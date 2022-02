Enfoques de planeación en política sanitaria

Es un proceder ampliamente conocido, que las diversas administraciones gubernamentales al inicio de su gestión instrumenten un gran aparato ampliamente difundido para realizar el plan de desarrollo que habrá de regir en el lapso para el que fueron electos. Es pues parte del ritual administrativo sexenal o trimestral en su caso, e incluye grandes movilizaciones de los sectores productivos y gran despliegue de medios informativos para hacer sentir que el proceso de planeación va en serio. Este rito comienza con alboroto y en la práctica concluye con un documento simbólico que elabora un grupo de empleados de funcionarios de segundo nivel, se reduce a un ejercicio burocrático de un grupúsculo En los hechos, las camarillas de políticos que usufructúan el poder en los diversos órdenes de gobierno distan de tener el mínimo interés en aplicar los programas y proyectos que presuntamente conforman las diversas políticas públicas que habrán de instrumentarse en el periodo referido. Los hechos han evidenciado que los planes de los políticos en turno, en tanto titulares del “poder ejecutivo” carecen de todo interés para aplicar el bonito instrumento, ni como trayectoria de vuelo. Como nos dijo en una ocasión uno de esos titulares al grupo de asesoría que elaboramos el “plan”, “yo hago la planeación todos los días”. Explicitada la frase: atiendo los problemas identificados conforme mi percepción personalísima y los atiendo como Dios me da a entender. Qué tienen que ver las ciencias fácticas con el proceso de determinación objetiva entre propósitos y medios para su logro, como implica la planeación. Nada o muy poco.

A partir de estas experiencias resulta alentador advertir que algunos cambios en el proceder de la ciudadana gobernadora del estado María Eugenia Campos, como responsable del proceso de planeación gubernamental, en particular tratándose de la política sanitaria. Estos cambios se hicieron oficialmente del conocimiento público en el portal de gobierno del estado en su sección de prensa el pasado día 10 de enero.

En la nota se puede leer “El Gobierno del Estado y la Fundación Nacional de Salud A. C. (Funsalud) firmaron un convenio de colaboración para la conformación del Programa Estatal de Salud 2022-2027 del Estado de Chihuahua, que incluye el acompañamiento y la realización de consultas que permitan incorporar la visión y opinión de los actores claves de la entidad en este rubro”. La Nota, retoma las palabras de la gobernadora en su comunicación por Internet alusiva al convenio ““El día de hoy, estamos aquí para institucionalizar los esfuerzos y las voluntades, para ofrecer un servicio médico digno y de buena calidad, para que ahora sí, la salud esté al alcance de todos”.

En el discurso se hace evidente un cambio ostensible en la voluntad de cambiar el proceder tradicional en la formulación de las políticas públicas, en varios aspectos: en lugar de convocar a la fiesta del proceso de planeación, desde el inicio y formalmente, concita la participación de expertos como en este caso de instituciones que se han caracterizado por aportar la experiencia acumulada en décadas de trabajo por los integrantes de Funsalud. Desde su inicio en 1985, por iniciativa de 100 empresarios del giro de salud, la Fundación estuvo vinculada a los gobiernos federales y locales, prestando valiosos apoyos en la formulación de políticas públicas en la materia y en la formación de personal técnico y científico. Sin embargo, la documentación a la que se puede tener acceso de Funsalud, no indica que la agrupación tenga un enfoque integral en relación a la garantía sobre la protección de la salud y el derecho a la salud universalmente ratificado por México.

En funsalud.org.mx se puede acceder a su documento más completo publicado sobre la salud en nuestro país: Universalidad de los servicios de salud. Propuesta de Funsalud (2012). Desde entonces no se ha publicado un material de los alcances de éste. Si bien en la Introducción y en los Antecedentes y reformas del Sistema Nacional de Salud, se mencionan la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ya el Diagnóstico los deja de lado. Por imposibilidad cronológica no se consideran las reformas a la Ley General de Salud de 2013 y 2019. El énfasis de los trabajos de Funsalud, muy buenos desde la perspectiva de la aplicación de nuevas tecnologías a la prestación de los servicios de salud en los establecimientos para este fin, y en la operación técnica, de capital humano y financiamiento son las principales preocupaciones.

En consecuencia, en política pública sus aportaciones son limitadas. Por ello conviene recordar las disposiciones nacionales e internacionales en la materia.

La Constitución Federal en su artículo 4º define que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Ahora bien ¿qué se entiende por salud desde la perspectiva de derechos? En el artículo 1º establece “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. (Hasta aquí la cita textual).

De modo que el Derecho a la salud física y mental no se refiere solamente a la salud en sí, sino a sus interrelacionados derechos humanos. Partiendo del principio de que no hay derechos importantes y otros no. O expresado en términos simples: de nada sirve estar proporcionando vitaminas a los sujetos de derecho en los servicios médicos cuando la persona no puede satisfacer los mínimos de alimentación (derecho a la alimentación), o tiene que sufrir una contaminación parasitaria reiterada, merced a que tienen que beber agua contaminada, afección que le es tratada una y otra vez con medicamentos para desparasitar (derecho al agua); a que se le trate una y otra vez de afecciones respiratorias cuando la fuente de contaminación es una planta termoeléctrica cercana al domicilio de la persona (derecho a un medio ambiente sano); y así con otros derechos, vivienda, educación, información, trabajo, participación, discriminación por cualquier categoría y un larguísimo etcétera.

Estas interrelaciones son vitales para el diagnóstico de las obligaciones del poder público en materia de salud desde una perspectiva de derechos humanos.

Finalmente, en materia de derecho humano a la salud como todos restantes derechos humanos, la persona tiene la titularidad de las prerrogativas y el Estado mexicano, las obligaciones.