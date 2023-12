Entre Desmentidos y Realidades: AMLO frente a las evaluaciones internacionales

Cada vez que un organismo público o privado, sea nacional o internacional, basado en estudios o encuestas profesional e impecablemente realizados muestra que algo no está funcionando bien en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalifica a este diciendo que es una organización neoliberal. En ningún caso presenta argumentos sólidos y datos confiables para desmentirlo.

El caso más reciente se dio el miércoles pasado cuando durante su conferencia de prensa se le preguntó sobre los pésimos resultados que nuestro país obtuvo en el examen PISA 2022 realizado por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) con el fin de evaluar el rendimiento escolar de alumnos de 15 años en matemáticas, ciencias y lectura en 81 países, México incluido.

"Nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros, nunca. Y esas pruebas son parte de lo mismo, es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional o una encuesta de GEA-ISA", dijo AMLO.

Otra institución que goza de mucho prestigio alrededor del mundo es Transparencia Internacional, la organización no gubernamental (ONG) dedicada a combatir la corrupción a nivel global fundada en 1993 y que tiene su sede en Berlín, Alemania. Es conocida principalmente por su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que mide el nivel de corrupción percibido en el sector público de diferentes países alrededor del mundo. Este índice se ha convertido en una referencia global para evaluar y comparar la corrupción en distintas naciones.

México siempre ha salido muy mal calificado dentro del IPC debido a los altos e innegables niveles de corrupción que existen en el gobierno federal y en los gobiernos estatales y municipales, pese a que Andrés Manuel jure y perjure que en su gobierno ya se acabó la corrupción.

El 7 de febrero pasado, después de darse a conocer los resultados del IPC 2022 en el cual, para variar, nuestro país quedó muy calificado, dijo esto sobre Transparencia Internacional: "Yo no le tengo confianza a esta institución porque fueron de las que se callaron o calificaron muy bien a los gobiernos neoliberales, esos institutos supuestamente anticorrupción, ni los internacionales ni los nacionales. Entonces no considero que tengan ellos una visión objetiva de lo que está pasando en el país. Yo sí puedo decir que el propósito fundamental del gobierno de encabezo es acabar con la corrupción y lo hemos hecho como no se hacía en décadas".

AMLO tampoco dio cifras que demostraran que su gobierno ha hecho lo que "no se hacía en décadas" e ignoró el hecho de que los datos del IPC de años anteriores también calificaron mal al país durante los gobiernos de sus antecesores priistas y panistas.

Si bien es fácil descalificar, resulta mucho más difícil demostrar con datos y hechos concretos que las evaluaciones obtenidas en el examen PISA o en el IPC son incorrectas.

