas. Las decisiones para poder resolver dónde y cómo serían los funerales de los 7 niños caídos estaba en “chino”, unos proponían que fueran con todos los niños en el local de la YMCA o bien, en alguna capilla ardiente de la ciudad; otras personalidades del mundo de los negocios de la Cámara de Comercio, sugerían que el comercio organizado cerrara todos los establecimientos por la tarde del día 2 de agosto en señal de duelo y como una demostración de condolencias a las familias que se encontraban sumidas en la terrible pena de haber perdido a sus “angelitos”.

La cosa se estaba “calentando” cada vez más, pues la sociedad en su conjunto exigía que se castigara con todo el rigor de la ley al chofer responsable Encarnación Espinoza, a quien algunos lo señalaban de “carnicero”, denunciando ante las autoridades de tránsito los peligros que representaban las “Curvas del Perico” y de las constantes acciones irresponsables de muchos guiadores al conducir por esta peligrosa vía, haciendo gala de su irresponsable forma de correr a exceso de velocidad. En la medida que avanzaba el tiempo, la información seguía fluyendo más y más, dos de los niños que resultaron heridos, fueron trasladados a un sanatorio privado, ellos eran Luis Eduardo León y Rafael Carreón, siendo el estado de salud del primero muy delicado, pero con la posibilidad de recuperación pronta, por su parte Carreón estaba en mejores condiciones. Por otro lado, el profesor Balderrama quien encabezaba el campamento, salía del Hospital de Beneficencia con un gran nudo en la garganta, como queriendo no saber nada de esta vida, quedando solo Eduardo Ulises en recuperación.

Nada sería igual para mucha gente, aún y cuando las muestras de cariño y solidaridad habían sido ejemplares por la sociedad chihuahuense; las huellas dejadas por el fatal accidente, no se borrarían tan rápido, fue entonces que la Guay emitiría un comunicado, agradeciendo a todas las autoridades y la sociedad en general por las muestras de condolencias y las atenciones de que habían sido objeto en el duro trance por el que acaban de pasar.

Las investigaciones del accidente eran tomadas por el jefe del Departamento de Averiguaciones Previas, Emeterio Medina, donde se pondría el acta que las autoridades interiores habían levantado con motivo de la catástrofe en la cual, se asentaba la declaración de Encarnación Espinoza como de Ramón Murga, chóferes del dompe y camión de redilas, respectivamente, el primero que venía del norte y el segundo que llevaba a los 25 niños excursionistas de la YMCA. Encarnación de 21 años de edad, con domicilio en la casa 215 de la calle 25ª. que salió de su domicilio a las 13:00 horas de Moctezuma con dirección a Chihuahua, era acompañado de tres personas que transportaban algunos objetos personales y carga con un peso de una tonelada.

Encarnación argumentó que al llegar al kilómetro 21, el camión de Murga se encontraba invadiendo el carril y al no poder esquivarlo debido a un puente de cemento en construcción, se produjo el impacto; al momento, sigue comentando Encarnación, se bajó inesperadamente a ver lo sucedido y con sorpresa observó a los niños muertos; sin embargo, la versión de Encarnación fue cuestionada debido a que la policía había encontrado una botella de tequila semi vacía. Al tomarle la declaración a Murga, él manifestó haber sido contratado por el profesor Francisco Balderrama para llevar a los niños a Majalca, lo que se había presentado el martes a las 16:00 horas, partiendo tres horas después a una velocidad de 40 km por hora con 25 jovencitos, dos tanques para gasolina, un permiso para conducir desde 1937 y un camión de redilas destrozado por el lado izquierdo del brutal golpe que recibió del otro vehículo. Murga además agregó que al momento del impacto, el dompe de Espinoza se había detenido a 150 metros de distancia, ordenándole se detuviera.

Sin embargo, Espinoza al ser nuevamente cuestionado entraría en una serie de contradicciones, ya que estaba conduciendo con imprudencia y debido a las malas condiciones del dompe, no se pudo detener antes del impacto. Además de Murga y Espinoza, declararon el señor Guillermo Rivera, el profesor Balderrama y María Elena González, los que coincidieron que el responsable había sido Espinoza…Esta crónica continuará.

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. “En Memoria a los 82 Años de la Tragedia de las Siete Cabecitas” forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si desea la colección de libros “Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua”, tomos del I al XII adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111) y Bodega de Libros mande un WhatsApp 614-148-85-03 para mayor información y con gusto los llevamos a domicilio.

Fuentes

Libro: Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua, Tomo I; Archivo de la YMCA, Chihuahua; don Alberto Contreras; don Benjamín Tena Antillón; don Juan Manuel Morones.