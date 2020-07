Entre Pilato y Herodes: a los dos les vale Wilson

Cuando Cristo fue juzgado por Pilato, recibiendo acusaciones de falsos testigos, al no encontrar ningún delito en él, conociendo que los supuestos cargos se habrían cometido en Galilea, le envió a la jurisdicción de Herodes, el cual, se alegró mucho al verle, porque había oído muchas cosas cerca de él, y, esperaba que hiciera una señal, pero al no concedérsele, le trato con desprecio y burlas. Aquel día Pilato y Herodes se hicieron amigos; porque antes estaban enemistados.

Igualmente, hoy, México está entre Pilato y Herodes, estamos entre la espada y la pared, somos el payaso de las cachetadas, estamos entre dos mandatarios populistas: uno que dizque de izquierda y otro de derecha: Donald Trump y AMLO.

El primero, es un multimillonario acostumbrado a “tronarle los dedos” a la servidumbre, es decir a mandar, el segundo es sumiso y obediente.

Donald Trump amenaza a nuestro país amenaza con imponer aranceles si éste no hiciese algo por frenar a los indocumentados. Andrés Manuel, sumiso y obediente, despliega miles de soldados de la Guardia Nacional, -que debían dedicarse a capturar delincuentes como Ovidio- gaseando a niños y mujeres en flagrante violación a los derechos humanos de los migrantes y, así nos convertimos en “el muro de Trump”.

Además, Trump, le ordena abrir las presas y, AMLO, obediente manda a la Guardia Nacional que haga respetar la orden, aunque se mueran de sed, los chihuahuenses, y se genera un conflicto por un tratado de aguas internacionales obsoleto que, ni siquiera el presidente está enterado o no le conviene saber cómo funciona.

Ante Peña Nieto, Trump, tuvo un acuerdo de no tocar el tema del muro e incumplió. El ex presidente Peña fue más decoroso que el actual al no humillarse y decir tajante que ¡México no pagará el muro! De cierta manera salimos bien librados.

Este presidente racista, nos ha etiquetado a los mexicanos de criminales, además de referirse a las naciones pobres como países “de mierda” un lenguaje muy refinado que también acostumbraba Hugo Chávez, otro populista de izquierda venezolano, por lo cual alguien bautizó su régimen como “un gobierno de mierda” por lo cual vemos que, todos los populistas de izquierda o derecha son muy parecidos.

Anteriormente, fuimos el payaso de las cachetadas de Trump, quien acusó a México de aprovecharse del antiguo TLCAN y que pagaríamos el muro. Nuevamente nos pretende usar para su campaña política, invitando a nuestro presidente que le haga el caldo gordo para las próximas elecciones. Y nuestro presidente y su séquito de serviles, raudos y veloces corren a cumplir los caprichos del tirano.

Donald Trump es un presidente al cual los mexicanos “le valemos Wilson”.

Dicen que esta expresión viene de un ex presidente norteamericano con un parecido racista como el actual Donald Trump. El idealismo de Woodrow Wilson y su política intervencionista, era de una élite poderosa para incidir en gobiernos en detrimento; fue así, que, con el pretexto de un desembarco de cartuchos alemanes enviados al gobierno de Victoriano Huerta, y un incidente entre soldados gringos y el gobierno, en 1914 invadió México.

“Wilson era un racista. Creo que no hay duda de ello afirmó a la AFP Margaret Mac Milan, historiadora de la universidad de Oxford”. Pero a los mexicanos eso no les quitó el sueño, y dicen voces que en su idiosincrasia para hacerse entender que” les valía sorbete”, se inventaron la expresión: “me vale Wilson”.

¿Qué hará el presidente Andrés Manuel al sentarse con un presidente racista, impredecible y, odiado por la mayoría de los mexicanos? ¿Afectará su popularidad?

Vemos que ya está pagando los barriles de petróleo que no quiso sacrificar, porque su homólogo había dicho que México pagaría de cierta manera.