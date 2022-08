Entre médicos y narcos

Tengo muchos amigos en esta localidad, en el estado, en el país, en el extranjero e inclusive en Parral. Uno de ellos es originario de la Mejor Frontera de México. Él es una década más grande que yo. Es ingeniero y me comentó que uno de sus mejores cuates estudió medicina. Cuando le correspondió realizar su servicio social lo enviaron a un poblado de la sierra. No recuerdo exactamente dónde, podría haber sido Guachochi, Uruachi, Nonoava, Bachíniva que en los años setenta la distancia entre estos pueblos y Ciudad Juárez era inmensa. “Pero ¿qué estupidez dices escribidor de artículos? El trayecto es el mismo ¡Insensato!”.

Pues no, os daré un ejemplo. A mi hermana le asignaron la plaza de maestra en San Miguel de los Anchondo. Se encuentra a 14.6 kilómetros del centro de la ciudad de Chihuahua. Pertenece al Municipio de Santa Isabel, está a 1,520 metros sobre el nivel del mar y actualmente cuenta con 417 habitantes; no, son 418, porque ayer nació un bebé. Pero en aquellos tiempos –hace 56 años- estaba lejos, muy lejos. Ella tomaba un camión de la ruta Chihuahua-Cuauhtémoc, se bajaba en el entronque y de ahí, una troca esperaba a los viajeros para llevarlos al poblado. Como ese desplazamiento se no podía hacer diariamente vivía en la casa del maestro y el viaje lo efectuaba cada semana. Muchos años después a mi comadre le asignaron la misma plaza pero ella iba y venía diariamente en su coche compacto. El mundo es cada día más pequeño.

Volviendo al asunto, al amigo de mi amigo lo mandaron a la sierra. Se alojó en el dispensario en donde tenía habilitado un cuarto como recámara. Casi recién desempacado, una noche, llegaron hombres armados. El jefe de la banda le entregó a su hija, una chamaca de 16 o 17 años, gravemente intoxicada por una sobre dosis de drogas. El padre le dijo “o la salvas o te mueres”. El émulo de Hipócrates prescribió medicamentos y de inmediato, utilizando una avioneta, la receta fue surtida en Cuauhtémoc.

La muchachita respondió después de las 72 horas de rigor y finalmente el joven galeno la declaró fuera de peligro. Salvó la vida de la adolescente y la de él. Instruyó al papá y le dijo que si la niña volvía a consumir drogas ahí sí no podría hacer mucho. Después de este incidente el delincuente le tomó confianza: le llevaba a sus muchachos heridos, sea el caso. Cuando se cumplió su año, el futuro doctor hizo maletas para regresar a Ciudad Juárez. El forajido intentó convencerlo de que se quedara, le ofreció una mejor casa, arreglar el consultorio y un sueldo pero su solicitud fue rechazada.

Para recompensarlo, le entregó dos costales de mariguana. “Pero ¿qué voy a hacer con la mota?”. “Pues la vendes, es de muy buena calidad”. “No, pues no, yo no me dedico a eso”. El cacique soltó una sonora carcajada y le dijo, “Está bien, no hay problema” y le entregó una bolsa de Soriana, de esas de papel que se usaban en aquellos ayeres, retacada de dólares. “Gracias, pero ¿cómo voy a pasar por los retenes con esta lana? Los soldados me la van a quitar y me van a encarcelar”. “No te preocupes, hablaré con el mayor y no te harán absolutamente nada”. Y efectivamente cuando rebosando de miedo iba en el camión los militares revisaron su equipaje, vieron los billetes verdes y no le dijeron nada. Llegó a su terruño, compró un terreno, construyó una pequeña clínica y de ahí inició una fructífera carrera médica. Esta historia tiene un “final feliz” que pudo haber sido funesta.

Pero hoy ¿qué sucede con los jóvenes –hombres y mujeres- médicos, profesores, sacerdotes y con todas esas personas de bien que son enviadas a regiones tan inseguras? Nada, porque el gobierno federal les pregunta ¿para qué estudian en facultades de medicina, en las normales, en el seminario, etc.? Aunque terminen su carrera en 14 años y con bajo promedio, dedíquense a la política y hasta pueden llegar a presidentes. ¡No sean tarugos! ¿Para qué se exponen? ¡Ustedes tienen la culpa de lo que pasa!

Mi álter ego vio el inicio de la nueva temporada de la tragicomedia televisiva El Privilegio de Mandar. Nada del otro mundo pero sí retrata una triste constante: los políticos mexicanos no se distinguen precisamente por su inteligencia sino todo lo contrario. Los representan casi como son. Lástima que en la realidad nos hagan llorar y no reír.