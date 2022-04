Entre dos fuegos

Hay feministas que declaran obsoleta la historia de la humanidad previa al feminismo, así la filosofía, la historia y demás ciencias, carecen de valor alguno, porque según ellas las mujeres hemos estado ausentes de las construcciones estructurales y superestructurales que sustentan la sociedad. Habrán estado ausentes ellas, yo siempre encontré la manera de hacerme oír. Para que te oigan necesitas tener algo que decir.

La primera pregunta que debemos hacernos es si las mujeres somos o no parte de la sociedad, si la respuesta es sí, sigamos leyendo, si la respuesta es no, haz caso de algunas pintas radicales que dicen “mata a tu hijo varón”, claro está que la pinta se hizo en un edificio que se construyó con la colaboración de hombres y mujeres, probablemente la propietaria sea mujer, el aerosol de tu pintura salió de una empresa donde trabajan hombres y mujeres, y el maldito idioma español, que contiene maravillosos vocablos árabes salidos de la conversaciones de las jovencitas musulmanas que habitaban la provincia hispánica.

Si ya leíste un libro sobre arquitectura mexicana, seguro quedaste sorprendido por el número de ingenieras que trabajan en la industria de producción de materiales de construcción, y sabrás que la cantera es una piedra volcánica que soporta bien las altas temperatura y resiste los monzones, sin embargo, es susceptible a cloruros y fluoruros, upss.

Viciosa como he sido siempre de la lectura lo primero que leí -aunque no sé si desde la perspectiva feminista las mujeres debamos leer a filósofos varones- fue a Miguel de Unamuno, existencialista religioso, y aunque muy elogiado por catedráticos me parece que se queda muy por debajo de la filósofa existencialista y religiosa Simone Weill, quien logra incluso rebasar las tesis de Nietzsche; ¿por qué sabemos tan poco de tan gran filosofa?, ¿por qué hay feministas no lectoras?

La historia se inicia de manera convencional con la aparición de la escritura "Soy Enheduanna, la sacerdotisa de Nana", este breve texto descubierto en los trozos de un disco de alabastro a principios del segundo milenio antes de nuestra era, demuestra que la primera persona en firmar un texto en la historia fue una mujer.

Con un poquito más de curiosidad intelectual nos enteramos que la novela (mirada plural y maravillosa elogiada por Carlos Fuentes) no es obra del español Miguel de Cervantes, la primera novela titulada “Las aventuras del príncipe Genji” se escribió en Japón en el año 1010 y su autora fue la dama Murasaki Shikibu, obra que es además el antecedente de la novela gráfica pues contiene ilustraciones exquisitas.

Ahora bien, si las mujeres no quieren leer la historia de la filosofía escrita por Bertrand Russell, bien podríamos conformarnos con que leyeran el compendio de filosofía de Santa Hidelgarda de Bigen, nada más que leer a la docta monjita demanda dejar atrás los prejuicios y la pereza mental. Pero si ya de plano nos montamos en una izquierda radical como sustento del feminismo y decidimos prescindir de Carlos Marx, Lenin o Trotski pues lean a Martha Harnecker, o ya de perdis, a Justa Espeleta.

Claro que no sólo leo pesadeces, también disfruté mucho de leer la sección de cartas de amor de la revista Kena, editada por Kena Moreno, donde Elena Garro enteraba a su amiga Kena de su atormentada relación con Octavio Paz y de vérselas sola con la hija que ambos concibieron, y Kena contestaba aquellas cartas empezando: Ay Elenita, yo te lo dije.

Si tenemos evidencia de que las mujeres han sido filósofas, estadistas, creadoras y un largo etcétera, ¿por qué no lo sabemos? Bueno los hombres ocultan discretamente estos logros como basura debajo de la alfombra, pero la evidencia no ha sido destruida, requiere feministas disciplinadas y dispuestas a rastrear, cartas, textos en latín, balances hacendarios desde el período asirio babilónico para ver cuántas mujeres trabajaban, generalmente en bibliotecas, cuál era su remuneración y cuáles los impuestos, revisar los registros, comparar las cartas con las obras publicadas, y revisar todos los manuscritos de la Ilustración ya que ahí hay un centenar de mujeres que innovaron en el área de la sociología, literatura y matemáticas, y no sólo las beneficiadas de la realeza, hay textos poéticos maravillosos de las lavanderas de París, que nadie se ha tomado la molestia de poner en una antología, mucho menos las feministas, que no sabrán quienes son Elizabeth Dmitrieff, Beatriz Excoffon , Sophie Poirier y Anna Jaclard, militantes del Comité de Mujeres para la Vigilancia en la Comuna de París; Marie-Catherine Rigissart, que comandó un batallón de mujeres y Adélaide Valentin que defendió las barricadas de Lyón tanto de los conservadores franceses como de los invasores austriacos en 1848.

Después de este largo chorote que demuestra que las mujeres no necesitamos insertarnos en la sociedad porque siempre hemos estado ahí -y de las formas más destacadas-, hay que aceptar que, si esta sociedad es violenta, es porque es una sociedad de hombres y mujeres que ejercen la violencia. Esta violencia no es patriarcal ni matriarcal, es humana y está internalizada en todos.

No significa que omitamos exigir la aplicación de la justicia en cada caso que se comete un feminicidio, un delito de género o cuando se fabrican culpables a base de tortura, la insistencia social marca la diferencia, pero no es un asunto de mujeres que per se son buenas contra hombres de antemano malos.

A principios de este año en Nueva Delhi, una mujer identificada como Malika, fue sacada de su casa, rapada, pintada de negro y golpeada por una turba de mujeres que llamaron a sus hijos para que la violaran. Hay mujeres que custodian como nadie el legado de violencia.

Muchas mujeres han llamado a no imitar a los hombres, pero criticar y revisar el movimiento feminista es sencillamente imposible, se trata de asuntos intocables. La escritora española Mónica Moro, expresó “No hay que imitar a los hombres, somos únicas, somos mujeres, lucharemos como lo que somos, mujeres. Nuestro estilo de lucha es nuestro estilo de victoria. No hay que imitar a nadie, somos únicas, somos mujeres", afirma.

Yo misma he sido víctima de la violencia de las mujeres que ejercen el poder imitando a los hombres. En su lucha por arribar a los espacios que, desde su perspectiva, les han sido negados por la presunta sociedad patriarcal hacen de todo, incluso boicotear, difamar y agredir físicamente a las mujeres que consideran con más capacidad que ellas y que podrían ocupar esos espacios, si los hombres padecen el síndrome de Procusto, ellas padecen el síndrome de Procusta.

Las feministas radicales no están captando bien el pulso social, la gente empieza a cansarse de que ellas nieguen de manera sistemática, la historia de la humanidad y cualquier aportación hecha por los varones -que las dejen morir de neumonía y no les apliquen ningún antibiótico porque es una obra del macho Alexander Fleming-.

Esta sociedad que se preocupa por los derechos humanos, la inclusión de las mujeres y el respeto a los grupos originarios ha sido construida, lo mismo por hombres que por mujeres y se está hartando de la destrucción de los monumentos históricos que nos representan a todas, a todos y a todes por igual.