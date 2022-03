En Pensiones Civiles del Estado, misoginia y soberbia.

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.” Nelson Mandela.

Maru Campos llegó al poder contra viento y marea, el viento que soplaba desde palacio y la marea ocasionada por la Fiscalía. Fue duro navegar en esas condiciones de tormenta, sus enemigos apostaban al naufragio, pero ella y su tripulación tenían muy bien definido su rumbo hacia la silla de su antecesor. Salió avante gracias a su perseverancia, al apoyo del pueblo, pero sobre todo, que tuvo fe en el derecho y un valor ejemplar para asistir puntualmente a cada una de las audiencias del fracasado proceso orquestado en su contra.

En ese juego perverso estuvieron involucrados los principios de presunción de inocencia, legalidad, debido proceso y petición, derechos fundamentales comunes a todas las personas, y que desde luego al anterior gobernador le importó un comino violentarlos. Finalmente todo se le vino abajo: su candidato primero, luego la malograda acusación, y finalmente su prestigio como político.

María Eugenia Campos llegó al poder con la autoridad suficiente para encabezar un gobierno sustentado en el respeto a los derechos fundamentales. Sabe perfectamente, como abogada, la trascendencia que estos tienen en la vida de todas las personas. Así llegó al poder y no dudo, dada su educación en valores, que así quiere gobernar.

Desgraciadamente esa convicción no ha permeado a todos sus subalternos, para ser más preciso al director de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles del Estado (PCE), quien en una actitud por demás soberbia ni siquiera se digna contestar las promociones que las mujeres derechohabientes le han dirigido pidiéndole la inscripción de sus esposos al servicio médico de la institución.

No ignora el funcionario que con su deliberada omisión está vulnerando el derecho fundamental de petición consagrado en los artículos 7 de la Constitución local y 8º de la Constitución Federal. El primero de ellos no deja lugar a dudas de cuándo debe contestar: “…a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación del escrito…”. No se necesita ser abogado para comprender su alcance ¿o sí?

La satisfacción de los derechos humanos está por encima del ánimo “chicanero” y soberbia del citado servidor público, la norma suprema establece en su artículo 4º párrafo tercero: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

El director de Prestaciones Económicas no está exento de esta obligación, me parece que también juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan. Una de ellas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuyo artículo 7 fracción VII le impone la obligación de “Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución”.

Lo que las peticionarias requieren del funcionario omiso es que inscriba a sus esposos en el servicio médico de PCE, y esa inscripción no debe quedar sujeta a una ley secundaria como lo es el artículo 25 fracción II del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional según tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/21 (10a.), que concluye: “…el legislador impuso una diferencia de trato entre la mujer y el varón, sin otra razón que no sea exclusivamente por cuestiones de género o meramente económicas, por lo que ésta no está razonablemente justificada. Por tanto, el artículo 25, fracción II, citado, viola los derechos fundamentales a la igualdad jurídica y a la no discriminación, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Más claro ni el agua de manantial. Luego entonces, ¿por qué se empeña el director de Prestaciones Económicas de PCE en seguir violentando los derechos fundamentales de las mujeres? ¿Misoginia? Probablemente, aunque no quisiera ni pensarlo, Maru Campos sufrió en carne propia esa discriminación, y desde luego no va a permitir que sus funcionarios caigan en esa práctica. ¿Soberbia? Tal vez, no encuentro explicación alguna para que el director se niegue a cumplir una obligación que le imponen las constituciones federal y local.

Algunas derechohabientes han tenido que contratar los servicios de despachos jurídicos, con el consecuente desgaste de sus modestos ingresos, para obligar al multicitado director a respetarles sus derechos contenidos en los artículos 1º párrafo tercero, 4º párrafos primero y cuarto, y 8º de la Carta Magna. Desde luego, ese gasto representa un agravio más, provocado por la soberbia.

Ojalá la gobernadora, que se fajó frente al tirano, ponga orden en la Dirección de Prestaciones Económicas de PCE para que no se sigan violentando los derechos fundamentales de las trabajadoras, pensionadas y jubiladas de la Institución.

Que así sea.