Como nunca antes los seres humanos oscilamos ahora azorados e impotentes entre la vida y la muerte. Como nunca antes bordada en la boca de todos los mortales de este planeta, se ubica el miedo de que nos arrebate la existencia un diminuto-invisible-enemigo, sin voluntad ni sentido, sin saber siquiera lo que antes de morir nos hace sufrir. Como nunca antes vemos a la muerte demasiado cerca, como para no espantarnos y desconfiar de todo prójimo-contagiador; recluyéndonos en nuestras modernas celdas-hogares-sanitizados. Más la eterna pregunta persiste desafiante: ¿Qué es la maldita o bendita muerte?

El genio filósofo alemán, Arthur Schopenhauer (1788-1860) escribió un pequeño ensayo sobre la muerte, en el que analiza el terrible fenómeno. Propone que dejar de existir es lo opuesto al amor --es decir no el odio, como malpensamos--. Descubre que griegos y romanos, hace más de dos mil años, adornaban sus ataúdes con dibujos y bajorrelieves de fiestas, danzas, combates y hasta orgías; imágenes todas de la vida más intensa, para llamar la atención entre la muerte de un único-ser que se paraliza y desaparece, contra la vida multitudinaria que prosigue en toda su inmensa energía y movimiento.

La vida de uno-cualquiera, argumentó Schopenhauer, es tan miserable y tan insignificante que nada se pierde con su finiquito: “A la humanidad y no al individuo es a quien se le debe asegurar su duración”, sentenció. Para el solitario pensador de Dantzig, si la inmortalidad pudiera ser una posibilidad del hombre, sin miserias ni penas, --como cree inocente la religión--, la vida infinita se convertiría en un celestial tedio y aburrimiento insoportable, del que los hombres preferirían huir para volver a los problemas y al sufrimiento terrenal más pronto de lo imaginable.

Escribió el rico heredero europeo hace más de dos siglos: “Mirad vuestro perro ¡Qué tranquilo y contento está! Millares de perros han muerto antes de que éste viniese a la vida. Pero la desaparición de todos aquellos antepasados suyos no ha tocado para nada su activa vida. He aquí porqué tu perro está tan fresco y tan animado por fuerzas juveniles, como si este fuese su primer día y no hubiese de tener término, y a través de sus ojos brillara el principio de lo indestructible”. Aprendamos del perruno ejemplo, nos invita a reflexionar un antiguo sabio que despreció la fama el poder y la riqueza de lo material-efímero-mortal.

En otro ensayo memorable de nuestro Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, al que impuso por nombre: “Todos santos, día de muertos”; el universal poeta escribió: “Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones arrepentimientos y tentativas –obras y sobras-- que es cada vida, encuentran en la muerte ya no sentido ni explicación, sino fin”. Más conflictivo aún desafió el maestro Paz: “Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso, cuando alguien muere de muerte violenta solemos decir los mexicanos: ¡se la buscó!”. Sentencia social para todo delincuente local. La muerte como fatídica construcción de una mala vida. “Dime cómo mueres y te diré quién eres”, remata el magnífico escritor.

Octavio Paz va más allá y trata de buscar en nuestro pasado indígena una explicación ancestral para comprender la muerte mexa. Deshierba con acuciante inteligencia: “Nuestros antepasados indígenas no creían que su muerte les pertenecía, como jamás pensaron que su vida fuese realmente su vida, en el sentido cristiano de la palabra. Para los antiguos mexicanos la oposición entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la muerte. La muerte no era el fin natural de la vida sino fase de un fin infinito”. Entonces se puede comenzar a comprender y justificar algo de los sangrientos sacrificios aztecas. Los mejores entregaban sus vidas orgullosos para que la supervivencia eterna de su comunidad perviviera continua, contra mortandad mandada por sus bipolares-dioses, productores de todos los desastres naturales.

El mexicano enfrenta a la muerte como a la autoridad. Con humilde sumisión, pero también con desconfianza, desagrado y aversión. A sus fieles difuntos les celebra cada año con colorido festejo, música, comida y alcohol; “como le gustaba al difuntito”. Pero lo hace más por miedo que por amor. Igual que al patrón le obedece más por temor al despido, que por genuina lealtad. Para disimular su miedo el mexicano se burla de la Parca, la Calaca, la Pelona, la Catrina. La hace dulce y pan, calaverita de azúcar y huesos de harina. Le dibuja una sonrisa eterna para reírse junto a ella, frente de ella, como dos amigos que pronto se habrán de abrazar. Y los velorios terminan en concurso de chistes, donde también el temor se disipa con carcajadas y borracheras.

Pero contra la muerte también hay estallidos de valiente desafío. El macho mexicano no se puede rajar ante nada, ni siquiera ante la muerte. Por eso canta a voz en cuello en cada oportunidad: “No vale nada la vida, la vida no vale nada” y “Si me han de matar mañana que maten de una vez”. Con el ronco remate de ¡Si para morir nacimos, hijos de…!

El mexicano es un híbrido hijo de dos diferentes muertes. La moderna, de las guerras civiles que ensangrentaron al país por más de 100 años; y la más antigua, la originaria, de guerras de vasallaje entre los pueblos precolombinos, pero más aterradora en su forma de los sacrificios humanos a los dioses aztecas en la cúspide de las pirámides, produciendo ríos de sangre, ante una multitud traspasada por un éxtasis-cósmico-comunitario, ante un espectáculo para nosotros insoportable.

De esas dos formas genéricas de muertes, una de barbarie y otra “civilizada”, hemos llegado hasta nuestra postmoderna mortandad. Las masacres, ejecuciones y linchamientos, como herencia directa de los sacrificios prehispánicos. Mientras las muertes por enfermedades, epidemias y accidentes como lo actual natural humano.

Escribió William Shakespeare, en una de sus inmortales obras teatrales, que el miedo a la muerte es el más brutal de los prejuicios humanos. Que deberíamos dejar de pensar en ella, y sin más, vivir como si no existiera. El difícil arte de sobrevivir entre: “La vida y la muerte bordada en la boca"…