En mayor o menor medida, todos tenemos una condición dubitativa que nos permite tener un crecimiento en múltiples aspectos. En ocasiones, por qué no decirlo, también preferimos evitar hacernos cuestionamientos para seguir apegados a una idea que nos resulta la más cómoda.

Hay quienes se preguntan si en verdad existe Dios, pero prefieren no ahondar en el tema para evadir el tener que creerle a alguien que es un ser superior a ellos, y que además nos ofrece reglas o designios básicos para una adecuada relación con nosotros mismos y con los demás. La soberbia prevalece en no pocas personas, al grado que hay quienes hasta se atreven a ofender a Dios, que en realidad no ofrece sino cosas buenas para todos ¿Sera cierta esta afirmación?

Creo que desde el momento en que estamos cuestionándonos la existencia de alguien o de algo, en cierta forma estamos aceptando la misma. En mi caso, fueron décadas de estar preguntándome y preguntándole a Dios sobre su existencia. Le pedía alguna señal para poder creer en Él, pero no me daba cuenta que el estar platicando con Él, eso ya evidenciaba su presencia en mi vida, además de que fueron diversas las muestras de su existencia, pero, incrédulo que quería seguir siendo, no les daba crédito.

Igual habrá quienes crean en Dios, pero hasta donde no les afecte en sus deseos mundanos. Si se es proclive a obtener lo necesario de donde sea y como sea para el sostenimiento propio y de la familia, entonces se pretenderá que la honestidad no esté presente en ese vínculo divino. Bien dicen que Dios no te pide mucho, sino que te lo pide todo, y eso implica un actuar recto ante sí y ante el prójimo. Puede ser difícil dejar de lado comportamientos egoístas y disipados, pero el lograrlo, indudablemente redunda en una vida de múltiples satisfacciones, con fuertes y sinceros vínculos con quienes nos rodean.

No obstante, cuántas veces hemos deseado encontrar un espacio en donde podamos escuchar y opinar voluntariamente, sin que seamos cuestionados respecto de nuestra creencia en Dios y de la calidad y nivel de nuestros conocimientos religiosos. Compartir con un pequeño grupo de personas las inquietudes que cada uno tiene sobre el particular, sin avergonzarnos porque consideremos que nuestras preguntas pudieran ser “tontas”. Cuestión de buscar, y muy seguramente pudieran ser varios los lugares donde se pueda tener esa oportunidad.

Por lo pronto, en la Parroquia Santo Niño Jesús de Praga de la ciudad de Chihuahua, bajo la dirección del apreciado y siempre activo monseñor Luis Leonardo Padilla Lomelí (quien en su ministerio en todo momento ha dado muestras de un amplio acercamiento con los laicos), a partir del próximo miércoles 14 de abril tendrá verificativo la “Experiencia Alpha”, que viene a ser precisamente esa oportunidad para adentrarnos y atender las inquietudes que tengamos sobre Dios y sobre la vida en general.

¿Qué es Alpha? Es un espacio para hablar sobre la fe cristiana en un ambiente relajado y amigable, sin presión y sin obligación. ¿Cómo funciona? Cada miércoles, a partir de las 8:00 pm, se llevarán a cabo reuniones vía la plataforma Zoom, en las que se compartirán unas presentaciones sobre determinados temas, para posteriormente concluir con una reunión en pequeños grupos para conversar (en la medida en que cada quien lo desee) y estudiar la Biblia. ¿Para quienes va dirigido? Para todas aquellas personas que tengan preguntas sobre su vida, camino, fe, etc. ¿Cuánto cuesta? No tiene costo alguno, únicamente requiere de la presencia de los interesados.

Para más informes sobre el referido evento, se puede llamar al teléfono 6144166822, o consultar en la página de Facebook de la Parroquia Santo Niño Jesús de Praga. La liga para inscribirse es la siguiente: https://forms.gle/2qRX6t4HaSWL2Un18.

Lo anterior, es una buena oportunidad para aprovechar el tiempo en esta época de resguardarnos en casa, además de despejar dudas y convivir, en un ambiente relajado, con otras personas con intereses afines.