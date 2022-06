En política no hay casualidades

La extradición y llegada del ex gobernador César Duarte Jáquez a Chihuahua, es una muestra de que en el Gobierno Federal tienen un plan trazado y detallado para no perder el poder en el 2024.

La extradición se da en un contexto político y a tres días de las elecciones en seis estados de la república, donde se eligen gobernadores y en algunos, alcaldías y diputaciones.

La mayoría de las encuestas coinciden en que Morena ganará cuatro de las seis gubernaturas, las cuales se sumarían a las 16 que ya posee actualmente, por lo que tendría 20 en total, es decir el poder en la mayor parte del país.

Con la extradición, el mensaje es en primera instancia a los gobernadores de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas.

No pueden darse el lujo de perder, los comicios de hoy son un asunto trascendental, más cuando se está a dos años de la elección de Presidente de la República.

El mensaje, según parece, también es para los ex gobernadores a quienes se les está recordando en todo momento quién es el que manda.

En Chihuahua no hay elecciones, pero la extradición y llegada de Duarte le pega a la alianza PAN-PRI-PRD, porque se trata de un priísta acusado por corrupción por un panista señalado de morenista y en un estado donde el PAN gobierna.

La acción de enviarlo a Chihuahua tiene el objetivo de dividir y calentar políticamente el ambiente, pero además, planchar las cosas para que Morena gobierne Chihuahua en el 2024. Basta con ver las declaraciones encontradas de diversos actores políticos.

La Gobernadora, mediante un mensaje declaró: “Tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá perdón ni olvido para los ex gobernadores”, que por cierto llamó la atención en redes sociales que se refiriera a ex gobernadores y no ex gobernador.

El hecho generó la reacción también del exgobernador Javier Corral Jurado: “La voluntad política del presidente @lopez obrador_ ha sido definitoria. Frente a la abierta y descarada protección que le brindó @EPN, el actual Gobierno Federal actuó con apego a derecho y absoluta determinación. Reconozco esa disposición en @m_ebrard y el Dr. Gertz Manero”.

El alcalde Marco Bonilla salió en respaldo a la gobernadora y contra el exgobernador Javier Corral: “hace diez meses que dejó de ser gobernador de Chihuahua y duró cinco años ofreciendo al estado encarcelar a quien está siendo procesado, y traerlo a la entidad y no lo logró”; “como todos los chihuahuenses deseamos que se haga justicia y se castigue a quienes saquearon el estado”.

Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, no declaró nada ni trató de subirse a la que será nota diaria, mínimo por los siguientes quince días.

Juan Carlos Loera, excandidato al Gobierno del Estado por Morena, hoy delegado de los programas del Bienestar no se quedó atrás, en el contexto de la extradición dio a conocer que en próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira de trabajo por la región de Urique.

El Presidente por su parte, ni una sola palabra dirigió en su mañanera aun y cuando los reporteros insistieron en el tema el viernes pasado, no era necesario.

Hoy el resultado de la elección en los seis estados confirmará que no se despegan ni descuidan un solo detalle de ese plan cuyo objetivo principal es mantener el poder en el 2024, cueste lo que cueste.

La extradición es un ejemplo claro, qué pensarán los gobernadores donde hay elecciones hoy, o los gobernadores que concluyen su mandato en el 2023?

En el estado, la llegada de César Duarte ya generó división política y opiniones encontradas en la sociedad, las notas periodísticas en redes sociales dan cuenta de ello.

En el libro Mercadotecnia de las Emociones, su Aplicación en la Política Electoral y en el Gobierno, Andrés Valdez, Luis González, Arturo Vergara y Octavio A. Pérez, plantean que las estrategias de campañas más exitosas son aquellas que logran una conexión emocional con los votantes, tocando fibras sensibles de los electores y movilizándolos con fines político electorales.

Eso es lo que está provocando en el contexto político electoral la extradición del ex gobernador César Duarte frente a la elección el día de hoy en seis estados de la República y también en Chihuahua.

En política no hay casualidades, quienes gobiernan no están pensando en plantear soluciones a los problemas sociales y la satisfacción de necesidades, más bien están pensando en todo momento cómo persuadir y movilizar a los electores por eso cada vez se verán emociones más fuertes.