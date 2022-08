En pie de lucha: ‘Juárez Vigilante’

Estamos conscientes de que en el tema de la seguridad no hay fórmulas mágicas, tampoco hay un solo camino para atender los problemas que se enmarcan en este rubro, hay cientos o miles. Y una consideración más: nadie nos dijo que sería fácil, todo lo contrario, sabemos que implica un gran reto para el Municipio, como lo es en estos momentos para los otros niveles de gobierno.

Pero no podemos escudarnos en la teoría de la inseguridad de México y de otros países de Latinoamérica, ni detenernos en explorar todas las posibilidades que tenemos para resolverlo. Desde el inicio de nuestra gestión al frente de la Presidencia Municipal, y ahora con más determinación, decidimos adoptar una fórmula certera, que tiene que ver con un trabajo con los ciudadanos, que sea permanente y con metodología probada.

En pocas palabras, hablamos de hacer equipo con los juarenses, porque nuestros policías también son ciudadanos al igual que nosotros, tenemos familia y nos afecta lo malo que sucede en nuestra ciudad, pero también nos alegra y nos reconforta cuando hay buenas acciones en beneficio de nuestra gente, como la emprendida esta semana, con el programa de “Juárez Vigilante” que viene a reforzar la prevención del delito a través de una vigilancia permanente, con tecnología de punta y con una inversión histórica para nuestra ciudad.

Realmente creemos que es posible hacer un equipo grande, entre las autoridades y los sectores sociales, los ciudadanos en general. Porque tenemos objetivos comunes, como la felicidad de nuestras familias, vivir en paz, tener un buen trabajo, preparar a nuestros hijos para el mañana… pero también hay un elemento en la sociedad juarense que nos hace pensar en el éxito del proyecto: la gran mayoría de los ciudadanos es gente de buena voluntad, son solidarios y hospitalarios con los desprotegidos, el juarense es bueno y quiere lo mejor para su ciudad.

No, no me engaño al decir lo anterior porque estoy consciente de la realidad, y como en todos lados, sabemos que también hay gente perversa que daña los intereses de los demás, que no les importa lo que pase a su vecino, a su barrio o colonia, que es capaz de arrebatar la vida o robar los bienes que con tanto esfuerzo le costaron a otros. Claro que los hay, pero estamos seguros de que son los menos, son una mínima parte de la sociedad por los que no debemos padecer todos los demás.

Las condiciones están dadas para que haya una mejor coordinación con la ciudadanía, por lo ya mencionado, pero también por el adiestramiento que se está impartiendo al respecto a todos los elementos, por el equipamiento y reforzamiento de las áreas de denuncia.

Esta semana que concluye presentamos el programa “Juárez Vigilante”, que es una iniciativa para reforzar como nunca antes la vigilancia en toda la ciudad, con la intención de prevenir más incidentes y brindar mayor capacidad de despliegue y operación táctica a la Policía Municipal, en caso de cualquier amenaza que exista en contra de los ciudadanos.

La estrategia contempla la instalación de mil cámaras de vigilancia de alta tecnología, que se colocarán en 250 puntos de la ciudad de mayor afluencia y mayor número de reportes de emergencia. Se sumarán a las 276 ya existentes y se generará una red a través del sector comercial para dar una mayor cobertura.

Adicionalmente, se instalarán seis arcos carreteros, equipados con cámaras especializadas para detectar placas y describir con precisión las condiciones de unidades sospechosas. Se ubicarán en las principales vialidades de la ciudad y ayudarán también a mantener el orden vial y a reaccionar en caso de una persecución.

Durante la presentación hablamos de la ampliación del número de patrullas que pasarán de 300 a 800 unidades, lo cual representa un avance muy significativo. No podíamos seguir igual considerando el tamaño de nuestra ciudad y la exigencia permanente de los ciudadanos que sabían de la incapacidad de atender emergencias de manera pronta o inmediata, como corresponde. Ahora podremos ampliar el patrullaje a más zonas de la ciudad y por más tiempo.

Adicionalmente, se invierten 100 millones de pesos en equipo táctico, armamento y municiones, que permitirá a nuestros agentes salir a las calles más protegidos, con mejor equipo y, por lo tanto, ofrecer una mejor respuesta a las actividades de emergencia que cada uno de ellos realice en beneficio de los ciudadanos.

Se adquirirán tres mil brazaletes electrónicos para frenar la violencia contra las mujeres; estos son colocados a quienes tengan reincidencia en violencia contra la mujer o representen una amenaza para sus familias. La intención es evitar más agresiones, y en caso de que el sujeto se acerque a la zona donde habita la víctima, se detonará una alerta que será atendida de inmediato por los agentes policíacos más cercanos.

En breve se sumarán a las tareas de vigilancia 300 elementos de la Policía Municipal, que son cadetes de academia y formarán parte de la corporación. Estamos trabajando en el equipamiento de los elementos, pero también atendiendo su situación personal en cuanto a la profesionalización de cuadros, atención médica, apoyos de diversos tipos para sus familias. Porque no se puede entender un programa efectivo de seguridad preventiva si los agentes no tienen cubiertas sus necesidades básicas.

En fin, se está haciendo un trabajo extraordinario, y se puede observar en un presupuesto que ronda los dos mil millones de pesos, que supera por mucho a los esfuerzos que se hicieron en el pasado, porque realmente queremos que el problema de la inseguridad se resuelva en gran medida y vuelva la paz a los hogares de los juarenses.

El plan de seguridad, a partir de una alianza ciudadana podría resultar inútil si no se refuerzan aspectos básicos en la construcción del tejido social. Porque ¿qué son mil cámaras y mil policías adicionales frente a la imposibilidad de mandar a los niños a la escuela por falta de recursos para pagar los útiles escolares? ¿Qué son 800 patrullas frente a miles de jóvenes sin oportunidades?

Por ello no basamos toda la estrategia de prevención en armas y policías, se está trabajando muy duro en otros aspectos que ayudarán sin duda a evitar la comisión de muchísimos delitos; por eso hemos destinado en esta administración más del doble del presupuesto programado anteriormente al deporte, sobre todo enfocado a los niños y jóvenes, donde hemos redoblado esfuerzos.

También estamos entregando 10 veces más útiles escolares, y de mayor calidad, que están destinados a 110 mil niñas y niños, respecto del gobierno anterior. Estamos entregando 800 becas para jóvenes universitarios, porque en la educación está la clave de la seguridad, ahí se refuerzan los valores y se comprende que el desarrollo de una sociedad sólo es posible viviendo en paz.

Nunca hemos negado nuestra realidad, pero sí estamos trabajando día y noche para cambiarla, por el bien de los ciudadanos, por la paz de nuestra gente.

Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com